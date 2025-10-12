Friedkin vuole tutto: stadio, Zirkzee, l’Under 23. La Roma è già nel futuro

Vuole diventare una società perfetta. Un club da sogno in un mondo che pretende solo “dream team”. La visione di Dan Friedkin non trascura mica il prossimo impegno di campionato della sua Roma, ma va ben oltre il presente da vivere con intensità. E abbraccia tutto l’orizzonte che una realtà calcistica possa immaginare: dai rinforzi di gennaio per la Champions al nuovo stadio di Pietralata, dai ricavi commerciali all’Under 23 di prossima inaugurazione ad un posizionamento stabile nell’elite del calcio europeo con bilanci in positivo. […]
E allora è normale che nella testa del presidente ci sia da tempo la nuova casa giallorossa, ovvero lo stadio di Pietralata. Il club giallorosso vorrebbe presentare il progetto definitivo entro 30-40 giorni, mentre nel sito in cui si ergerà la nuova struttura sono ricominciati i lavori con l’inizio delle operazioni di rimozione del “solettone” in cemento armato presente nell’area dell’ex autoricambi.[…]
L’obiettivo è averlo entro il 2028 e la candidatura agli Europei potrebbe dare un’accelerazione al piano. E proprio perché al futuro ci si arriva attraverso un processo graduale che parte dalla scelta dei giocatori in chiave migliorativa, Friedkin non si farà trovare impreparato a gennaio accontentando Gasperini con un centravanti (Joshua Zirkzee del Manchester United in pole davanti a Florian Balogun del Monaco e Lucas Stassin del Saint Etienne) e magari con un esterno sinistro d’attacco.
Operazioni che dovranno, certo, tenere conto dei 90 milioni di plusvalenze da generare entro il prossimo 30 giugno per rispettare i paletti del settlement agreement e che correranno in parallelo con la questione aperta degli eventuali rinnovi, a partire da quelli di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi in scadenza, i cui stipendi – rispettivamente 6 ed 8 milioni annui – sono i più pesanti del monte ingaggi (al momento, comunque, per tutti e due sembra difficile proseguire il rapporto, almeno a queste cifre).
Trigoria, vista in prospettiva, vorrebbe diventare poi una fucina di talenti ancor più di quanto lo è stata negli ultimi anni. Un laboratorio che troverebbe una vetrina eccellente nella nuova Under 23 di cui il club vuole dotarsi. Una squadra da far giocare in Serie C come hanno già fatto Juve, Atalanta, Milan e Inter.
Fonte: Gazzetta dello Sport
L’U23 dal punto di vista del tifo è una “stortura” abominevole, mi è capitato di vedere la Juve Next Gen…. squadra senz’anima, non se la considera nessuno.
Forse la Roma, con la ns passione, è l’unica che può darle un senso anche dal punto di vista del tifo.
❤️🧡💛
bravo
Ameremo anche l’U23. Non sarà un problema
Un’attrattiva per il tifoso dell’ under 23 potrebbe essere il “giochino” di provare a capire chi potrebbe essere pronto a salire in prima squadra….comunque SFR
Vedrai che alle partite U23 in serie C ci saranno 15.001 persone a partita.
Non paragonare la passione Roma a Juve, Inter e Milan
Le Under 23 sono una bella porcheria. Ma vabbé…
Il calcio è uno sport del popolo gestito dai padroni, per carità, però tutti abbaimo avuto la possibilità di giocarci, di rappresentare il quartiere, il paese, e magari anche un pezzo di provincia per chi è arrivato più in alto tra noi. Le U23 servono solo alle big. Tutto qui. Mo noi tifamo una big e allora la cosa ci sta pure bene, ma se eravamo de un altro posto?
L”under 23 serve a far crescere e fare esperienza ai ragazzi che provengono dalla primavera in modo da testarli in un campionato competitivo. Dall’under 23 la Juventus ha testato Soule Hjusein Nicolussi Caviglia Savona Bangoula e diversi altri giovani da cui a ricavato una fortuna. Potrebbe tranquillamente giocare al Tre Fontane e sarebbe sempre pieno. L’importante è far partire il progetto.
Non vedo virgolettati speriamo sia vero
Io ricordo “la quinta del buitre”, la seconda squadra del Real Madrid che, all’epoca, faceva più o meno gli stessi spettatori della prima squadra…
Bisogna vedere chi gioca nell’under 23.
Se ci fossero giovani promettenti io a vederla ci andrei.
Non capisco perchè sarebbero una porcheria. L’Under 23 servirebbe eccome
1) Si valorizzerebbe il vivavio
2) Terremmo i migliori talenti in squadra anzichè cederli per due soldi
3) Chiedo venia ma “La storia dei Padroni, non l’ho capita”
A parte il fatto che (essendo sempre stato un quotidiano “avverso” tutta st’enfasi da parte della calzetta mi puzza maledettamente. Volendo esprimere un giudizio, mio modo di vedere, Stadio e Under23 sarebbero una gran cosa Quando i Friedkin (o il Gruppo Friedkin) sbagliano son il primo a criticarli ma in questo caso avrebbero tutta la mia approvazione
I rinforzi saranno 2
addirittura due sai chi? e poi chi parte a gennaiose arrivano due dicci grande 7 e daje
frattesi dal Sassuolo 🤣🤣🤣
a settedetoppeee, ancora ‘nsisti, nun ne piji una manco pé sbajo…rivá ‘n vacanza che è mejo.
tutto passa dai successi sportivi che portano grandi introiti televisivi, tornei estivi ,sponsor e altro ,da lì non si scappa.
