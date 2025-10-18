CHIVU: “All’Olimpico non sarà facile per nessuno. Secondo tempo sofferto, partita che può indirizzare la stagione”

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

CRISTIAN CHIVU A SKY SPORT

Che valore dà a questa continuità e a questa vittoria?

“Tutto merito dei ragazzi, che si sono calati subito nella realtà di questo campionato, lasciandosi alle spalle le delusioni dello scorso anno. Continuiamo a fare vedere che questa è una squadra forte e più lottare in tutte le competizioni”.

La cosa di cui vai più orgoglioso?

“Sono fiero di come stanno lavorando, di come si preparano mentalmente, a capire i momenti di una partita, saper mettersi in gioco. Sono fiero di loro e di quello che stanno provando a fare nonostante tutte le difficoltà. Dopo la sosta è sempre un’incognita, tanti giocatori sono via. Dobbiamo preoccuparci anche del loro riposo, sono felice di come hanno interpretato la partita. Giocare con la Roma non è semplice, è una squadra allenata bene. Qui all’Olimpico non sarà mai facile per nessuno”.

Recuperate tanti palloni in zona alta. Questa è l’innovazione principale che ha portato?

“Stiamo cercando di farlo, in alcune partite non ci riesci. Oggi abbiamo speso tanto, venivamo da un solo allenamento insieme. Andare a pressare la Roma, che a volte ha doppia o tripla ampiezza non è semplice, ti esponi per vie centrali. Finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto bene, poi siamo calati. Anche la loro bravura ci ha fatto abbassare, ma siamo stati bravi a capire il momento della partita. Difenderci e poi ripartire”.

CRISTIAN CHIVU A DAZN

Nelle ultime giornate abbiamo visto la completezza dell’Inter…

“Questo gruppo si è subito calato nelle richieste di un campionato che deve essere fatto ad alti livelli per raggiungere i nostri obiettivi. Poteva essere difficile dopo la delusione dello scorso anno, ma questi ragazzi meritano i complimenti e cercando di fare il meglio. Oggi non era semplice, dopo la sosta è sempre un’incognita e solo ieri abbiamo fatto un allenamento completo. Abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze. Nel secondo tempo la Roma ci ha schiacciato e messo più bassi, ma abbiamo difeso con attenzione. Siamo stati anche fortunati, mi prendo questi tre punti perché a Roma non sarà facile per nessuno. La Roma è una squadra forte, soprattutto in casa, è difficile giocare qui”.

La sostituzione di Lautaro?

“Era tornato il prima possibile dall’Argentina, aveva un raffreddore forte e ieri ha fatto il primo allenamento. Da capitano vero si è messo a disposizione e ha cercato di fare il massimo, è da apprezzare. Si è calato in questa dimensione con umiltà, sacrificio e lavoro e i frutti si vedono. Ha iniziato a trascinare questa squadra in campo e fuori”.

L’abbraccio con la squadra?

“Sono capitati lì mentre andavano a festeggiare. In questo abbraccio c’è la consapevolezza di aver ottenuto un risultato importante in una gara importante. Queste partite indirizzano il cammino della squadra durante una stagione, torniamo a casa più contenti”.

Domani sera NFL e non Milan-Fiorentina?

“Non la manco mai. Potrei scegliere perché ho iPad e tv, devo decidere dove guardare la partita di calcio”.

Quindi guarderà Milan-Fiorentina…

“Dipende da cosa dicono mia moglie e i miei figli”

CHRISTIAN CHIVU IN CONFERENZA STAMPA

E’ questa la squadra che voleva?

“Avevo chiesto di capire i momenti, e lo hanno fatto. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente, me l’aspettavo. Hanno capito il momento di difficoltà e ci siamo messi a fare di tutto per portarci a casa il risultato. Se lo meritano”.

Bonny ancora decisivo…

“So quello che ho a disposizione. Lautaro non era al 100% ma si è messo subito a disposizione, Pio ha lavorato per la squadra, giocando anche fuori posizione. I ragazzi hanno l’umiltà giusta per lasciare l’ego e mettere tutti a disposizione del gruppo. Oggi sapevamo che era una partita di quelle 4-5 che possono indirizzare una stagione e per questo eravamo così felici al termine del match”.