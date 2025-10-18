Serie A, il Torino batte il Napoli: decide Simeone, il VAR nega il pari a Lang nel recupero

Il Torino batte il Napoli 1-0 e conquista tre punti pesantissimi grazie al gol di Giovanni Simeone al 32’, arrivato dopo un rimpallo favorevole su Gilmour. L’argentino, ex di turno, è rimasto freddo davanti a Milinkovic-Savic e ha firmato la rete decisiva senza esultare.

Nel primo tempo i granata avevano già sfiorato il vantaggio con un palo di Vlasic, mentre il Napoli si era reso pericoloso con De Bruyne e Anguissa, senza però trovare precisione sotto porta. Nella ripresa la squadra di Conte ha spinto con insistenza, trascinata da Spinazzola e Politano, ma ha trovato davanti a sé una difesa granata compatta e un Israel attento in ogni intervento.

Nel recupero la beffa: Lang trova il pareggio dopo un’azione confusa in area, ma la sala VAR segnala un fuorigioco e Marcenaro annulla la rete. Il Torino resiste fino al triplice fischio e porta a casa una vittoria di carattere, mentre il Napoli incassa la sconfitta e rischia di perdere la vetta della classifica.

Giallorossi.net – T. De Cortis