Chissà cosa diranno e scriveranno adesso i radiolari contro per un pezzo di mortadella e ascoltatori in pigiama tutto il giorno sul divano.
FORZA ROMA SEMPRE !!!!!🧡❤️
Non è che quando le cose sono a favore si tratta di sacre scritture e che per quello che non ci piace sono radiolari
Daje Dan 🤠💰🎯
ma era tanto brutta la superlega? sogno da anni un campionato d’élite dove ci sono solo quelle 20/30 squadre top, che chiaramente hanno i migliori giocatori al mondo e dove potenzialmente ogni anno può vincere chiunque.. il modello Nba anche se sarebbe un po’ forzato sarebbe sicuramente molto più entusiasmante di vedere le porcherie che vediamo da decenni. Inter, Juve e Milan a giro e poi gli altri si spartiscono le briciole.. ma cosa c’é di bello in questo?
Tanto stiamo comunque andando nella direzione di giocare partire di campionato all’estero (Milan Como in Australia). Nella superlega almeno gli introiti (e la competitività) era ben distribuita.
E anche chi non ne avrebbe fatto parte, avrebbe potuto continuare i campionati nazionali con più possibilità di vincere senza le top squadre..
Chiacchiere.
L’iter dello stadio va avanti da anni; nessuna novità, quindi.
Del mercato di gennaio se ne riparlerà, appunto, a gennaio, alla prova dei fatti.
Per quanto concerne l’U-23 ribadisco, per quel che conta, la mia personale contrarietà di principio.
Il mondo del calcio sta mutuando i meccanismi di dominio economico-commerciale che affliggono (sì, affliggono) l’umanità. Tutto ciò a scapito dei più “piccoli”; nel nostro caso, vi saranno sempre più tifoserie di città di provincia che dovranno cedere il passo a seconde squadre (e a tifoserie farlocche) nate solo per scopi finanziari. Lo sport, il calcio, il tifo che ne è il sale, vengono così traditi irreparabilmente.
E i boccaloni appresso…
Discorso che non fa una piega. ormai sono più di 30 anni che la Premier League sta dimostrando quale sia la strada da intraprendere. In Inghilterra al posto delle seconde squadre che tolgono spazio alle piccole realtà ci sono i campionati riserve che sono molto più utili allo scopo
Totalmente d’accordo, e nemmeno la strada dei club separati ma stessa presidenza è la soluzione, perché andrebbe comunque a creare delle gerarchie che inevitabilmente deluderebbero giustamente il tifo. In fondo, è sempre espressione di questo capitalismo malato che ha bisogno di accentrare tutto per scongiurare la sua prossima crisi.
con un settore giovanile come il nostro l’under 23 è fondamentale….tutte le altre squadre in premier nella liga hanno le seconde squadre …ci siamo rotti di vedere partite con ex ragazzi della Primavera andare a vincere con altre squadre ….
…..se non sei maturo e pronto a giocare a 23 anni, allora lascia perdere il calcio…..
mo sò diventati 90 i millions che dovemo fà?
mah 90 come fai a recuperarli se non vendendo i 3 più forti? e risei al punto di partenza…. manca lo sponsor.
dall’ u 23 possono nascere nuovi Soule’ e Yildiz
E’ il secondo articolo in due/ tre giorni che la gazzetta sembra quasi “umana” nei nostri confronti… la presenza del presidente in Italia, forse sta “ammorbidendo” la penna di chi scrive gli articoli a noi dedicati? Anche se l’immancabile accenno ai fantomatici 90 ml di plusvalenze da generare entro il prossimo anno, non manca mai…
Per quanto riguarda il contenuto, spero nella creazione dell’under23 per il prossimo anno calcistico (prossimo campionato di serie c), lo sblocco dell’iter definitivo per la realizzazione dello stadio, la presenza più presto possibile di uno sponsor di maglia di grande prestigio (secondo me, ad oggi, questa e’ la più grande mancanza che si possa imputare alla presidenza, insieme al ritardo con cui si e’ finalmente deciso di posizionare uomini competenti di calcio nei posti strategici) che possa garantire un ottimo introito nel medio-lungo periodo.
La Roma è la Roma! Siamo la capitale d’Italia e dobbiamo avere in nostro stadio per il calcio. Il prima possibile. Perché il tifo si fa da vicino e non in uno stadio che è per l’atletica, stai 300m.
La Roma poi ha il settore giovanile migliore e quindi U23 va benissimo. Dai Dan siamo per migliorare anche con dei giocatori a gennaio, vendere chi non è più da Roma non dobbiamo fare U40 non se ne può più, vai con i talenti giovani che danno tutto in campo, senza far fare spezzoni di partite ogni quando se riprendono.
Mi porgo una domanda. I 90 milioni di plusvalenze vengono fuori dal bilancio che i giornalisti della gazzetta hanno redatto?
Non c’e credo tanto a questi notizie e sopratutto alla Gazzetta. Vediamo i fatti !!!.
Come poteva mancare la chiosa dell’immancabile plusvalenza da 90 mil. a corroborare il tutto ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.