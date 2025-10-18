LIVE! ROMA-INTER: 0-1 (6′ Bonny). Intervallo: gol in avvio dei nerazzurri, scarsa reazione dei capitolini

È la notte del big match all’Olimpico: sabato 18 ottobre 2025, ore 20:45, Roma e Inter si affrontano in un duello che promette emozioni, colpi di scena e un vero banco di prova per le ambizioni di entrambe le squadre.
I giallorossi, padroni di casa e primi in classifica, cercano conferme contro i nerazzurri a loro volta determinati ad agganciare i capitolini in classifica. Dalle formazioni ufficiali agli aggiornamenti minuto per minuto, vi raccontiamo ogni istante della sfida che può incidere sul corso di questa stagione.
LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH
PRIMO TEMPO
45’+1′ – INTERVALLO: Inter avanti di un gol. Decide finora la rete di Bonny, arrivata dopo pochi minuti dal via, complice un cattivo posizionamento della difesa e un intervento non impeccabile di Svilar sul destro dell’attaccante nerazzurro. Reazione sterile della Roma, pericolosa soltanto su calcio d’angolo.
45′ – Un minuto di recupero.
40′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Ndicka per un intervento falloso su Bonny.
30′ – ROMA PERICOLOSA: cross di Wesley che attraversa tutta l’area, nessuno ci arriva sul secondo palo!
28′ – INTER PERICOLOSA: errore grave di Pellegrini che sbaglia un passaggio facile, riparte l’Inter che va al tiro con Calhanoglu, palla che esce di poco.
26′ – ROMA PERICOLOSA! Ancora da corner, stavolta stacca Ndicka ma non impatta bene da buona posizione!
15′ – OCCASIONE INTER: palla persa malamente da Ndicka, in affanno in questa nuova posizione, Mkhitaryan dall’interno dell’area calcia fortunatamente alto e spreca una chance importante.
12′ – ROMA PERICOLOSA! Angolo di Dybala, colpo di testa di Critante con palla che accarezza la parte alta della rete!
6′ – GOL DELL’INTER: segna Bonny lanciato sul filo del fuorigioco, destro potente sul quale Svilar non è impeccabile.
4′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Lautaro che stende Wesley lanciato verso l’area avversaria.
1′ – Prime indicazioni tattiche: Ndicka gioca sul centrodestra, con Hermoso sul centrosinistra. Celik gioca largo a destra con Wesley a sinistra.
0′ – Fischia Massa, comincia Roma-Inter!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny.
Ore 19:45 – La Roma comunica il suo schieramento ufficiale per la partita di stasera: Gasp sceglie Dybala falso nove, con Soulè e Pellegrini a completare l’attacco. Torna Hermoso, Celik e Wesley sulle fasce.
Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, clima gradevole. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma e Inter: nei giallorossi da sciogliere i ballottaggi a sinistra e in attacco.
ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, Vasquez, Rensch, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All.: Chivu.
A disp.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos, Bisseck, Palacios, Esposito.
Arbitro: Massa.
Assistenti: Meli – Cecconi.
Quarto uomo: Feliciani.
VAR: Meraviglia.
AVAR: Abisso.
Inter favorita che ha ripreso a macinare
Roma prima in classifica vincendo alcune gare per errori degli avversari davanti la porta
risultato probabile?
3 a 0 per la Roma
Pareggio o vittoria Inter ( gufata!!😂) comq forza Roma daje
Formazione piuttosto sperimentale… oggi non era proprio il caso! Forza Roma
in effetti la formazione porta a 2 a 0 per la Roma, il pronostico.
Avvio da incubo… formazione sbagliatissima. In questi match ci vuole organizzazione e automatismi. Non è il caso di tentare novità…
Gasp ha fatto una gormazione simile come quella contro il Toro,,,, nn ho un gran presentimento.
calma , voliamo bassi, ma andiamo con coraggio e fame!
se questa dovesse essere la formazione il falso 9 Dybala per altro al rientro non mi convince molto
Dybala al posto di Pellegrini e punta l’Ucraino.Non ho mai indicato i nomi di chi deve giocare,questa volta è stato piu forte di me.
E infatti stiamo perdendo. Gasp faceva così anche all’Atalanta, ma perché?
Per il momento il Napoli perde ma temo nel solito colpa di fortuna di Antonio Conte.
Certo che sarebbe un peccato farsi sfuggire l’occasione se dovesse finire così.
