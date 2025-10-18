Nainggolan: “Konè forte fisicamente ma si ferma là. Soulè talento vero, ora gli serve un altro step”

Radja Nainggolan ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando la sfida dell’Olimpico di questa sera. «Su Roma-Inter cominciamo col dire che ai miei tempi eravamo più forti: il centrocampo di quella Roma dove lo vedete adesso?», ha scherzato l’ex centrocampista giallorosso.
Poi il belga ha parlato di Gian Piero Gasperini: «Sta facendo bene, anche se non gioca ancora un grande calcio. Anzi, è imparagonabile rispetto ai tempi dell’Atalanta… Ma se fa punti giocando così, dove può arrivare quando i giocatori inizieranno a capire i movimenti? Questo è un segnale importante: vuol dire che la Roma può crescere ancora. Gasperini martella, e alla fine entra nel cervello. I pochi gol presi sono il primo mattone».
Capitolo Koné, obiettivo sfumato dell’Inter: «Su Koné continuo a pensare la stessa cosa: fisicamente molto forte, ma si ferma là. Gli manca concretezza — pochi assist, pochi gol — deve pesare di più. Sa comunque tenere un centrocampo da solo e all’Inter avrebbe “liberato” Barella e Mkhitaryan. I fenomeni, però, sono altri…».
Infine, una riflessione sui talenti offensivi della Roma: «Soulé è un talento vero, ma anche a lui serve uno step oltre. Deve essere più presente in partita. È concreto, le occasioni che capitano le mette dentro, ma se ne deve creare molte di più. Sono contento poi per Pellegrini, che ha la Roma dentro: non è che una rete nel derby ti cambia una carriera, ma in questa squadra può starci, eccome».
Radja dice sempre cose di calcio, e su Koné ha ragione, tiene il centrocampo da solo, e proprio per questo non stravedo per la coppia Cristante Koné, sono due giocatori simili dove però non c’è paragone tra lo strapotere fisico di Koné e il suo modo di andare in transizione, cosa che Cristante non può fare perché non ha gli strappi nel suo repertorio.
Qualcuno potrebbe obiettare che però Cristante ha i gol che mancano a Manu, eccoli:
dal 2018 al 2024 ha tenuto una media di 2,7 gol a stagione in tutte le competizioni…
Konè dal 2019 ha una media di 2 gol a stagione…
Pisilli al momento di 3 gol a stagione (solo quella scorsa)
Dati parzialissimi, non calibrati su niente, ma così tanto per ragionare sul fatto che Pisilli ha caratteristiche diverse sia da Koné che da Cristante, si inserisce e a volte segna.
E segnare, come dice Radja che segnava, non è esiziale nel calcio.
Però nainggolan prima che venisse alla Roma faceva 1 o 2 all’anno… titolare inamovibile.. poi con Spalletti ha trovato la sua dimensione, ma prima non segnava mai.
Magari con Gasp, Kone potrà fare il salto di qualità e cominciare a segnare.
Ovviamente in maniera diversa considerando che Kone non ha il tiro di Radja.
Peraltro si è mangiato gol facilissimi senza senso… vediamo…
Molto lapidario ma realista. Amo Konè è un grande ma sugli assist e i gol sono d’accordo con Naingolan
A me questo ha proprio rotto.
Ma ancora parla? Koné forte SOLO fisicamente e poi si ferma là?!? Ma che dici? Ma statte zitto che c’hai scassato le proverbiali.
talvolta rimango basito dai pseudotifosi.
Io sono d’accordo con te, Nainggolan inizia a parlare e a pretendere un po’ troppo.. Ci sono giocatori e giocatori. Konè è questo ed è tanta roba. La squadra è composta da 11 giocatori e ognuno c’ha il suo ruolo. Konè non farà assist ma ti mette in condizione di farlo attraverso i passaggi agli altri giocatori. Recupera palloni e ti copre aiutando la difesa. Cosa vorrebbe Nainggolan che para pure al posto di Svilar, che crossa al posto degli esterni, che fa il trequartista e che segna al posto di Dobvik e Ferguson?
