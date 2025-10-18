LIVE! ROMA-INTER: 0-1 (6′ Bonny). Intervallo: gol in avvio dei nerazzurri, scarsa reazione dei capitolini

È la notte del big match all’Olimpico: sabato 18 ottobre 2025, ore 20:45, Roma e Inter si affrontano in un duello che promette emozioni, colpi di scena e un vero banco di prova per le ambizioni di entrambe le squadre.

I giallorossi, padroni di casa e primi in classifica, cercano conferme contro i nerazzurri a loro volta determinati ad agganciare i capitolini in classifica. Dalle formazioni ufficiali agli aggiornamenti minuto per minuto, vi raccontiamo ogni istante della sfida che può incidere sul corso di questa stagione.

LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45’+1′ – INTERVALLO: Inter avanti di un gol. Decide finora la rete di Bonny, arrivata dopo pochi minuti dal via, complice un cattivo posizionamento della difesa e un intervento non impeccabile di Svilar sul destro dell’attaccante nerazzurro. Reazione sterile della Roma, pericolosa soltanto su calcio d’angolo.

45′ – Un minuto di recupero.

40′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Ndicka per un intervento falloso su Bonny.

30′ – ROMA PERICOLOSA: cross di Wesley che attraversa tutta l’area, nessuno ci arriva sul secondo palo!

28′ – INTER PERICOLOSA: errore grave di Pellegrini che sbaglia un passaggio facile, riparte l’Inter che va al tiro con Calhanoglu, palla che esce di poco.

26′ – ROMA PERICOLOSA! Ancora da corner, stavolta stacca Ndicka ma non impatta bene da buona posizione!

15′ – OCCASIONE INTER: palla persa malamente da Ndicka, in affanno in questa nuova posizione, Mkhitaryan dall’interno dell’area calcia fortunatamente alto e spreca una chance importante.

12′ – ROMA PERICOLOSA! Angolo di Dybala, colpo di testa di Critante con palla che accarezza la parte alta della rete!

6′ – GOL DELL’INTER: segna Bonny lanciato sul filo del fuorigioco, destro potente sul quale Svilar non è impeccabile.

4′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Lautaro che stende Wesley lanciato verso l’area avversaria.

1′ – Prime indicazioni tattiche: Ndicka gioca sul centrodestra, con Hermoso sul centrosinistra. Celik gioca largo a destra con Wesley a sinistra.

0′ – Fischia Massa, comincia Roma-Inter!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny.

Ore 19:45 – La Roma comunica il suo schieramento ufficiale per la partita di stasera: Gasp sceglie Dybala falso nove, con Soulè e Pellegrini a completare l’attacco. Torna Hermoso, Celik e Wesley sulle fasce.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, clima gradevole. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma e Inter: nei giallorossi da sciogliere i ballottaggi a sinistra e in attacco.

ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini.

A disp.: Gollini, Vasquez, Rensch, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All.: Chivu.

A disp.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos, Bisseck, Palacios, Esposito.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Meli – Cecconi.

Quarto uomo: Feliciani.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Abisso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini