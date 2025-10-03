PENALTY POINT

La Roma cade in casa contro il Lille e incassa la prima sconfitta della fase campionato di Europa League, la seconda stagionale, sempre all’Olimpico e sempre per 0 a 1. Dopo il successo all’esordio sul campo del Nizza e le tre vittorie consecutive, i giallorossi incassano lo stop: a decidere il match la rete di Haraldsson dopo appena sei minuti, nata da un disastro difensivo firmato Tsimikas ed El Aynaoui. L’islandese del Lille non ha perdonato, battendo Svilar e indirizzando la gara.
La partita si è subito messa in discesa per i francesi, bravi a sfruttare ripartenze e velocità, mentre la Roma ha confermato le proprie difficoltà offensive: male Ferguson, inconsistente Soulé, abulico Pellegrini. Davvero troppi gli errori tecnici: gara brutta e spezzettata, con pochi lampi e pochissimi contenuti apprezzabili ad eccezione del solito Svilar. Dei nuovi acquisti non convince nemmeno il generoso ma confuso Wesley.
Il finale di partita è stato un vero psicodramma. A dieci minuti dalla fine, il VAR richiama l’arbitro Lambrechts per un fallo di mano di Mandi: il fischietto belga assegna il penalty. E qui succede l’incredibile. Dal dischetto va Dovbyk, che si fa parare il tiro da Ozer. Rigore da ripetere, ma identico esito: l’ucraino sceglie ancora lo stesso angolo, e il portiere del Lille lo ipnotizza di nuovo. Ma anche stavolta il rigore è da ribattere. Stavolta Dovbyk si fa da parte e calcia Soulé: l’argentino cambia angolo ma non il destino, perché Ozer si supera e neutralizza anche il terzo rigore. Tre tentativi, zero gol. L’Olimpico fatica a crederci.
LEGGI ANCHE – Gasperini: “Tre rigori sbagliati? Mai successo…”
La Roma, sotto choc, si arrende. I francesi si portano a casa i tre punti senza rubare nulla: oltre a un salvataggio di Mandi su El Aynaoui nel primo tempo e a un tiro di Koné deviato nel recupero, la squadra di Gasp ha creato poco. Svilar, invece, ha dovuto compiere più di un intervento per tenere in piedi la baracca.
I giallorossi restano un cantiere aperto: pesano le assenze in attacco e la scarsa incisività dei centravanti, mentre il gioco di Gasperini – brillante solo a tratti nell’esordio contro il Bologna – fatica ancora a vedersi. Così come i frutti del mercato operato in estate da Massara.
Il tecnico non si scompone troppo davanti al secondo kappaò casalingo e alle evidenti difficoltà della sua squadra: la Roma, seppur ancora alla ricerca della sua strada, è in testa al campionato. Ora però serve una reazione, specialmente dei suoi centravanti. Senza i loro gol sarà difficile andare molto lontano.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
LEGGI ANCHE – Roma-Lille 0-1: le pagelle
L’unica cosa positiva è che, forse, ora, qualcuno la smetterà di ammorbare col complotto europeo anti Roma, “perché la Roma fa paura”.
La Roma è poco più che un cucciolo spaurito; al momento non ci calcola (giustamente) nessuno.
in questo caso direi che
hai ragione non c’è nessun complotto
Non siamo cosí inesistenti ma dobbiamo ancora lavorare tantissimo migliorare enormemente fare ancora un paio di buone sessioni di mercato
PS
in generale i mancini non mi hanno mai dato tanta sicurezza sui rigori con le dovute eccezioni tipo Maradona
credo che da questo punto di vista ci sia molto da lavorare specialmente di testa
Ah già, basta una partita un episodio , per cambiare la storia, oppure negare che per decenni non ci hanno mai penalizzato.
Una verità di fondi ci sta, un Europa siamo meno tartassati che in italia.
E lo dimostrano le semifinali e le finali ,fatte dal 2018 in poi.
Con le stesse “pippe” del campionato.
( si nota pippe tra parentesi?)
chi per un motivo chi per un altro 4 attaccanti su 5 al momento inesistenti. Solue l’unico utile alla causa. Siamo sicuri di non fare il rinnovo magari a gettone e parte fissa a ribasso a Paulo? È un miracolo quello che la squadra ha raggiunto fino ad ora. E pensare che qua sopra qualcuno non voleva Kristovic al posto di Dobyk…
Panchina inaffidabile: un film già visto tutti gli anni. Anche quest’anno si può competere su un solo fronte perché ovviamente senza sostituti all’altezza non puoi giocare con gli stessi ogni 3 giorni.
