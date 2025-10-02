GASPERINI: “Mai successo di sbagliare tre volte lo stesso rigore. Troppi errori tecnici. Gli attaccanti? Vietato abbattersi”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Lille, gara valida per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GIAN PIERO GASPERINI A SKY SPORT
Il Lille è una delle favorite alla vittoria finale. Cosa è mancato?
“Non mi era mai capitato di sbagliare tre rigori nella stessa occasione. Siamo andati subito sotto e abbiamo messo loro nelle condizioni migliori. La Roma al di là di qualche errore sul piano tecnico ha fatto una partita con grande voglia e ritmo, ha concesso qualcosa ma questa è l’Europa. Queste partite ci faranno imparare qualcosa”.
C’è un motivo per questi tre rigori?
“Non lo so, è una situazione quasi unica. E’ successo e ha compromesso il risultato, nel secondo tempo abbiamo spinto forte. Poi dopo questi errori vedi tutto negativo”.
Cosa hai imparato da questa partita?
“Sì, non era facile contro di loro. Siamo riusciti ad avere poca continuità d’attacco, lo spirito e l’intensità è stata alta, poi ci sono errori tecnici che fanno la differenza. Dobbiamo sbagliare meno le uscite. Io devo guardare anche quanto di buono ha fatto la squadra. Questa è una competizione dove non c’è il pathos dell’eliminazione diretta, e forse c’è stata meno concentrazione”.
Teme ripercussioni per i due centravanti?
“Noi siamo uomini di sport, nello sport nessuno si abbatte, si fanno errori. Questo è lo sport, questo è il calcio, chi sbaglia deve archiviare, non esiste la parola abbattersi”.
Recupera Dybala per Firenze? Massara ha detto che dovrebbe farcela…
“Non so, vediamo domani. Non si è ancora allenato con la squadra, non penso che Massara sappia qualcosa in più…”
GIAN PIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
La scelta dei rigoristi?
“Dovbyk è un rigorista, così come Soulè e Pellegrini. In passato hanno tirato dei rigori. Viene deciso prima”.
Cosa non ha funzionato?
“La gara ci ha messo in difficoltà nel prendere gol subito. Abbiamo fatto più errori tecnici del solito ma anche per merito del Lille che ci ha messo in difficoltà nella costruzione del gioco. L’episodio del rigore fa pensare diversamente a questa partita. La squadra sotto tanti aspetti ha battagliato fino alla fine, sotto il piano atletico è cresciuta alla fine, non si è mai demoralizzata anche se ha corso qualche rischio. Quell’episodio pesa molto sul risultato”.
Che Roma esce? Vi era mai capitato questo episodio del rigore?
“In questo modo mai. E’ andata così, ma dispiace. La Roma deve prendere quanto di buono fatto e migliorare quello di negativo. Ci sono stati errori, ma è stata una partita aperta”.
Ferguson spaesato, Dovbyk ha sbagliato due rigori. Come vede questi attaccanti?
“Se Dovbyk aveva segnato era rinato. Non l’ho visto male quando è entrato. Ferguson è giovane che è stato fermo tanto. Gli manca un po’ di condizione e di potenza atletica, forse ha solo bisogno di tempo”.
Wesley pagato tanto, fa molti errori tecnici. Come mai?
“E’ vero, sbaglia cose semplici. Ma è sempre propositivo, dà spinta. Sicuramente non ha ancora trovato qualità e sicurezza, ma è giovane e deve crescere”.
Pensa di tornare al falso nove con El Shaarawy in quel ruolo?
“Io in attacco utilizzo 4-5 giocatori, anche sei”.
torniamo con i piedi x terra…..
mai staccati…
Le considerazioni lasciano il tempo che trovano di fronte ad una farsa tragicomica di questa portata. La testa non c’era. È evidente che le seconde linee sarebbero quarte in una squadra competitiva, non è una situazione facile per assorbire i dettami del tecnico ma è importante restare fermamente dalla sua parte. L’arbitraggio una stipsi, e fa quasi tenerezza un direttore di gara così impaurito e goffamente nevrotico, ma che la UEFA sia un circo lo sappiamo da tempo. A loro manca un’espulsione, a noi un impianto offensivo in grado di fare veramente qualunque cosa: la catena di sinistra con un Pellegrini in debito di fiducia e un El Sha che ormai è faraone anche da un punto di vista anagrafico, e le prospettive di un’altra stagione senza punte, dopo il deprimente tandem Abraham-Belotti (che almeno in porta arrivavano a “tirare”), sono tanto reali quanto agghiaccianti. Dovbyk credo abbia terminato oggi la sua avventura a Roma. Speriamo bene
Se ricordo bene questa estate a lungo si era trattato Hojlund ma poi ci si è persi alla ricerca del trequartista… rotto.
Manca totalmente la fase offensiva. Non sono giocatori che ti spostano la partita. Soulè non salta l’uomo, eempre testa bassa a guardare dove andare per scegliere sempre la sinistra, Ferguson che non stoppa e non si muove, Pellegrini il solito.
