Totti, l’audio che sta facendo impazzire il web: “A me dicevano che era facile segnare su rigore, morta**i vostra…” (AUDIO)

15
174

L’ennesimo paradosso giallorosso diventa subito materiale da leggenda metropolitana. I tre rigori falliti consecutivamente contro il Lille hanno fatto il giro del mondo, ma a Roma hanno generato soprattutto ironia. A partire da quella di Francesco Totti, che in un audio inviato agli amici — diventato subito virale sui social — ha commentato l’accaduto con la sua inconfondibile schiettezza.

«Dai oh è uno scherzo, non scherziamo dai — dice l’ex capitano romanista ridendo —. A me mi rompevano il ca… che facevo gol su rigore, è facile tirare i rigori… Non è mai successo nella storia del calcio, tre rigori uno dietro l’altro. Solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili».
Parole che hanno raccolto centinaia di condivisioni e commenti in poche ore, perché Totti resta il punto di riferimento dell’ironia romanista, capace di trasformare anche una serata amara in una risata collettiva. L’episodio dei rigori sbagliati — due di Dovbyk e uno di Soulé, tutti neutralizzati dal portiere del Lille Özer — resterà negli annali come un unicum difficilmente replicabile. E la voce di Totti, ancora una volta, ha saputo raccontarlo meglio di qualsiasi moviola.


15 Commenti

    • Che poi, è statisticamente provato che quando un rigorista sbaglia, e glielo fanno ripetere, solitamente lo risbaglia. Per come la vedo io, l’errore è stato quello di farlo ritirare a Dovbyk.

      Comunque, in quei momenti, sono mancati proprio i giocatori di personalità, come Cristante e Pellegrini, per prendere in mano la situazione. Anche El Shaarawy, ha tirato rigori in passato: perché si è defilato? E’ lui il capitano, per presenze.

      I rigori, li sbaglia solo chi li tira…ma tre…

      Giusti i fischi dell’Olimpico.

      Detto ciò, dobbiamo prendere tre punti a Firenze.

    • Mi spiace capisco fare la battuta…ma non lo avrei detto.
      Poi se vogliamo essere precisi è già successo alla Lazio ed a un’ altra squadra credo inglese che per giunta lo hanno sbagliato per 4 volte.

  4. Lo ripeto: i rigori ci sta che si sbaglino, ma NU VEDE’ ‘N TIRO IN PORTA su 3 rigori NUNN’E’ POSSIBBILE!!!
    Si, tacci vostri!!!
    FORZA ROMA

  6. Ha tutte le ragioni per dire quello che ha detto, tra Lui e l’attuale Roma c’è un abisso, il problema per noi è che quei tre rigori li ha visti tutta l’Europa, e quanto si è deprezzato ancora Dovbyk ? E quanto il prestigio della Roma in campo Europeo ?
    E’ una figuraccia che non doveva accadere e che lascerà il segno.

  8. Ogni scusa è buona per mettersi in mezzo ovviamente in buona luce, impara a farti gli affari tuoi, il fatto di essere stato capitano non ti da diritto a commentare ogni cosa e a mettere in cattiva luce noi. Visto che sei così tifoso impara a tacere. Come molti ex giocatori che veramente tengono alla propria squadra e non solo al proprio ego.

    Non mi sembra che Del Piero si mette a commentare gli errori di David sottoporta o Maldini si mette a commentare quanto sia stupida l’espulsione di Estupinan dal terzino.

    Scendi dal piedistallo che ormai sono anni che ci siamo stufati.

  11. Sarebbe stato più tipicamente da Roma fare i primi 2 e sbagliare il terzo…. almeno tutti parlano di noi e si alza il brand.
    Un passo avanti….meglio ironizzare

