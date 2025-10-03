Roma, sconfitta pesante anche per il ranking UEFA: giallorossi giù al 14° posto

Il ko con il Lille non pesa solo sul morale e sulla classifica del girone di Europa League, ma incide anche sul coefficiente UEFA della Roma. La squadra di Gasperini, che fino a poche settimane fa era nona nel ranking continentale, ha perso terreno e si trova ora al 14° posto con 82.500 punti.

Un arretramento che testimonia quanto la continuità europea sia decisiva per rimanere stabilmente nella top ten: bastano pochi risultati negativi per scivolare indietro, soprattutto in un panorama sempre più competitivo.

Sul fronte italiano, la miglior piazzata resta l’Inter, attualmente al 3° posto con 117.250 punti, a conferma della solidità costruita in Champions League negli ultimi anni. L’Atalanta di Juric, invece, grazie al successo ottenuto contro il Brugge, ha scalato posizioni fino al 17° posto con 73.000 punti, confermandosi ormai una realtà europea.

In vetta non cambia nulla: il Real Madrid di Xabi Alonso domina con 127.500 punti, seguito da Bayern e Inter. Da segnalare anche il piazzamento del PSG campione d’Europa, oggi sesto con 104.500 punti, mentre il Benfica di José Mourinho è appena davanti alla Roma, in 13ª posizione.

