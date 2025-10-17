Koné-Frattesi, quello scambio che non è mai tramontato

Roma-Inter di domani sera sarà anche la partita di Koné e Frattesi. Una gara che i due avrebbero potuto giocare a maglie invertite. E chissà se in un futuro neanche troppo lontano questo avverrà, scrive l’edizione odierna di Tuttosport.
Perché sicuramente l’Inter, se avesse un’apertura da parte del club giallorosso, un nuovo tentativo per il mediano francese lo farebbe più che volentieri; così come l’azzurro, romano de Roma, se potesse, un domani si vedrebbe con quella maglia. Era il 14 agosto quando l’Inter, in quei giorni in attesa di risposte dall’Atalanta per Lookman, fece pervenire alla Roma una proposta per Koné: 45 milioni complessivi, se suddivisi in 40 più 5 di bonus o 42 più 3.
Fatto sta che il ds Massara aprì al collega Ausilio, anche perché la Roma in quei giorni era bloccata sul mercato. La notte, però, come si suol dire, portò consiglio. La tifoseria giallorossa insorse e la proprietà dei Friedkin stoppò tutto. Allo stesso tempo non ha spinto più del dovuto Frattesi. Che il centrocampista non sia completamente soddisfatto del suo impiego non è un mistero. A gennaio sarebbe tornato volentieri alla Roma e pure in estate, soprattutto se fosse rimasto Inzaghi.
Chivu gli ha promesso più spazio, poi l’intervento di ernia in estate ha rallentato il suo ingresso negli ingranaggi. Prima della sosta Frattesi ha giocato da titolare contro la Cremonese, a Roma quasi sicuramente andrà in panchina, poi si vedrà. L’Inter vorrebbe rinnovare il contratto, ma il futuro rimane un’incognita, con la Roma destinazione sempre gradita.
Fonte: Tuttosport
LEGGI ANCHE – Capello: “Konè è di un’altra categoria”
e continuano..non hanno capito che se malauguratamente andasse via dai 60 minimo minimo in su e all’estero
Il problema non è il prezzo cui si cede KOne, Ndicka o Svilar..
Il tema chi è il DS che utilizzerà i soldi ricavati dalla loro vendita per trovare i sostituti.
La Roma quando cedette Salah o Alisson lo ha fatto ad un ottimo prezzo ma il DS che doveva utilizzare quei soldi li ha spesi bene.
Quindi a prescindere se vi sarà lo scambio Kone-Frattesi per gonfiare le plusvalenze di entrambe le società oppure si cederà direttamente al PSG Kone quello che dovrebbe interessare la Roma è il nome del DS incaricato di spendere i soldi ricavati dalla operazione.
Dal mercato estivo fatto da Massara vi fidereste? si o no?
Frattesi se lo dessero in faccia adesso! E Kone non si tocca.
Frattesi? Ha già dimostrato quanto vale, panchina con l’Inter e panchina con la nazionale, non vale neppure la metà di Kone’. Frattesi + 45 milioni, potrebbe essere una base di accordo. L’Inter ha fatto già troppi affari con la Roma e ora di dire basta.
❤️💛
Al momento il valore dello strapotere fisico di Koné vale tanto, troppo per l’ Inter. Se King Koné si mettesse a segnare allora….il suo valore supererebbe i 100M.
Si questo Radja ha ragione, finché non mette a referto assist e gol il valore di Koné non può essere paragonato a quello di un top di reparto. Sia chiaro, io tifo per lui.
Ancora co Frattesi? Ma anche basta per pietà. Sta diventando una storia nfinita come con Berardi. Eppoi la quotazione di Frattesi che sta sempre in panchina non può e non deve essere come quella di Konè che è titolare sia qui che nella sua nazionale e potrei che titolare!
Se la Roma necessita di fare plusvalenze ok, nessuno è contento ma non è che possiamo farci molto. Però a questo punto Konè lo venderei al PSG cercando di farti dare 70 milioni oppure 90 e comprando a 20 un loro giocatore così risolvi il problema plusvalenze in una volta sola.
il psg ci ha gia rifilato abbastanza rottami, io li manderei affangala
si, ma ora devi mettere frattesi più 30 milioni sopra se vuoi kone
Con 30 mln gli possiamo dare solo la gamba sinistra di Kone ‘.
Frattesi e 100 mln..e allora ci si potrebbe pure sedere al tavolo della trattativa. Fermo restando che Kone ‘ deve restare alla Roma.
Effettivamente possiamo ipotizzare che se l’Inter si presentasse con una offerta di 200mln più Frattesi allora lo scambio sarebbe effettivamente ipotizzabile
Konè per Frattesi Cos’è… nà freddura mattutina?🤔😅 Tuttosporc… Meglio passar oltre🤨😑
bhe so uguali uno è il più forte centrocampista del campionato l’ altro un panchinaro sopravvalutato se lo possono tenere anche perché malauguratamente si fossi costretti a vendere Kone’ mai in Italia
Bastava fermarsi alla fonte…….