Ninja… Kone è giovane. Oltre al fisico svilupperà anche il piede.
Dobbiamo credere nei giocatori, non affossarli
SFR
la Francia che può schierare 7/8 nazionali tutte in grado di vincere i mondiali con i migliori centrocampisti schiera Kone …non credo i sia da aggiungere altro… oggi é emerso anche Prohaska che con tutto il rispetto dice Koné all’inda non sarebbe stato il titolare …. ognuno può anche avere le sue idee ma a volte sono cassate
Grande Ninja. In questo centrocampo saresti stato perfetto. Sempre forza ROMA.
Beh, leggendo l’articolo si può essere più d’accordi con Radja rispetto all’incipit…..
Diciamo che non ha detto nefandezze ma ha individuato quei punti su cui effettivamente Kone’ può e deve migliorare.
Quanto al confronto con i centrocampo delle due Roma, in effetti Kone’, per quanto titolare della Roma, della Francia e tra i migliori in circolazione, giocherebbe “a rotazione” coi colleghi di reparto…
P.S.
Mi rimane cmq l’impressione che il Ninja un po’ rosichi.
Ma ci sta.
Stasera Kone’, goal ed assist e s’abbracciamo!!! 😅
FORZA ROMA
il Ninja ha ragione, poi spesso Kone’ s addormenta ,perde palla e prendiamo gol.
praticamente mi ha letto nel pensiero non fa una piega!!! GRANDISSIMO Ninja calciatore IMMENSO COMPLETO LEADER ti ho venerato uno dei piu’ grandi giocatori che io abbia mai visto Sempre e per Sempre grazie di aver indossato la maglia GIALLOROSSA
in campo , all’olimpico , la sera del 21 ottobre 2014 c’eri anche tu : ricordatelo prima di criticare
si okay ma che ci ha fatto vincere il Ninja? na cippalippa, e quando faceva i suoi interventi da coatto del tipo domani vinciamo gli rompiamo il…e invece? n’avemo vinto niente, per carità forti, belli, buon calcio e zero tituli…io me sono rotto, vojo vince si può?
Dice una cosa verissima.
KONE è un giocatore fortissimo fisicamente parlando con una buona tecnica, ma come impatto offensivo è praticamente nullo.
In carriera ha collezionato 217 presenze e 15 goal (assist di meno), per dirivi che Mancini ha quasi il doppio dei suoi goal in carriera ed è un difensore centrale.
Lui è un giocatore alla Kante per dire, giocatore dalla grande corsa, pressing e fisicità, o alla gattuso per intenderci.
A loro devi aggiungere giocatori efficaci offensivamente parlando, sennò crei un centrocampo sterile, cosa che infatti è.
Radja, ma anche il primo strootman erano giocatori di un altro livello.
Simili a loro oggi c’è Barella per dire, per la completezza dei colpi.
AD OGGI in tal modo kone è un pilastro insostituibile e uno dei piu forti in serie A nel suo ruolo a fare quello che fa lui.
Caro radja con gasp avresti fatto le buche ad aveccelo uno come te ora
Spesso in commenti passati ho ricordato i centrocampisti che avevamo una volta (Daniele, Radja, Kevin, Miralem, Keita) per evidenziare la pochezza del reparto nel nuovo corso americano. Konè a mio avviso è l’unico che un po’ si avvicina a quei livelli e difatti nella nostra mediocrità generale svetta su tutti. Ma è indubbio che serva aggiungere talento là in mezzo a partire dal prossimo mercato di gennaio.
Kone e’ forte , ma come dice Ninja e’ solo un incontrista , non tira mai in porta e’ non e’ un regista.
Evidentemente Sia lui, sia la maggior parte dei tifosi, dimentica (o fa finta di non ricordare) che prima della cura Spalletti Radja aveva la media di 3 gol a stagione…
Makelele come stile simile a kone faceva pochi assist e goal ma è stato ugualmente uno dei migliori centrocampisti della storia francese , hanno altre caratteristiche ugualmente fondamentali
