Totti, l’audio che sta facendo impazzire il web: “A me dicevano che era facile segnare su rigore, morta**i vostra…” (AUDIO)

L’ennesimo paradosso giallorosso diventa subito materiale da leggenda metropolitana. I tre rigori falliti consecutivamente contro il Lille hanno fatto il giro del mondo, ma a Roma hanno generato soprattutto ironia. A partire da quella di Francesco Totti, che in un audio inviato agli amici — diventato subito virale sui social — ha commentato l’accaduto con la sua inconfondibile schiettezza.

«Dai oh è uno scherzo, non scherziamo dai — dice l’ex capitano romanista ridendo —. A me mi rompevano il ca… che facevo gol su rigore, è facile tirare i rigori… Non è mai successo nella storia del calcio, tre rigori uno dietro l’altro. Solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili».

Parole che hanno raccolto centinaia di condivisioni e commenti in poche ore, perché Totti resta il punto di riferimento dell’ironia romanista, capace di trasformare anche una serata amara in una risata collettiva. L’episodio dei rigori sbagliati — due di Dovbyk e uno di Soulé, tutti neutralizzati dal portiere del Lille Özer — resterà negli annali come un unicum difficilmente replicabile. E la voce di Totti, ancora una volta, ha saputo raccontarlo meglio di qualsiasi moviola.



