La Roma cerca l’affare in Premier: Soumaré del Leicester per gennaio

La Roma continua a pescare in Inghilterra per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio. Dopo i sondaggi con il Manchester United per Joshua Zirkzee — ipotesi concreta ma legata alla formula del prestito — i giallorossi valutano anche un’operazione a centrocampo.
Stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport, nel mirino c’è Boubakary Soumaré, mediano francese del Leicester, classe 1999, che si avvicina alla scadenza di contratto. Una condizione che rende l’affare potenzialmente vantaggioso: il club inglese potrebbe lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, pur di non perderlo a parametro zero in estate.
Soumaré rappresenterebbe un profilo ideale per le esigenze di Gasperini, un centrocampista fisico ma con buona tecnica, capace di garantire equilibrio e copertura davanti alla difesa. La Roma monitora la situazione del 26enne francese, pronta a muoversi se dovessero aprirsi i giusti spiragli economici.
Fonte: Gazzetta dello Sport
si può trovare di meglio
Soumare serve per coprire aa cessione di Kone a giugno..
Ci hanno provato con EA ma non vale neanche e un terzo.
Gasperini lo.ha anche detto che su Kone decideva la società.
Però te rinnovano Dybala e Pellle..
Massara ha dovuto pagare lo scotto di entrare in corsa all’ultimo momento e correre dietro ad un calciatore come Sancho fino all’ultimo giorno di mercato, come aver dovuto rincorrere Rios per tante settimane. Due calciatori che erano richiesti dal tecnico, come Ferguson, che poi si sono rilevati fino adesso tutti dei gran flop. Mi dispiace che Row che tanto avrebbe voluto prendere lo stesso Massara poi sia finito al Bologna. A gennaio sono convinto che porteremo a casa qualche buon calciatore, e che gli altri presi da Massara in autonomia dimostreranno il proprio valore, come stannobfacendo nelle proprie nazionali.
Forza Roma.
Sì ok, ma la priorità assoluta a gennaio è prendere un attaccante che faccia tanti gol.
qualcuno in sostituzione di Paredes bisognera’ pur prendere. El Aynaoui al momento non mi sembra all’altezza e non gioca nello stesso ruolo. piuttosto bel giocatore Spinazzola , uno dei migliori d’europa nel suo ruolo. l’unico in grado di saltare due avversari negli ultimi venti metri e servire con precisione in area. peccato lo avevamo noi e lo abbiamo mandato al Napoli. buon per lui. è tornato in nazionale e vincera’ due campionati
Ma seriamente, con il ffp che scade il 30 giugno 2026, si può credere che la Roma compri un mediano per infoltire la panchina? Se si facesse una follia sarebbe solo per un esterno sinistro secondo me (a patto che non ingrani Bailey). Solite notizie totalmente inventate.