Frattesi ad adesso vale quanto me ossia zero quindi io capisco che se continuerà cosi kone sarà impossibile da tenere però ci sono le strade estere con francia psg o Inghilterra dove pagherebbero di più il calciatore. L’Inter se lo vuole ( non lo darei mai in Italia) de darci frattesi e un lauto riconoscimento parliamo da 60 in su senno non mi siedo neanche
Se i Friedklin vogliono fare la squadra per vincere Kone non si tocca , casomai si compra anche Frattesi . I soldi li facessero arrivare dagli sponsor come fanno tutti
Non c’è altro da aggiungere, Alex, è così.
Kone ha dimostrato di essere un giocatore di livello per competere e vincere, se vuoi questo allora te lo tieni.
In caso contrario, se lo vendi, rinunceresti a una certezza per qualche altra scommessa, che se ti va bene poi ti rivendi come Kone. Ma una squadra forte così non la fai mai.
I pilastri della squadra se vuoi vincere non si toccano.
Mi piace girare anche per vedere calcio “minore”. Andate a vedere un certo Sall in serie D, gioca nel Nardò, più forte di alcuni che giocano in serie A.
E’ ora di farla finita. Frattesi può rimanere dove sta e Konè mai all’Inter. Se proprio dobbiamo cedere Konè vediamo le piste estere dove pagano bene anche perchè se è necessario un sacrificio, che almeno ci sia un importante ritorno economico.
Intanto se dovesse mai andarsene Manu konè verrebbe dato al Paris S. G. e non in Italia ma per una cifra vicina agli 80 mln visto il lungo contratto che ha e poi bisogna vedere cosa pensa il calciatore visto che è uno di quei pochi grati alla Roma perchè hanno creduto in lui prima che non lo vedevano giocare il Italia.
Quindi andate via.
Che differenza fa vendere Kone all estero o in Italia purché se dovesse essere ceduto ad una cifra prefissata.
E tutto così semplice , sperare in nuove forze con fame ,non con soggetti di già per se supervalutati.
Dev’essere tutta la squadra a girare non il singolo.
A Tutto sport pensassero al fair play finanziario che incombe sulla Juventus.
Notizia di ieri che è sotto il “faro ” dei signori dell’Uefa….
Così la finiranno di parlare solo della Roma e di chi dovrebbe, secondo loro, vendere!!!!! Niente niente, gli fa un po’ paura la nostra squadra????!!!!!
Frattesi vale la metà di Kone’… E mi sono allargata!!!!!
Quanto je piacerebbe….😂😂😂😂
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
secondo me non è una questione di soldi ma di principio e sopratutto di dignita’. non si puo’, permettere a una diretta concorrente di venire a fare la spesa a casa nostra
Frattesi ormai può valere non più di 18 milioni. A quella cifra si può prendere, altrimenti l’Inda se lo dia in faccia.
Io non sono avido come Paolo 33 che , vuole 200 più Frattesi , mi contento di 190 più Thuran , che ne dite ?
Io penso che ci sono 2 giocatori che sono entrati nel cuore di noi tifosi e sono incredibili sono Kone e Svilar . Massara se è sto fenomeno cosa che fino adesso ha fallito e gli servisse fare plusvalenze le facesse con la restante rosa ma svilar e kone non se toccano .Poi se il Psg offre 80 pippi e lui essendo di lì ci vuole andare ok ma altrimenti no.
Che cosa?? Ahahahah ma non scherziamo proprio
considerato che Cristante risulta inamovibile …
una società che vuole vincere tiene Konè e prende frattesi (o equivalente, non è essenziale che sia frattesi)
e NON rinforza una concorrente.
oggi l’Inter è un livello superiore, ma se vuoi crescere è una concorrente
Konè può crescere ancora.
l’ideale è affiancargli nei due di centrocampo un giocatore alla frattesi, cioè un box to box, cosa che Cristante non è
e usare Konè come Cristante.
per il fpf possiamo vendere ndicka, ruoli in cui siamo abbastanza coperti
C’è un tempo per ogni cosa.
Frattesi alla Roma aveva un senso qualche anno fa quando il suo prezzo era contenuto ed adeguato al suo valore e soprattutto quando si ipotizzava un centrocampo a 3.
Frattesi in una Roma con i due mediani farebbe la fine di Pisilli.
E dal momento che il Gasp gioca con 2 mediani direi che il discorso è chiuso.
Se la società dovesse decidere in futuro di far cassa con Manu Koné dovrà necessariamente prendere un centrocampista con le sue caratteristiche.
Koné-Frattesi, c’e una differenza abissale fra il romanista e l’interista . Koné e un fenemeno, e un gigante.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.