Farsi parare tre rigori da uno con evidenti difficoltà psicomotorie (perché se ti muovi due volte prima quello sei) non era facile. Ho paura più del contraccolpo psicologico che di altro, soprattutto per quel poco che resta di Artem Dovbyk. Spero in una dimostrazione di spalle larghe da parte di Soule, oramai è il leader tecnico della squadra e non può permettersi di spegnersi, o perdiamo anche quelle due azioni offensive in croce che facciamo a partita. Ah, urge una riserva di Kone, El A., evidentemente, non lo è (ha anche delle qualità eh, per carità), anche per poter continuare a schierare un Cristante presentabile
Forse avrebbe bisogno di rifiatare?
Posso dire che El A è un ottimo giocatore, ha piedi e geometrie. Non sonche ruolo ricoprisse prima e ieri un paio di cose le ha sbagliate ma mi è piaciuto. Per il resto un disastro. Soulè imbarazzante con quei dribling inutile che spesso ha fatto ripartire il Lille. Wesly un altro disastro. Ferguson e Dovbik e anche inutile commentarli. La scelta di tenere fuori Baldanzi in chiave europea è stato un errore. Aspettiamo Bailey. Confido in Gasp , a Gennaio almeno un paio di pezzi importanti servono come il pane
A onor del vero, il primo rigore è stato ripetuto per invasione da parte del difensore del Lille che ha buttato la palla in corner dopo il rigore, perché aveva messo piede in area prima della battuta e grazie a questo era arrivato sulla respinta prima di Dovbyk.
So che il commento è sacrilego ma Francesco Totti avrebbe segnato anche ad occhi chiusi bucando la porta. Io se fossi nei panni del nostro “bomber” ucraino chiederei il trasferimento nel reparto magazzino. Pensate quanto ci prenderanno in giro per secoli e c’hanno pure ragione.
Don Abbondio diceva :
“Se uno non ha il coraggio, mica se lo puo dare”
e applicando lo stesso metro ai nostri attaccanti:
“Se uno non ha la classe, mica se la può dare…”
Gasperini disse in tempi non sospetti che i giocatori che aveva lanciato erano già forti e lui li aveva “solo” valorizzati, un modo carino per ricordare che il sangue dalle rape non lo sa cavare.
Disse anche che il valore dei giocatori in attacco avrebbe definito la forza vera della squadra, la sua competitività
Io se guardo alla squadra nella sua interezza, soprattutto davanti, sinceramente mi stupisco più del primo posto in campionato che delle partite inconsistenti senza goal come ieri, perche a me sembra evidente che davanti siamo scarsi per ambire a qualcosa di serio.
L’unico vero giocatore di classe purtroppo si fa speso male, e se non fosse cosi non giocherebbe con noi.
Un altro come è arrivato si è fatto male, ma anche li nessuna sorpresa dato che veniva da 12 infortuni in 2 anni..
Un altro segna al derby e poi diventa ectoplasma.
E infine i centravanti hanno un minimo di tecnica, ma non abbastanza da sopperire alle carenze caratteriali e alla fame e cattiveria che fanno di un bomber un numero uno!!
Lacune ormai conclamate in Dovbyk ed evidenziate ripetutamente in Ferguson…
però si potrebbe provare a fregare don Abbondio con un trapianto di gonadi…
Infatti don Abbondio è un personaggio volutamente farsesco ed una icona di pusillanimità.
Per fortuna, invece, gli uomini lavorano, costruiscono, migliorano.
Il primo posto ce l’ hai perché finora hai giocato con Pisa Bologna Lazio e Verona. Molto semplice.
Tutto giusto, ma come te lo spieghi che sta squadra (non tanto con Paredes ma con Salemeckers si però) ha fatto un intero girone di campionato senza sconfitte con gli stessi punti dell’Inter e senza Dibala gli ultimi due mesi. Non sarà perche se vuoi imparare a giocare come l’Atalanta ci vuole l’Atalanta.
queste è Roma, l’epilogo di una città assuefatta dall’umore della propria una tifoseria (e dai risultati): quando vince la squadra, seppur giocando bene o male, ha delle stelle per vincere tutti i trofei. quando perde, è una squadra che si trova in cima alla classifica per ragioni non pervenute.
non dico che l’idolatria è un’arma vincente ma l’incoraggiamento, più semplice, è più efficace.
