Gemellaggi pericolosi, interisti sotto scorta: in arrivo più di 3mila ultras

Scatterà già questa mattina il piano di sicurezza della Questura in vista di Roma-Inter, in programma alle 20.45, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.
L’incontro è considerato a rischio soprattutto per il gemellaggio storico fra le tifoserie interista e laziale, ma essendo la prima legata anche a quella del Nizza, coinvolta negli scontri in Francia con gli ultrà romanisti (proprio ieri 7 dei 13 arrestati sono tornati in libertà dietro cauzione), lo scenario non viene sottovalutato.
A ieri i supporter nerazzurri avevano acquistato 3.527 biglietti secondo i dati della Questura, ma potrebbero essere molti di più. Fra di loro 230 ultrà interisti particolarmente sotto osservazione saranno a bordo di due-tre pullman in partenza da Milano nella mattinata di oggi e verranno accompagnati dagli agenti direttamente allo stadio. Molti altri arriveranno poi da tutta Italia, non solo dal capoluogo lombardo. I varchi d’ingresso dell’Olimpico saranno aperti alle 18.15.
Fonte: Corriere della Sera
Arrivano gli amici dei 🐀🐀🐀 lazziesi,
Incredibile come un gioco possa smuovere istinti così primordiale e purtroppo non solo tra gli Ultras ma spesso tra i tifosi comuni.
Mi raccomando i peggiori sono i tifosi della Roma per il Questore Improta, solo per difendersi in Francia 13 tifosi in prigione oggi usciti 7 pagando. Complimenti chi gestisce ordine pubblico in Italia. Io amo la mia Curva sempre !!!
hai scritto una serie di inesattezze, a conferma che è buona regola non parlare di argomenti che non si conoscono…
però condivido l’ultima frase.
A noi ce le vietano certe trasferte….
A noi tifosi della Roma avrebbero vietato anche di mangiare.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.