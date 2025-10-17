Koné-Frattesi, quello scambio che non è mai tramontato

Roma-Inter di domani sera sarà anche la partita di Koné e Frattesi. Una gara che i due avrebbero potuto giocare a maglie invertite. E chissà se in un futuro neanche troppo lontano questo avverrà, scrive l’edizione odierna di Tuttosport.

Perché sicuramente l’Inter, se avesse un’apertura da parte del club giallorosso, un nuovo tentativo per il mediano francese lo farebbe più che volentieri; così come l’azzurro, romano de Roma, se potesse, un domani si vedrebbe con quella maglia. Era il 14 agosto quando l’Inter, in quei giorni in attesa di risposte dall’Atalanta per Lookman, fece pervenire alla Roma una proposta per Koné: 45 milioni complessivi, se suddivisi in 40 più 5 di bonus o 42 più 3.

Fatto sta che il ds Massara aprì al collega Ausilio, anche perché la Roma in quei giorni era bloccata sul mercato. La notte, però, come si suol dire, portò consiglio. La tifoseria giallorossa insorse e la proprietà dei Friedkin stoppò tutto. Allo stesso tempo non ha spinto più del dovuto Frattesi. Che il centrocampista non sia completamente soddisfatto del suo impiego non è un mistero. A gennaio sarebbe tornato volentieri alla Roma e pure in estate, soprattutto se fosse rimasto Inzaghi.

Chivu gli ha promesso più spazio, poi l’intervento di ernia in estate ha rallentato il suo ingresso negli ingranaggi. Prima della sosta Frattesi ha giocato da titolare contro la Cremonese, a Roma quasi sicuramente andrà in panchina, poi si vedrà. L’Inter vorrebbe rinnovare il contratto, ma il futuro rimane un’incognita, con la Roma destinazione sempre gradita.

Fonte: Tuttosport

LEGGI ANCHE – Capello: “Konè è di un’altra categoria”

