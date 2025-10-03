Totti, l’audio che sta facendo impazzire il web: “A me dicevano che era facile segnare su rigore, morta**i vostra…” (AUDIO)

L’ennesimo paradosso giallorosso diventa subito materiale da leggenda metropolitana. I tre rigori falliti consecutivamente contro il Lille hanno fatto il giro del mondo, ma a Roma hanno generato soprattutto ironia. A partire da quella di Francesco Totti, che in un audio inviato agli amici — diventato subito virale sui social — ha commentato l’accaduto con la sua inconfondibile schiettezza.
«Dai oh è uno scherzo, non scherziamo dai — dice l’ex capitano romanista ridendo —. A me mi rompevano il ca… che facevo gol su rigore, è facile tirare i rigori… Non è mai successo nella storia del calcio, tre rigori uno dietro l’altro. Solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili».
LEGGI ANCHE – Penalty Point
Parole che hanno raccolto centinaia di condivisioni e commenti in poche ore, perché Totti resta il punto di riferimento dell’ironia romanista, capace di trasformare anche una serata amara in una risata collettiva. L’episodio dei rigori sbagliati — due di Dovbyk e uno di Soulé, tutti neutralizzati dal portiere del Lille Özer — resterà negli annali come un unicum difficilmente replicabile. E la voce di Totti, ancora una volta, ha saputo raccontarlo meglio di qualsiasi moviola.
Quanto manchi… pic.twitter.com/6z370NS39h
— Enrico Var Riale (@EnricoVar_riale) October 3, 2025
LEGGI ANCHE – Gasperini: “Tre rigori sbagliati? Mai successo…”
Saggezza allo stato puro!
Che poi, è statisticamente provato che quando un rigorista sbaglia, e glielo fanno ripetere, solitamente lo risbaglia. Per come la vedo io, l’errore è stato quello di farlo ritirare a Dovbyk.
Comunque, in quei momenti, sono mancati proprio i giocatori di personalità, come Cristante e Pellegrini, per prendere in mano la situazione. Anche El Shaarawy, ha tirato rigori in passato: perché si è defilato? E’ lui il capitano, per presenze.
I rigori, li sbaglia solo chi li tira…ma tre…
Giusti i fischi dell’Olimpico.
Detto ciò, dobbiamo prendere tre punti a Firenze.
Mi spiace capisco fare la battuta…ma non lo avrei detto.
Poi se vogliamo essere precisi è già successo alla Lazio ed a un’ altra squadra credo inglese che per giunta lo hanno sbagliato per 4 volte.
Unico Capitano
Davvero, che scena ieri 😂😂😂😂😂
Lo ripeto: i rigori ci sta che si sbaglino, ma NU VEDE’ ‘N TIRO IN PORTA su 3 rigori NUNN’E’ POSSIBBILE!!!
Si, tacci vostri!!!
FORZA ROMA
Francé, è quello che abbiamo detto tutti durante la partita.
Compreso il mortac.. vos…
Ha tutte le ragioni per dire quello che ha detto, tra Lui e l’attuale Roma c’è un abisso, il problema per noi è che quei tre rigori li ha visti tutta l’Europa, e quanto si è deprezzato ancora Dovbyk ? E quanto il prestigio della Roma in campo Europeo ?
E’ una figuraccia che non doveva accadere e che lascerà il segno.
Come dargli torto.
mitico Capitano.
Ogni scusa è buona per mettersi in mezzo ovviamente in buona luce, impara a farti gli affari tuoi, il fatto di essere stato capitano non ti da diritto a commentare ogni cosa e a mettere in cattiva luce noi. Visto che sei così tifoso impara a tacere. Come molti ex giocatori che veramente tengono alla propria squadra e non solo al proprio ego.
Non mi sembra che Del Piero si mette a commentare gli errori di David sottoporta o Maldini si mette a commentare quanto sia stupida l’espulsione di Estupinan dal terzino.
Scendi dal piedistallo che ormai sono anni che ci siamo stufati.
Ma sta zitto va e parla per te solo
Tralasciando il commento delirante, ma lo hai capito che è un audio privato, non un commento pubblico?
grandeeeeeeeeeeeeeee Er PUPONE
L’autoironia e’ la nostra forza
Sarebbe stato più tipicamente da Roma fare i primi 2 e sbagliare il terzo…. almeno tutti parlano di noi e si alza il brand.
Un passo avanti….meglio ironizzare
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.