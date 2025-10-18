Gemellaggi pericolosi, interisti sotto scorta: in arrivo più di 3mila ultras

Scatterà già questa mattina il piano di sicurezza della Questura in vista di Roma-Inter, in programma alle 20.45, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.

L’incontro è considerato a rischio soprattutto per il gemellaggio storico fra le tifoserie interista e laziale, ma essendo la prima legata anche a quella del Nizza, coinvolta negli scontri in Francia con gli ultrà romanisti (proprio ieri 7 dei 13 arrestati sono tornati in libertà dietro cauzione), lo scenario non viene sottovalutato.

A ieri i supporter nerazzurri avevano acquistato 3.527 biglietti secondo i dati della Questura, ma potrebbero essere molti di più. Fra di loro 230 ultrà interisti particolarmente sotto osservazione saranno a bordo di due-tre pullman in partenza da Milano nella mattinata di oggi e verranno accompagnati dagli agenti direttamente allo stadio. Molti altri arriveranno poi da tutta Italia, non solo dal capoluogo lombardo. I varchi d’ingresso dell’Olimpico saranno aperti alle 18.15.

Fonte: Corriere della Sera

