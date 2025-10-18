Ange Postecoglu non è più l’allenatore del Nottingham Forest. La decisione, presa dalla dirigenza di cui fa parte anche Lina Souloukou, è arrivata dopo la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, la quinta in otto giornate di Premier League.
Postecoglu, subentrato il 9 settembre a Nuno Espírito Santo, è rimasto in carica appena 39 giorni. Un periodo brevissimo che richiama alla memoria quanto accaduto a Roma durante la gestione Souloukou: prima l’esonero di José Mourinho nel gennaio 2024, poi quello di Daniele De Rossi dopo solo tre giornate della stagione successiva, a settembre 2024.
Ora la scena si ripete in Inghilterra. In meno di due anni, i club in cui Lina Souloukou ha ricoperto ruoli di vertice hanno cambiato quattro allenatori, segno di una linea decisionale tanto rapida quanto implacabile.
