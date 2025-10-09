DOVBYK: “I rigori di Roma-Lille? Mi pento solo di non aver tirato il terzo”

Artem Dovbyk è tornato a parlare del discusso episodio dei rigori falliti nella sfida tra Roma e Lille in Europa League. Dal ritiro della nazionale ucraina, il centravanti giallorosso ha ripercorso quel momento delicato, ammettendo apertamente il proprio rammarico per come sono andate le cose.

«Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera – ha dichiarato Dovbyk – ed è il primo a questo livello. La squadra ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori. Si è analizzato più approfonditamente l’andamento generale della partita».

L’attaccante ha poi rivelato il suo più grande rimpianto: «Ho analizzato i rigori e l’unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo, davvero. Questa è una cosa di cui mi dispiace tanto». Sui social e tra i tifosi, quella scelta di lasciare il terzo penalty a Soulé era stata molto discussa. Dovbyk, oggi, non si nasconde: «Non so se fossi convinto che Soulé avrebbe segnato, ma ormai è andata così e non ha senso parlarne ora. L’unica cosa di cui sono sicuro è che avrei dovuto tirare per la terza volta».

