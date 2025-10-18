FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 18 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:45 – Olimpico, cancelli aperti alle 18:15
In occasione di Roma-Inter, gara di campionato in programma oggi alle 20:45, i cancelli dello Stadio Olimpico saranno aperti alle 18:15. L’impianto sarà tutto esaurito.
Ore 9:30 – Prohaska: “Konè all’Inter faceva la panchina”
Herbert Prohaska, doppio ex di Roma e Inter, ha commentato il big match dell’Olimpico: “Concedono poco, difendono bene: sembrano più una squadra di Ranieri! Ma comandano i risultati, quindi va bene così. Se trovano continuità davanti, possono diventare pericolosi, anche se lo scudetto è un po’ troppo”. Su Koné: “Mi pare più adatto alla Roma, all’Inter non sarebbe stato titolare”. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:45 – Roma-Inter, tango argentino tra Lautaro e Soulé
La sfida dell’Olimpico come un duello tutto albiceleste: Lautaro Martinez contro Matias Soulé, “fratelli d’Argentina” destinati a incrociarsi di nuovo. Il primo, simbolo dell’Inter e campione di tutto; il secondo, talento giallorosso in ascesa. Un tango da scudetto e da Mondiale, tra passato, presente e futuro che si intrecciano sotto il cielo di Roma. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Gasperini contro l’Inter per sfatare il tabù
Stasera all’Olimpico Gian Piero Gasperini va a caccia di una rivincita contro il suo passato: non batte l’Inter da 15 partite e contro i nerazzurri ha collezionato otto sconfitte consecutive. L’allenatore giallorosso vuole invertire la rotta e cancellare anche il lungo digiuno della Roma in casa, dove non vince contro l’Inter dal 2016. (Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
LEGGI ANCHE – SVILAR: “Soulè è fortissimo, Ferguson si sbloccherà presto. Gasp? Fantastico”
Caro prohaska meglio così ce lo teniamo noi, cmq la vecchiaia fa prendere anche dei vizi posa il fiasco
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.