Roma alla prova del nove: Gasp gioca la carta Dybala

La Roma capolista si prepara alla notte dell’Olimpico. Contro l’Inter, davanti all’ennesimo sold out – il settantacinquesimo dell’era Friedkin – la squadra di Gasperini va a caccia di risposte concrete, dopo settimane di buone sensazioni e vittorie convincenti.
GASP E LA LINEA DELLA CONTINUITÀ
Gian Piero Gasperini, l’“architetto” della Roma prima in classifica, ha chiesto una prova di forza e consapevolezza: «Con l’Inter è una partita che serve a misurarci», ha spiegato ieri in conferenza. Niente esperimenti, ma qualche dettaglio da limare in vista del big match.
Tra i pali ci sarà ancora Svilar, protetto dal consueto trio difensivo Celik-Mancini-Ndicka. Il tecnico ritrova quasi tutto il gruppo, con il solo Angeliño costretto a fermarsi per una bronchite asmatica. Sulla corsia sinistra, a confrontarsi con Dumfries, dovrebbe esserci il connazionale Rensch, adattato dopo le prove tattiche degli ultimi giorni: il greco Tsimikas ha giocato 180 minuti in nazionale e partirà dalla panchina. A destra spazio a Wesley, pronto a duellare con Dimarco.
In mezzo al campo nessun dubbio: Koné e Cristante sono le certezze assolute. “Lui e Cristante giocano”, ha scandito Gasperini, a conferma di un tandem che guida il centrocampo giallorosso da settimane. Proprio Koné, protagonista di un rendimento in crescita, affronterà la squadra che in estate aveva provato a prenderlo: l’Inter lo apprezza da tempo, ma la Roma lo considera inamovibile e valuta il suo cartellino almeno 55 milioni.
LA TENTAZIONE DYBALA
Le maggiori incognite restano davanti. In trequarti spazio a Pellegrini e Soulé – quest’ultimo decisivo nell’ultimo incrocio tra le due squadre e autore di due gol e due assist nelle ultime tre giornate – mentre in attacco è aperto il ballottaggio tra Dovbyk e Dybala.
La tentazione del falso nove resta viva e sta prendendo quota: l’argentino ha convinto nel ruolo nell’ultima mezz’ora di Firenze, e Gasperini starebbe valutando di riproporlo dal primo minuto per non dare punti di riferimento alla retroguardia nerazzurra. Il tecnico stesso l’ha definita “una soluzione d’emergenza”, ma l’idea continua a intrigarlo. Più indietro nelle gerarchie Ferguson, pronto a subentrare nella ripresa.
In panchina si rivedrà finalmente Bailey, alla prima convocazione dopo quasi due mesi di stop. “Serve ancora tempo per ritrovare la miglior versione”, ha avvertito Gasperini, ma la sua presenza è già un segnale incoraggiante.
Per la Roma, che guida la classifica e vanta la miglior difesa d’Europa nel 2025 con soli 13 gol subiti, la sfida contro il miglior attacco della Serie A è un banco di prova vero. È la notte degli esami, un’occasione per capire quanto questa squadra possa essere davvero competitiva ai vertici.
Mi preoccupa Wesley su Dumfries e partire con Dybala. Vista la forza del centrocampo dell’Inter ci sarà da buttare palloni lunghi, non proprio il gioco congeniale a Dybala.
wesley a dumphries lo incontra solo nel tunnel prima di entrare in campo ,sono entrambi terzini destri.
Svegliaaa
Tra Wesley e Dumfries ci saranno circa 70 mt di campo, forse Dimarco potrebbe stargli un po’ più vicino…
X Rod
L’articolo ti ha catturato nel suo abbaglio.
Dumfries gioca a destra, quindi duellerà con il nostro terzino sinistro, non con Wesley che dovrà vedersela con Dimarco.
Forse proprio la necessità di fronteggiare atleticamente Dumfries potrebbe avvantaggiare Rensch come titolare sulla sinistra al posto di Tsimikas.
Su Dumfries ci sarà Rensch, metterci un pò di attenzione quando si legge no ehhh?
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Bentornato Drastico….