“ma temo nel solito colpa di fortuna di Antonio Conte”
che era arrivato puntuale, ma in fuorigioco (arbitro e guardalinee avevano convalidato…)
purtroppo l’inter e la piu forte e la piu completa della serie A il naBBBule e inferiore sia come squadra al completo per nn parlare della panchina c’e un abisso io comunque per stasera sono fiducioso e mi fermo qua….per scaramanzia FORZA ROMA
Sempre Daje. Io comunque avrei cominciato con Dovbyk e tenuto Dybala per l’ultima mezz’ora. Però il mister è Gasperini e l’incombenza e sua che capisce sicuramente più di me. Sbraniamolli, d’altronde siamo i lupi noi
Ricky68 la penso come te io amo Dybala ma a parere mio nn lo vedo ancora pronto per tutti i 90minuti magari mi sbaglio e segna pure! se la partita alla fine del 1tempo e ferma sullo 0-0 e con i giocatori dell’inter un po stanchi sarebbe perfetto per Paolo CMQ sia per me puo segnare anche SVILAR al 95 basta che vinciamo!! SFR
Vojo vede fame e garra in campo.
questa formazione mi lascia abbastanza perplesso
non credo che il gasp la proponga
Chiunque la metti, in attacco facciamo pena. Non è che Soulé e Dybala possono far reparto da soli. Ma a chi altro ti affidi?
Forza Roma e Daje Lupi.
❤️🧡💛SSFR💛🧡👁
Se scendono in campo anche con solo il 10% della mentalità vincente di Gasperini vinciamo. Se si cag@no sotto prendiamo sberle.
‘Mazza che MISCHIONE DE CARTE Mister!!! 😅
Se c’azzecchi pure questa comincio a crede allo scudo….
Daje Roma mia bbbella daje!!!!!
FORZA ROMA
la verità del primo tempo è che la sua fantasia non aiuta i nostri giocatori
E’ più logico pensare ad Hermoso in spinta a sinistra.
Questa formazione nn mi piace cosi rischiamo di essere schiacciati Dovbyk l’avrei visto bene titolare speriamo bene forza Roma
sono d’accordo con te Artem dall’inizio e nel 2tempo Dybala anche se e’ da vedere come si mette la partita ps.HERMOSO??? cmq piena fiducia al Gasp. SFR!!!Dajeee
Onestamente sta formazione non mi piace: Wesley quindi a sinistra? Dybala dall’inizio…ma sarebbe servito di più alla fine con loro stanchi. Senza centravanti non avremo i lanci dal portiere e giocarla da dietro oggi è difficile. Sperem…
minchxx questo ha sbagliato nuovamente le formazione .ohhhhhhhhhhhh sveglia mister
Francamente mi sembra una formazione che cerca di non prendere reti. Se giochi con il falso nueve dai l’idea di giocare sulla difensiva. Comunque spero vivamente che abbia ragione il Gasp. Però vorrei provare a vincere.
spero d essere smentito con tutto il cuore ma a me questa formazione fa paura
Napule ha perso, basta vecchie esitazioni oggi dobbiamo fare risultato: coraggio e concentrazione. Forza Roma!
Che Dio ce la mandi buona.
mmmhh sono abbastanza dubbioso, perché spostare Celik piuttosto d’inserire Rensch? Poi Dybala false nove non ci ha giovato. va beh, Gasp n’e sa più di me . Forza Roma anche se sono meno convinto d’un giorno fa.
l’ultima volta del falso nove Dybala abbiamo perso col Toro ; speriamo bene
Ecco che esce di nuovo la fenomenite che rovina tutto…
condivido pienamente
Semplice.Gasperini non prende in considerazione coloro che hanno giocato nelle loro nazionali e non si sono allenati con la squadra nello specifico Ferguson e Dobik.Non è la prima volta.Il suo modo di pensarla e non gli si può dare torto visto i risultati. Allora Daje Mister daje Roma prendiamoci il primato in solitaria!
abbiamo già toppato senza centravanti, credo che pellegrini sia un azzardo
ancora con dybala falso 9, non è bastato contro il torino che poi Gasp il falso 9 non lo hai mai usato in carriera
Welsey a sinistra difficile da capire ma tanto è
O ci dice benissimo o male, speriamo la prima daje Roma
A me Dybala falso nove non piacque, sappiamo come è finita. Anche perché così lo facciamo stancare subito il nostro gioiello. Se esce al 2 tempo è sempre stato un danno. Spero di sbagliare
mi fido del gasp, se ha fatto cosi….un motivo ci sara’, la vinciamo sul piano della voglia, l inter quest anno non mi fa impazzire, comumque mi tengo anche il pari casomai
Ero convinto alzava Celik…il giocatore è in forma e in fiducia, daje
Forza Grande Roma
ma ancora dovemo da gioca’ e già non Ve piace sta formazione ao e tutte le volte che gioca la Roma ci avete sempre da critica la formazione che mette in campo il Mister Gasperini stasera lo stadio Olimpico deve essere una bolgia e sempre sempre sempre forza ROMA
ma davanti dybala e ferguson no?
