Francia pazza di Konè: PSG pronto a offrire 60 milioni per convincere la Roma

Non di Rabiot, non di Mbappé e nemmeno di Dembélé: in Francia sono tutti pazzi di Manu Koné. Sembra lo slogan di uno striscione da curva, e invece è la realtà che sta vivendo il centrocampista della Roma, diventato la nuova ossessione dell’ambiente della nazionale francese. Qualità, personalità, leadership: Koné ha stregato tutti, dentro e fuori dal campo. È la stella inattesa dei Bleus, e questo clamore inevitabilmente lo esalta.

Del resto, scrive oggi il Corriere dello Sport, c’è una Roma con Koné e una Roma senza. E la differenza si è vista nella sfida di Europa League contro il Lille. In mezzo al campo il francese è indispensabile per equilibrio, corsa e capacità di interpretare entrambe le fasi. È il motore della squadra, quello che accende il pressing e che sa anche dettare i tempi della manovra. Accanto a lui Cristante cambia volto: la coppia funziona, si completa e sta assimilando alla perfezione le idee di Gasperini.

Ma ora Koné dovrà affrontare la prova più dura: l’Inter, la stessa squadra che in estate aveva pensato a lui prima di tirarsi indietro di fronte alla valutazione fissata dalla Roma – cinquanta milioni di euro, prendere o lasciare. Un prezzo che aveva raffreddato l’interesse di Marotta e Massara, ma che oggi rischia di diventare una base d’asta.

Già, perché dalla Francia si muove il Paris Saint-Germain, pronto – secondo i media locali – a mettere sul tavolo una vera e propria “portafogliata”: sessanta milioni di euro per strappare Koné alla Roma. Un’offerta che farebbe vacillare chiunque e che potrebbe consentire al club giallorosso di chiudere il bilancio in attivo, archiviando definitivamente il settlement agreement con l’Uefa.

Eppure non è detto che la storia finisca così. Se la Roma dovesse centrare la qualificazione in Champions League e magari portare a casa un trofeo tra Europa League e Coppa Italia, i Friedkin avrebbero più margine per resistere alle tentazioni del mercato. In quel caso, la permanenza di Koné diventerebbe non solo un sogno, ma un segnale di forza e continuità per il futuro giallorosso.

