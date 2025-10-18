Roma alla prova del nove: Gasp gioca la carta Dybala

La Roma capolista si prepara alla notte dell’Olimpico. Contro l’Inter, davanti all’ennesimo sold out – il settantacinquesimo dell’era Friedkin – la squadra di Gasperini va a caccia di risposte concrete, dopo settimane di buone sensazioni e vittorie convincenti.

GASP E LA LINEA DELLA CONTINUITÀ

Gian Piero Gasperini, l’“architetto” della Roma prima in classifica, ha chiesto una prova di forza e consapevolezza: «Con l’Inter è una partita che serve a misurarci», ha spiegato ieri in conferenza. Niente esperimenti, ma qualche dettaglio da limare in vista del big match.

Tra i pali ci sarà ancora Svilar, protetto dal consueto trio difensivo Celik-Mancini-Ndicka. Il tecnico ritrova quasi tutto il gruppo, con il solo Angeliño costretto a fermarsi per una bronchite asmatica. Sulla corsia sinistra, a confrontarsi con Dumfries, dovrebbe esserci il connazionale Rensch, adattato dopo le prove tattiche degli ultimi giorni: il greco Tsimikas ha giocato 180 minuti in nazionale e partirà dalla panchina. A destra spazio a Wesley, pronto a duellare con Dimarco.

In mezzo al campo nessun dubbio: Koné e Cristante sono le certezze assolute. “Lui e Cristante giocano”, ha scandito Gasperini, a conferma di un tandem che guida il centrocampo giallorosso da settimane. Proprio Koné, protagonista di un rendimento in crescita, affronterà la squadra che in estate aveva provato a prenderlo: l’Inter lo apprezza da tempo, ma la Roma lo considera inamovibile e valuta il suo cartellino almeno 55 milioni.

LA TENTAZIONE DYBALA

Le maggiori incognite restano davanti. In trequarti spazio a Pellegrini e Soulé – quest’ultimo decisivo nell’ultimo incrocio tra le due squadre e autore di due gol e due assist nelle ultime tre giornate – mentre in attacco è aperto il ballottaggio tra Dovbyk e Dybala.

La tentazione del falso nove resta viva e sta prendendo quota: l’argentino ha convinto nel ruolo nell’ultima mezz’ora di Firenze, e Gasperini starebbe valutando di riproporlo dal primo minuto per non dare punti di riferimento alla retroguardia nerazzurra. Il tecnico stesso l’ha definita “una soluzione d’emergenza”, ma l’idea continua a intrigarlo. Più indietro nelle gerarchie Ferguson, pronto a subentrare nella ripresa.

In panchina si rivedrà finalmente Bailey, alla prima convocazione dopo quasi due mesi di stop. “Serve ancora tempo per ritrovare la miglior versione”, ha avvertito Gasperini, ma la sua presenza è già un segnale incoraggiante.

Per la Roma, che guida la classifica e vanta la miglior difesa d’Europa nel 2025 con soli 13 gol subiti, la sfida contro il miglior attacco della Serie A è un banco di prova vero. È la notte degli esami, un’occasione per capire quanto questa squadra possa essere davvero competitiva ai vertici.

