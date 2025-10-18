FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 18 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:45 – Olimpico, cancelli aperti alle 18:15

In occasione di Roma-Inter, gara di campionato in programma oggi alle 20:45, i cancelli dello Stadio Olimpico saranno aperti alle 18:15. L’impianto sarà tutto esaurito.

Ore 9:30 – Prohaska: “Konè all’Inter faceva la panchina”

Herbert Prohaska, doppio ex di Roma e Inter, ha commentato il big match dell’Olimpico: “Concedono poco, difendono bene: sembrano più una squadra di Ranieri! Ma comandano i risultati, quindi va bene così. Se trovano continuità davanti, possono diventare pericolosi, anche se lo scudetto è un po’ troppo”. Su Koné: “Mi pare più adatto alla Roma, all’Inter non sarebbe stato titolare”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Roma-Inter, tango argentino tra Lautaro e Soulé

La sfida dell’Olimpico come un duello tutto albiceleste: Lautaro Martinez contro Matias Soulé, “fratelli d’Argentina” destinati a incrociarsi di nuovo. Il primo, simbolo dell’Inter e campione di tutto; il secondo, talento giallorosso in ascesa. Un tango da scudetto e da Mondiale, tra passato, presente e futuro che si intrecciano sotto il cielo di Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Gasperini contro l’Inter per sfatare il tabù

Stasera all’Olimpico Gian Piero Gasperini va a caccia di una rivincita contro il suo passato: non batte l’Inter da 15 partite e contro i nerazzurri ha collezionato otto sconfitte consecutive. L’allenatore giallorosso vuole invertire la rotta e cancellare anche il lungo digiuno della Roma in casa, dove non vince contro l’Inter dal 2016. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