HERMOSO????
Modulo 5-4-1 tutta gente di gamba e corsa, tecnica, di controllo e personalità, abbottonatissimi senza alcuna linea di passaggio, si punta allo stallo di mouriniana memoria, con molta più organizzazione. Giusto così secondo me, il Napoli ha perso, se anche si pareggia siamo primi da soli, si potrebbe anche puntare al colpaccio nella ripresa con una delle due punte.
Questa formazione dimostra eloquentemente che Gasperini non ripone alcuna fiducia in Ferguson e Dovbyk e che schiera Dybala per disperazione.
Opinione personale.. Per me Gasperini doveva riservare gli ultimi 30 minuti a Dibala
Formazione strana. Quattro fuori ruolo. Come contro il Torino. Unica speranza. O Chivu vince lo scudetto, e allora l allenatore non conta, o Chivu non lo vince, e quindi l’Inter i punti da qualche parte li deve perdere.
DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪💛❤️💛❤️💛❤️
5 minuti ..Ammazza
ma come si fa a prendere sti gol di merxa? dai sveglia adesso !
ma era fuorigioco netto ..
Prima della linea del tuo centrocampo non esiste il fuorigioco
ma non era fuorigioco? bah che polli
se l’azione parte dalla tua metà campo , non esiste fuorigioco
Svilar?
Mahhhh… 🤔
Bravo Svilar bravo……avere fatto un capolavoro tu e N’ Dicka. Grazie
e meno male che Ndicka è uno di quelli che “ha mercato”….
Annamo bene. Dopo 6 minuti stamo già sotto.
Senza un attaccante di peso di riferimento , perdi dicuramente, poi con questa inter , rischi la goleada….non ci posso credere
Ma il var si è rotto? A me sembrava fuorigioco di 2 metri…
ndicka oggi cotto
mamma Ndicka che differenza quando si alza il livello degli avversari….!!
ma scusate ha rovesciato tutta la difesa e Wesley per lasciare li Celik ? Gasp è impazzito
cristante stava a rifà il gol di firenze
daiiii
daiii servono QUESTE conclusioni offensive
Cominciamo male
Possiamo dire che per ora Gasperini sta sbagliando molto?
POSSIBILE che si facciano sbagli in costruzione con passaggi elementari disastrosi?
Ndika disastroso
è vero che gioca anche sempre
ABISSO AL VAR???Ma è dell’Inter!!!! Io non ho visto il replay.Per me è fuorigioco.
Non è fuorigioco per un pelo di fi*a di zanzara!!!
FORZA ROMA
immagino che avete visto anche il giallo a lautaro al 4 minuto, quello però andava bene vero?
Fosse successo a un nostro giocatore sarebbero già partite le crociate, centinaia di messaggi contro l’arbitro corrotto, il palazzo, il sistema solare
E comunque non era fuorigioco, Ndicka e Svilar hanno confezionato un bel disastro, bisogna dire le cose come stanno
Abisso o non Abisso, non è cmq fuorigioco.
perché non lo hanno fatto vedere il replay della posizione?
bonny ottimo attaccante e quando facevo il suo nome qui arrivavano valanghe di spolliciate, quando giochiamo contro queste squadre dobbiamo essere spregiudicati altro che giocare col falso nove!!!!! speriamo di recuperarla forza romaaaaaaaaa
Ditemi quello che vi pare io sta formazione oggi non la capisco proprio
Mezza squadra fuori ruolo, ma perché? Ndicka ovviamente in difficoltà sul piede debole, Wesley che tende ad accentrarsi e crea densità inutile, Dybala circondato e reso inoffensivo. Perché oggi con la squadra più forte del campionato? Dai Gasp, correggi sto scempio e la riprendiamo.
tra allenatore e giocatori non so chi abbia fatto peggio oggi. sto tema anticalcistico ce lo continuiamo a portare dietro da mourinho, ormai non ce lo togliamo piu
Gasperini ci è cascato con tutte le scarpe, ma come caxxo si fa a mettere la difesa a centrocampo ad inizio gara con 2 risultati su 3 a disposizione e col Napoli che ha perso. Oltretutto non siamo stati capaci di metterli in fuorigioco. Fenomenate del caxxo nemmeno fossimo il Psg.
