ULTIME DA TRIGORIA – Bailey, Angelino e Wesley ancora a parte: il programma di recupero

Prosegue la preparazione in vista della sfida di campionato tra Roma e Inter. I giallorossi si sono allenati questa mattina a Trigoria sotto la guida di Gian Piero Gasperini, che ha proseguito il lavoro tattico in vista del big match.

Allenamento differenziato per Leon Bailey: l’esterno offensivo continua il programma personalizzato e la prossima settimana sarà valutato per un graduale ritorno in gruppo. Lavoro a parte anche per Wesley, che rientrerà con i compagni lunedì, stesso giorno previsto per il ritorno di Angelino, fermato nei giorni scorsi da una forte sindrome influenzale.

La Roma punta a recuperare tutti gli effettivi in tempo per la sfida contro l’Inter, una tappa cruciale per confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane. Per Bailey però resta ancora qualche incertezza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini