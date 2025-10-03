PENALTY POINT

La Roma cade in casa contro il Lille e incassa la prima sconfitta della fase campionato di Europa League, la seconda stagionale, sempre all’Olimpico e sempre per 0 a 1. Dopo il successo all’esordio sul campo del Nizza e le tre vittorie consecutive, i giallorossi incassano lo stop: a decidere il match la rete di Haraldsson dopo appena sei minuti, nata da un disastro difensivo firmato Tsimikas ed El Aynaoui. L’islandese del Lille non ha perdonato, battendo Svilar e indirizzando la gara.

La partita si è subito messa in discesa per i francesi, bravi a sfruttare ripartenze e velocità, mentre la Roma ha confermato le proprie difficoltà offensive: male Ferguson, inconsistente Soulé, abulico Pellegrini. Davvero troppi gli errori tecnici: gara brutta e spezzettata, con pochi lampi e pochissimi contenuti apprezzabili ad eccezione del solito Svilar. Dei nuovi acquisti non convince nemmeno il generoso ma confuso Wesley.

Il finale di partita è stato un vero psicodramma. A dieci minuti dalla fine, il VAR richiama l’arbitro Lambrechts per un fallo di mano di Mandi: il fischietto belga assegna il penalty. E qui succede l’incredibile. Dal dischetto va Dovbyk, che si fa parare il tiro da Ozer. Rigore da ripetere, ma identico esito: l’ucraino sceglie ancora lo stesso angolo, e il portiere del Lille lo ipnotizza di nuovo. Ma anche stavolta il rigore è da ribattere. Stavolta Dovbyk si fa da parte e calcia Soulé: l’argentino cambia angolo ma non il destino, perché Ozer si supera e neutralizza anche il terzo rigore. Tre tentativi, zero gol. L’Olimpico fatica a crederci.

La Roma, sotto choc, si arrende. I francesi si portano a casa i tre punti senza rubare nulla: oltre a un salvataggio di Mandi su El Aynaoui nel primo tempo e a un tiro di Koné deviato nel recupero, la squadra di Gasp ha creato poco. Svilar, invece, ha dovuto compiere più di un intervento per tenere in piedi la baracca.

I giallorossi restano un cantiere aperto: pesano le assenze in attacco e la scarsa incisività dei centravanti, mentre il gioco di Gasperini – brillante solo a tratti nell’esordio contro il Bologna – fatica ancora a vedersi. Così come i frutti del mercato operato in estate da Massara.

Il tecnico non si scompone troppo davanti al secondo kappaò casalingo e alle evidenti difficoltà della sua squadra: la Roma, seppur ancora alla ricerca della sua strada, è in testa al campionato. Ora però serve una reazione, specialmente dei suoi centravanti. Senza i loro gol sarà difficile andare molto lontano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