Che la nostra difesa se tagliata da un filtrante sia lenta al recupero lo sapevamo già da questa estate…
Perché ndicka a destra?
Perché celik esterno destro
Perché wesley esterno sinistro
E perché dybala falso nuove dal 1
Non ho capito nulla in pratica
svilar sul gol ha sbagliato stavolta
finora brutta roma
Mi dispiace ma PELLEGRINI 5 palloni, 5 errori. La garra è finita. Arrivederci a gennaio
Ma co pe lle grini ma che volemo fa??
Non segneremo mai nemmeno se giochiamo due giorni di seguito, Pellegrini ma che caxxo gioca a fa
Perché vengono tutti colpiti dalla fenomenite? Che significa Wesley a sinistra? Che Celik sia una catastrofe schierato a destra è ormai arcinoto, tra l’altro dal gol è lui che si addormenta e infine la perla del falso nueve quando hai due centravanti! Gasperi’ svejate!
Dybala, pellegrini e cristante in campo sono un suicidio! Gasperini che pensi di ottenere? regalare la partita!
Kone e Ndicka, grandi con i piccoli….oggi inguardabili
Bisogna sperare in Bailey perché davanti facciamo davvero pena.
Dybala in questo ruolo è inutile.
pellegrini alzati, dai… basta a buttarti ad ogni contatto
E comunque,gira gira,ecco di nuovo Pellegrini titolare fisso…quest’estate devo essermi perso qualche passaggio….
Pellegrini ha già lanciato due contropiedi dell’Inter, anche Gasperini è caduto nell’incantesimo stordente che offusca le menti degli allenatori che avvolge il n. 7, unico esente un vero romano Ranieri. Per il resto Celik esterno destro che non sa crossare e non sa attaccare ma era diventato uno dei migliori braccetti destri del campionato, Ndicka fuori ruolo e fuori fase, Hermoso improponibile, Kone a sostegno delle punte un pesce fuor d’acqua, Dybala un fantasma. A Roma gli allenatori diventano fenomeni.
ok ma nei 2 passaggi dormite clamorose dei camminatori di oggi. pensa che a me è sembrato quello che si è mosso di più dei 3 e senza se e senza a ma a farsi dare più palla. poi il calcio é bello perché ognuno lo vede a suo modo
Scusate ma chi segna? davanti alla porta non c’è nessuno
Tutto molto strano stasera…un attacco incentrato su Pellegrini, che fa passaggetti all’indietro (pure rimproverando i compagni), e non fa nessuna pressione (guarda l’avversario avanzare), Dybala anticipato, com’era ovvio, che fa il nano da giardino; e poi una difesa troppo lenta per questi qui; Soulé solissimo a cui nemmeno vengono fischiati i falli, Wesley fuori “fascia naturale”, con un compito tecnicamente al di fuori della sua portata di palleggiatore (se così lo si può definire); Celik rimesso a fare quel che non gli è mai riuscito (almeno a questi livelli)…Etc…
Cosa potrebbe andare storto?
Fino ad ora, differenza imbarazzante con una squadra che ha raziocinio e palleggio nettamente superiori.
Il compromesso con l’atteggiamento della squadra di Ranieri, forse inevitabile dati gli uomini (non) a disposizione, esigerebbe almeno una maggior densità in basso; tanto in avanti non c’è nessuno che possa superare l’uomo e, così, potremmo non segnare mai.
stessa formazione sbagliata come con il torino
l Inter sta vincendo grazie a noi ,dobbiamo fare di più, poi si può perdere ma cosi non va
A prescindere dalla partita, mediocre assai, come si fa a non tirare mai in porta?
Ma perché stravolgere la formazione? neanche avessimo davanti il Real Madrid.
i 3 di difesa non devono essere toccati e poi giocare senza centravanti….
Al posto di Ndicka farei entrare Ziokolkoviz.
Annaspa contro Bonny e rischia il secondo giallo.
cosa bisogna fare per dare un giallo a Dumfries?