X Merlino 69
Non è questione di attenzione nella lettura. Prima c’era scritto Wesley contro Dumfries, poi l’articolo è stato corretto.
dybala al nove non funzionaaaa
io proverei a contenere l’iter per il primo tempo e poi ne secondo tempo calo l’asso
speriamo bene ho una buona sensazione
daje Roma daje
1-0 per noi al 94′ e siamo tutti contenti
su rigorino’! daje💪🏻💛❤️
Io questa cosa che ho sentito dire tante volte prima di ogni confronto che si annuncia difficile o prima di un derby, non l’ho mai capita, ma probabilmente è un mio problema. Augurarsi una vittoria striminziata, magari negli ultimi minuti della partita e forse addirittura strappata in modo immeritato o per un rigore assegnato, non mi regala nessun gusto particolare, se non quello di avere ottenuto i tre punti in palio. Se devo sognare o pensare a qualcosa di emozionante, che dia ancora più vigore alla passione di un tifoso, penso ad un risultato schiacciante, rotondo e incontestabile
Dybala spesso nei big match sparisce, comunque io partirei con Dovbyk sperando che si svegli e ci metta più personalità, e poi magari alla fine caricare l’attacco con Ferguson, mettendo due giocatori fisici per dare fastidio alla difesa dell’ Inter. Imprescindibile Soule’ con la sua qualità , per il resto abbiamo varie soluzioni e carte da giocarci
ma che cavolo c’azzecca a ottobre , prima di un una partita inportante, dire che la Roma valuta Konè 55 milioni.. ma che vi siete bevuti? e bastaaaaa
Pensato la stessa cosa e mi sono immaginato Koné che corre per il campo con il cartellino del prezzo attaccato addosso
falso nove si è visto con il torino come è finita, pensa contro l’inter
non capisco perché si fissa a fare un modulo che non ha mai usato in precedenza in carriera
forza Roma
Non posso credere che lo faccia…Far annichilire l’inventività e la capacità di movimento (limitata) di Dybala al pronti-via, nel pieno della forza agonistica dell’avversaria, e poi precludersi la carta Dybala nel corso della partita, quando entrambe le squadre saranno più stanche e gli strappi di Dybala più efficaci, appare un controsenso.
Spero che sia un’impuntatura giornalistica tratta da risposte di Gasp improntate a mischiare le carte, come pretattica di prammatica…e che diavolo!
D’accordo per la scelta Dybala, seguito a non fidarmi di Pellegrini che reputo, con la speranza di sbagliarmi, completamente involuto nella testa ma non nella tecnica che si vede però solo a sprazzi.
La Roma è la squadra che ha fatto più punti nel 2025 e anche quella che ha preso meno gol; nell’ultimo incontro con l’Inter ha vinto a San Siro (facendole perdere lo scudetto), ora siamo davanti: quindi non siamo proprio da buttare via. Partita da giocare con convinzione perché se dovessimo vincere si aprirebbero scenari interessanti
A San Siro ad aprile l’Inter mise le riserve perché dopo tre giorni doveva giocarsi la finale di Champions League contro il Barcellona.
Vatti a rivedere quanto correvano con noi e dopo 3 giorni quanto correvano contro il Barcellona. Quella vittoria è una vittoria monca. Lo sanno tutti ma fanno finta di non sapere.
Due considerazioni…..a mio avviso non esiste alcun ballottaggio in avanti e l’ingresso sia di Dybala che di Pellegrini a Firenze e’ servito solo ad “addormentare” la partita….non so se questo sia l’obiettivo di Gasperini….inoltre parlando di Kone eviterei questa noiosa, ripetuta litania su future manovre di mercato….magari anche basta
Comunque Wesley sulla sua fascia ha Di Marco, Dumfries gioca a destra.
Non ho buone sensazioni, ho paura che si trasformi nella notte dell imbarcata.. Anche se ha preso pochi gol , questi non sono la Fiorentina o il Bologna o La Lazie … Con la difesa in avanti hanno i giocatori per farti male, e con l attacco stitico che ci ritroviamo è dura.
Per me giocheremo con Rensch a sinistra x contenere la fisicità Dumfries, Ferguson punta (farlo giocare in fiducia dopo il gol in nazionale potrebbe essere la via per sbloccarlo) e, almeno nel primo tempo, uno tra Pellegrini/El Aynaoui/Pisilli, favorito il primo, insieme a Soulé dietro la punta per fornire supporto al centrocampo che dovrà affrontare quello super attrezzato dei nerazzurri.
