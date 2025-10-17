Ausilio rivela: “C’è stato un contatto per Konè, ma poi la Roma…”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando anche di Gasperini e dell’interesse nerazzurro per Konè. Questo uno stralcio delle sue parole:

Mollato Lookman, siete andati su Koné.

«Te l’ho appena detto, siamo tornati a puntare sul 3-5-2. C’è stato un contatto».

Uno solo?

«Uno, più, che importa? A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf».

Un no della Roma di Gasperini

«Da noi è stato pochino. Mi credi se ti dico che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, visto quello che ha fatto in seguito? È un top».

(…)

I migliori allenatori sul campo?

«Spalletti e Conte».

E Mou?

«Sopra tutto e tutti per quello che rappresenta nella storia dell’Inter»

(…)

La Roma ti cercò?

«In passato ci fu un abboccamento».

Pallotta? Friedkin?

«Lascia stare. Sono rimasto all’Inter dove nei primi anni avevo avuto la fortuna di vedere gente come Milito, Zanetti, Eto’o, Ronaldo il fenomeno. Non c’entrano niente con quelli di oggi».

Fonte: Corriere dello Sport

