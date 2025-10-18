ROMA-INTER 0-1: le pagelle

Altro kappaò della Roma all’Olimpico, battuta nuovamente 1 a 0 stavolta dall’Inter: basta un gol di Bonny ai nerazzurri per portarsi a casa i tre punti.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i nerazzurri nel match valido per la settima giornata di campionato.

Svilar 5 – Incassa il gol di Bonny sul suo palo: poteva fare meglio. Più attento nella ripresa sul centravanti nerazzurro.

Ndicka 5 – Gasp lo schiera a sorpresa sul centro-destra e la risposta non è delle migliori: appare spaesato e commette errori non da lui. Viene ammonito e nella ripresa rischia il rosso: Gasp preferisce toglierlo. Dal 55′ Ziolkowski 6,5 – Bell’ingresso in campo di questo giovane difensore che dimostra di avere stoffa.

Mancini 6,5 – L’unico difensore a non cambiare posizionamento: si batte con orgoglio.

Hermoso 5,5 – Riportato sul centro-sinistra fa una partita senza particolari sbavature, ma anche lui sbaglia in occasione del gol partita. Dal 75′ Baldanzi 5,5 – Non incide.

Celik 5,5 – Tiene in gioco Bonny nell’azione del vantaggio nerazzurro. Aveva trovato la sua dimensione da centrale, riportarlo terzino non ha pagato.

Konè 6,5 – Anche lui un po’ impreciso, ma in mediana resta uno dei migliori. Corre e lotta fino all’ultimo.

Cristante 5,5 – Pericoloso sulle palle ferme, un po’ impacciato quando deve impostare il gioco, messo in crisi dal pressing asfissiante dei nerazzurri finisce per commettere errori evitabili.

Wesley 5,5 – Schierato a sinistra, ha compito più offensivi rispetto a Celik: gioca un buon primo tempo ma cala nella ripresa con qualche errore tecnico.

Soulè 5,5 – Primo tempo inconsistente, secondo non dissimile. Dal 79′ Ferguson sv.

Pellegrini 5 – Sbaglia passaggi elementari, si fa apprezzare solo per qualche prezioso ripiegamento difensivo. Troppo poco. Dal 55′ Dovbyk 5 – Moscio e troppo poco cattivo davanti la porta.

Dybala 5,5 – Non brilla nemmeno stavolta nel ruolo di falso nove. Nella ripresa fallisce davanti a Sommer la rete del pari. Dal 75′ Bailey 6 – Gasp lo getta nella mischia e il giamaicano gioca un discreto quarto d’ora.

GIAN PIERO GASPERINI 5 – Troppi cambiamenti nel reparto arretrato, quello che fino ad ora era stato la certezza di questa squadra. L’Inter ha dimostrato di avere più qualità, ma la Roma ha pagato errori evitabili e la solita inconsistenza in attacco.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini