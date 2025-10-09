Friedkin dà il via libera: a gennaio arriverà un rinforzo in attacco

Dan Friedkin rompe gli indugi e dà il suo ok al mercato di gennaio. Dopo settimane di riflessioni, il presidente della Roma ha autorizzato il direttore sportivo Massara a muoversi per rinforzare il reparto offensivo, il più in difficoltà in questa prima parte di stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport questa mattina.

Il via libera è arrivato ieri, al termine del vertice andato in scena a Trigoria con Gasperini e lo stesso Massara. Friedkin, rientrato a Roma per l’assemblea dell’EFC, ha approfittato della permanenza nella Capitale per un confronto diretto con l’allenatore, che da tempo aveva segnalato la necessità di un nuovo innesto.

La Roma ha mostrato solidità e organizzazione, ma la produzione offensiva resta al di sotto delle aspettative. I centravanti faticano, la trequarti segna col contagocce e finora solo Soulé — con tre gol e un assist — ha garantito continuità sotto porta. Un rendimento che ha convinto la proprietà ad aprire all’arrivo di un nuovo attaccante, in grado di alzare il livello tecnico e dare più soluzioni a Gasperini.

Il ds giallorosso è già al lavoro per individuare il profilo giusto: l’obiettivo è un giocatore duttile, che possa agire sia da esterno che da seconda punta. In base alle opportunità, non si escludono anche movimenti in uscita: Baldanzi ed El Shaarawy sono tra i nomi valutati per eventuali cessioni o prestiti. Il mercato aprirà solo tra tre mesi, ma a Trigoria la macchina si è già messa in moto.