Dybala senza nessuno davanti non ha senso
celik ha fatto quattro cross sui piedi dell’avversario che aveva di fronte
Gol RE GA LA TO.Coraggio mettiamo le punteee mister.Dibala ha un ruolo non suo .Fuori Pellegrini dentro Ferguson o Dobik vedi tu.Ma coraggio!!!!
Pellegrini é vero che ha giocato male, ma dai commenti mi pare che sia il capro espiatorio di tanti altri che hanno giocato peggio di lui.
La fenomenite non paga mai.
togliere Ndika ammonito ed abbassare Celik a braccetto, wesley a destra ed il greco a sinistra.
Togliere Dybala falso nove tra i giganti dell’inter non prende palla, mettere vero centravanti a fare a sportellate contro bastoni ed acerbi
Gasp cambia ……ci vuole il tatticismo di Ranieri
lho detto sta formazione non mi piace,
due centravanti e non utilizzarne uno,
???
formazione sbagliata.non c’è altra spiegazione a questo primo tempo brutto brutto…
Che nervoso…. tutto perché non abbiamo mai il coraggio di fare la nostra partita e dobbiamo sempre far sembrare gli altri più forti di quanto effettivamente siano Gasperini si è già adeguato, pure lui è affetto da fenomenite occasionale. In campo si salvano solo Mancini e Cristante, gli altri tutti insufficienti .
stiamo giocando senza attacco e con calciatori fuori ruolo. soluzione bizzarra e poco incisiva, anzi completamente sterile. soprattutto se l’avversario è forte come l’Inter. Dybala inguardabile, Soulé bloccato, Ndika non riesce a fare un passaggio oltre al grossolano errore del gol commesso in concorso con Celik. insomma se non tiriamo in porta si perde.
dai togli ndika e metti chi te pare tra dovbyk e ferguson meglio perde 3-0 che non provarci per niente
Sono rimasto di ghiaccio leggendo il line up. Che diamine è passato nella testa di Gasperini?
Abbiamo regalato il match all’Inter su ogni piano: su quello qualitativo loro restano superiori comunque ti metti, ma per peggiorare le cose gli abbiamo concesso pure di maramaldeggiare su quello fisico.
Ci siamo annullati sulle fasce, Wesley che non può fare altro che rientrare sul destro, Celik strappato dalla posizione che lo ha visto rinascere per tornare a fare quello che non ha mai saputo fare.
Dybala e Pellegrini a fare il solletico davanti, mai stati efficaci in coppia e due sostituzioni scontate.
I due cronisti irlandesi che concludono la cronaca dicendo: “Chivu will be sorry to be only one in front”.
Un incubo che spero cessi in questi intervallo in cui Gasp dovrà recuperare il senno perduto.
Ndika nel centro destra ammonito è da sostituire… dentro il polacco spilungone e dentro l’ Ucraino depresso al posto di Pellegrini. ci vorrebbe un po’ di fortuna e di attenzione….
Dybala sprecato lì non prende palla.
Ndicka a sinistra e Wesley al posto suo
Daje che la riprendiamo
Ma che senso ha mettere 2 giocatori col piede sbagliato (Ndicka e Wesley) per non mettere Rensch o il greco? Che senso ha giocare senza punte quando non si riesce mai a giocare in velocità e ricorriamo sempre al lancio? Soulè completamente sovrastato da quel lato. La forza della Roma è sulle caratteristiche dei giocatori stasera totalmente snaturati x adeguarsi agli avversari. Loro sono più forti, ma mi sarebbe piaciuto giocarmela meglio
Aridaje co la difesa a centrocampo, uomo contro uomo, ma ‘ndo vai?, corrono senza senso, non tengono il pallone per più di tre passaggi (un tiki-taka al contrario), quelli difendono in cinque, e quando passi così. Lollo va bene per squadre da mezza classifica in giù (tipo la Lazie). Ma il greco a sinistra, no? Certo se se gira e vede la panchina. Speriamo che se inventano qualcosa.
Gasperini che fa gli esperimenti contro l’ Inter. Non gli sono bastati quelli contro il Torino dove ha preso la scoppola.
Gasperini rivoluziona sta formazione sennò ne usciamo con le ossa rotte ….e sarà tutto per colpa tua
sul gol svilar ha preso sul suo palo,stiamo dormendo l Inter fa,una,buona gara ma non è il real madrid,dobbiamo almeno tirare in porta,poca roba troppo poca,anche a livello di intensità, è vero che si può anche perdere con l Inter,ma,ricordiamoci che a,Firenze hanno preso due pali e ci è andata piu’ bene di quello che meritavamo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.