Totti: “Nessuno si aspettava questa partenza della Roma. L’audio sui rigori? Intelligenza artificiale…”

Francesco Totti torna a parlare pubblicamente e, come sempre, lo fa a modo suo. A margine della presentazione del nuovo programma di Amazon Prime Video “Roast in Peace”, l’ex capitano della Roma ha commentato con un sorriso l’audio diventato virale dopo i tre rigori sbagliati contro il Lille.

“Il mio audio uscito sul web? Maddai… ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!”, ha dichiarato Totti, strappando risate ma lasciando anche qualche dubbio ai presenti per il tono scherzoso.

L’ex numero 10 ha poi parlato dell’ottimo inizio di stagione della Roma targata Gasperini: “La squadra è partita con il piede giusto, nessuno si aspettava questa partenza. Speriamo che possa continuare su questa strada. Gasperini? Diciamo la verità, ancora non abbiamo visto del tutto il suo gioco, ma penso che sia di buon auspicio”.

Infine, un pensiero per Matías Soulé, al centro del dibattito tra Argentina e Italia: “Sta facendo la differenza, è giovane e sta bene fisicamente. Spero che possa far presto parte della Nazionale italiana”.

Fonte: Gazzetta.it