Sì, questa è la sensazione…poi, solo Gasp sa se Pelle – come pure avrebbe fatto capire – abbia migliorato la sua condizione atletica e la forma-determinazione. Reggere dal 1′ il ruolo sulla sinistra richiederebbe un’aggressività continua, per tutto il 1° tempo, tale da mettere in apprensione costante tutto il reparto centrocampo-difesa dell’Inter, obbligandolo ai raddoppi (e a stare meno in avanti con la palla tra i piedi). C’è pure da dire che Pelle ha una capacità sorniona unica di liberarsi ai limiti dell’area, mentre EA, più sostanzioso in entrambe le fasi, appare ancora “bloccato” quanto a convinzione nelle incursioni (e comunque non pare un trequartista per vocazione). Boh…
è stato detto
Facendo finta di essere il Mister…(meno male che Gasperini c’è!!!🤣) oggi partirei con Pellegrini e Dybala dietro Ferguson e giocherei nel 2° tp con El Aynaoui in più a centrocampo e le 2 punte Dovbyk e Ferguson.
Sarebbe un bel mischione di carte nel 2° tp, dove il cc in più ci darebbe più copertura centrale e “libererebbe” maggiormente il gioco sulle fasce per i cross…
A quel punto toccherà alle due punte farsi valere!!!
Senza dimenticare che sui calci piazzati diverremmo più pericolosi…..
Comunque, incrociamo le dita e CHE PARLI IL CAMPO, scongiurando minkiate arbitrali e “frittate” del casso!
E che soprattutto, alla fine, VINCA LA ROMA!!!
FORZA ROMA
Tieni fuori Soulè?
Banco di prova per la Roma…. 🙄
Io continuo dire che la vera sorpresa del campionato siano proprio gli “strisciati tristi”…
Chivu è alle prime armi come allenatore ed in estate lo spogliatoio dell’inde somigliava più ad una polveriera…
Hanno una rosa molto forte e completa ma, con quelle credenziali di solito non fai molta strada…
Quindi sono sorprendentemente a 3 punti…
Attenzione…!!!
Ci sono momenti nella vita in cui senti che quella è una giornata particolare perché capirai il tuo futuro, tipo colloquio di lavoro da giovane, bene questa per la Roma è una di quelle giornate, abbiamo preso l’allenatore più forte disponibile in Italia, siamo primi in classifica, sono 5 anni che facciamo male con le grandi (lasciate stare lo scorso Inter-Roma per ovvi motivi) oggi finalmente possiamo capire chi siamo, dove andiamo, speriamo di non pagarlo il Fiorino….
Spero Dybala nel secondo tempo.
partita difficilissima, speriamo bene ,ma sono forti forti,a me andrebbe bene anche un pari.
Quale prova del nove, siamo primi in classifica da Ranieri ad oggi, abbiamo cambiato atteggiamento ma la squadra è sempre quella, forza Roma
Almeno nel primo tempo mi metterei a specchio con un 352 fisicamente prestante: mediana con gli “untouchables” Cristante e Koné + 1 tra E.A./Pisilli con licenza di incursore.
Soulé negli ultimi 30 mt di campo a stretto contatto con Dovbyk/Ferguson.
Pellegrini e Dybala entrambi in panchina pronti ad entrare quando e se i giri del motore interista saranno a più basso regime.
Troppo importante non regalare nulla dal punto di vista atletico in partenza.
Ciao @16, grazie!
anch’io vedo nel 3-5-2 la possibilità di avere un centrocampo più folto e roccioso , maggiore possibilità di supporto in attacco , mi piacerebbero anche entrami gli attaccanti (Dovbyk e Ferguson) insieme e vedere cosa succede ….
vediamo se Gasp un giorno lo prova !!!!
o visto la presentazione di Roma-Inter nel video di Sky … per me dovrebbero sempre fare delle belle locandine di questo tipo… aumenterebbe la spettacolarita del calcio e ovviamente la diffusione immediata sui social … Friedkin facce un film sulla nostra maggica !!!!
queste partite vanno vinte, non conta solo giocare bene.
Vincerà chi è più squadra e chi è più forte mentalmente, e chi riesce quindi ad indirizzare a proprio favore l’ esito della partita
la partita è difficile c’è poco da dire. sia per noi che per loro. se si vince saremo tutti a dire bravo Gasperini a far giocare Dybala se non si vince allora tutti a dire non doveva metter Dybala. come sempre
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.