Egregio dottor Fiorini apprezzo sempre la su onestà intellettuale nel commentare i risultati e le prestazioni della nostra amata Roma, ma questa volta mi sento di dissentire in relazione al gol subito ieri sera. Il disastro, per dirla alla sua maniera, è una combo tra Hermoso e Tsimikas il primo che per non appoggiare il pallone a Svilar col destro appoggia al secondo che sbaglia lo stop. El Anaoui prova, avendo fiutato il pericolo, ad intercettare il pallone riuscendo solo a sfiorarlo. Non buttiamo la croce ancora più addosso a questo ragazzo che appena arrivato è già stato bollato come scarso. Se non altro perchè negli ultimi otto anni abbiamo concesso millemila attenuanti a gente che gioca un apartita si e 5 no.
Saluti, sempre forza Roma.
Credo che a molti i 60 mila dell’Olimpico facciano tremare le gambe….un po’ come i genitori asfissianti, o un partner troppo geloso…..fa bene Gasp a non drammatizzare.
che figura … siamo nella storia del calcio!
pure la finale col Siviglia è stata stregata, però direi che non siamo nessuno è esagerato
Eh ma la cazzimma di José non andava bene troppo agierriti i giocatori ,meglio le penniche di ieri
aveva ragione gasp quando chiedeva attaccanti in grado di fare la differenza. Però c’è anche da riflettere sui nomi voluti da lui. Wesley ancora non ha fatto il lavoro che gli si chiede, ElA non è così scarso come lo si disegna, anche perché Rios non è che stia facendo chissà quale figura dov’è andato. Altrettanto Sanchez.
La speranza è che l’allenatore sia capace di tirare
fuori sangue dalle rape…. bisogna avere pazienza e credere nel suo lavoro….
Alla fine riusciremo anche a segnare i rigori….
Ma Nino non aver paura
Di sbagliare due calci di rigore
Non è mica da questi particolari
Che si giudica un giocatore
Eunuchi.
Il nuovo progetto sembra di cartapesta, fa acqua da tutte le parti: attacco evanescente, nuovi acquisti inconcludenti, 50 milioni per Wesley ed El Aynaoui, rosa assolutamente non adeguata per reggere due competizioni. E i tre rigori sbagliati sono un’umiliazione.
Non è tanto la partita di ieri che mi preoccupa, è che non vedo un gran futuro con queste basi.
Allora critica ai giicatori ok.ma tutto poi ricadesulla societa’ che fa gli acquisti .mica li fa Gasperini o ci x lui! anni di 6 7 posti!!!! a me sto fair play finanziario mi ha rotto….
Ah già, basta una partita un episodio , per cambiare la storia, oppure negare che per decenni non ci hanno mai penalizzato.
Una verità di fondi ci sta, un Europa siamo meno tartassati che in italia.
E lo dimostrano le semifinali e le finali ,fatte dal 2018 in poi.
Con le stesse “pippe” del campionato.
( si nota pippe tra parentesi?)
Mi dispiace molto per l ucraino, ma credo che la sua avventura romana finisce qui. Ferguson è impalpabile, a volte penso che inserire qualche primavera in attacco non sarebbe sbagliato. Una domanda: ma il marocchino e il brasiliano come il greco, li ha chiesti Gasperini?
Senza andare a guardare in giro a scoprire statistiche varie, sono sicuro che Fergusson è Dovbik sono la coppia di attaccanti più scarsa d’Europa se non del mondo, in sette partite ufficiali hanno prodotto un solo gol… I rigori secondo me non doveva tirarli Dovbik, forse avrei dato la precedenza a Soule, che in caso di parata nel primo difficilmente avrebbe sbagliato anche il secondo… Ma è chiaro che non c’è la riprova..
In mancanza di compattezza offensiva in senso gasperiniano (cioè, qualità e velocità), facciamo guerra di trincea, cioè di necessità virtù: ma avremmo bisogno di mitragliatrici (ne abbiamo solo una: Koné) e di cecchini (non ne abbiamo…forse, estemporaneamente, Soulé).
I gol bisogna farli: altrimenti, non si riesce a giocare a calcio.
quello che mi colpisce di piu’ è la totale indifferenza di Dobvik nei confronti della partita che sta giocando. questo si vede in particolare in occasione del primo rigore quando dopo il tiro è rimasto fermo cercando solo in ritardo di arrivare sulla pallone respinto dal portiere.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.