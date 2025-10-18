Serie A, il Torino batte il Napoli: decide Simeone, il VAR nega il pari a Lang nel recupero

Il Torino batte il Napoli 1-0 e conquista tre punti pesantissimi grazie al gol di Giovanni Simeone al 32’, arrivato dopo un rimpallo favorevole su Gilmour. L’argentino, ex di turno, è rimasto freddo davanti a Milinkovic-Savic e ha firmato la rete decisiva senza esultare.
Nel primo tempo i granata avevano già sfiorato il vantaggio con un palo di Vlasic, mentre il Napoli si era reso pericoloso con De Bruyne e Anguissa, senza però trovare precisione sotto porta. Nella ripresa la squadra di Conte ha spinto con insistenza, trascinata da Spinazzola e Politano, ma ha trovato davanti a sé una difesa granata compatta e un Israel attento in ogni intervento.
Nel recupero la beffa: Lang trova il pareggio dopo un’azione confusa in area, ma la sala VAR segnala un fuorigioco e Marcenaro annulla la rete. Il Torino resiste fino al triplice fischio e porta a casa una vittoria di carattere, mentre il Napoli incassa la sconfitta e rischia di perdere la vetta della classifica.
Giallorossi.net – T. De Cortis
la botta di C…onte finale stavolta non c’è stata.
bene così.
ma questo vale per quelli che dicono che gli allenatori sono il 90% dell’esito dei risultati.
senza giocatori è difficile vincere. non impossibile ma difficile si. e ai ciucci mancavano praticamente tutti.
fuorigioco millimetrico😂😂…c erano due terzi di figura e me lo chiami millimetrico ma che fuorigioco hai visto
Bene…. quindi il Torino non è una squadretta… giusto criticoni????
🤣🤣🤣 lo so, lo so, noi dobbiamo ancora giocare , ma è chiu forte e me, Ahhhhhhhhhh Simeone colpisce ancora. vaiiiiii. Stasera pure il pareggio mi va bene ..
Il Torino ha dimostrato di non essere quella squadra scarsa che si pensava essere… Ha battuto la Roma, ha quasi concesso il bis all’Olimpico con la Lazio, e oggi ha battuto il Napoli..
Come già scritto non vedo il Napoli in lotta per il titolo, che secondo me è un’affare tra Inter e Milan.. A questo punto la lotta per il terzo e quarto posto è aperta, Juve, Roma, Napoli, e Atalanta, Si contenderanno i posti champion!
il Milan arriva dietro di noi