Poi sbagli 3 rigori, non 1, 3! Un attaccante dovrebbe impararlo a scuola calcio come battere un calcio di rigore.
Ingiustificabile sconfitta contro una squadra normalissima. Che ha giocato come il Torino 2 settimane fa.
Ma questo calcio Gasperiniano ancora non si vede.
Regà, nun e che a ogni sconfitta de misura se devono fa le liste de proscrizione de li componenti de la rosa. Fa parte del carcio, nun è che pòi vince tutte le partite. Noantri soprattutto stamo a fa n’percorso de crescita., ce sta che scaji contro Er Lille. Tra l’altro dici squadra normalissima, si ma nun tanto. Perché er coach loro è bravo e qualche giocatore bóno c’è l’hanno. Stai a giocà in Europa, è difficile che becchi le squadre materasso. De sicuro li francesi de stasera nun lo sono, anzi…
Qui non si tratta di non vedere il calcio gasperiniano. Qui non si vede proprio calcio!
Dopo questa partita la voglia è quella di lasciar perdere ogni commento…
senza parole!
Gasp per me sei l unico vero Acquisto, però se fai le dichiarazioni stile Juric che vedeva sempre le cose buone.. No eh!! Dai u a strigliata perché più di qualcuno si deve svegliare!! Di buono stasera c è stato si è no poco e niente
quello che è successo stasera non è commentabile, però tra i tanti vari errori e problemi sicuramente quello di avere un attacco troppo troppo sterile è probabilmente quello più evidente. bisogna fare degli arrangiamenti e cercare di tirare avanti in qualche modo, almeno fino a gennaio
Purtroppo è lo sport…sbagli tutto quello che ti capita è andata così.
Punto a capo.
il prossimo giugno devi trovarti due attaccanti… probabilmente due o tre centrocampisti visto che Kone sicuramente andrà via. Massara ha cominciato a guardarsi intorno?
Unico aspetto positiva…i tifosi dell’Olimpico💛❤️…Stop !!! non mi sento di aggiungere altro se non il fatto che al di la dei tre rigori sbagliati ( incredibile !!!) se non hai attaccanti che segnano è difficile vincere le partite….
Sempre Forza Roma !!!! 💛❤️
non possiamo prescindere da Dybala e Bailey speriamo che rientrino presto per dare fantasia e velocità all’attacco
Io dopo il secondo che ha sbagliato ho chiuso tutto, ma davvero Dovbyk ha tirato e sbagliato anche il terzo?
Ma pure lui che deve dire, pover’uomo?
Sì è vero: da certe debacle si dovrebbe imparare. E non bisogna abbattersi.
Un avversario di maggior livello serve anche a evidenziare i limiti (nell’organico, almeno rapportato a certi obiettivi) che, bene o male, sono stati finora mascherati…e di cui c’erano state avvisaglie.
Ma l’inventiva di Gasperini ha ovviamente, a sua volta, dei limiti (e, se per questo, pure quella di Ranieri).
Devono reagire. Subito.
Non sappiamo chi lo farà, purtroppo…(ma dovrebbero farlo tutti: se no, non funziona).
Non sanno giocare a pallone, sbagliano le cose più semplici. Lo scandalo più grosso sono i loro stipendi. La partita di stasera è qualcosa di allucinante
Il voto da assegnare a Tsimichis, Hermoso, Ferguson, Dovbyk, El Sharawi è ZERO
timoniere non da Roma e non lo penso ora ma dall’annuncio…..spero tanto tanto tanto di sbagliarmi
Se la gente pensa (come leggo) che il calcio di Gasperini si possa attuare a prescindere dai giocatori, siamo in piena utopia.
La realtà nuda e cruda é che la Roma attuale é rimasta a quella di Ranieri (con qualche pezzo in meno, tipo Saelemakers) e che I nuovi innesti non hanno fatto salire un solo gradino.
Se n’è accorto lo stesso Gasperini che dopo alcuni esperimenti iniziali, sta praticando un calcio che è identico a quello dei suoi predecessori.
dissi che nel gioco stavamo peggiorando
in testa ancora ll calcio di ranieri
Con il quale abbiamo vinto il Clausura 2025, con gli stessi, e alla fine della corsa addirittura senza Dybala e Paredes, con Shomu a tutto servizio.. detto tutto.
che campagna acquisti…. !!
Povertà tecnica imbarazzante. I giocatori non si capiscono wesley è capace solo a fare 1-2 e cross al centro ma Soule abbassa la testa e va per conto suo. Elsha sembra un ex, gli attaccanti non calciano mai in porta .La Roma non crea occasioni da gol se non su calcio da fermo. Se cominciano a fare cilecca pure i difensori stamo freschi. last but not least : i rigori importanti se tirano forte al centro della porta. C’è da lavorare de brutto mister.
E’ mai successo nella storia di sbagliare 3 rigori di fila ? Io non ho parole..
L’approccio alla partita di stasera è stato vergognoso. Mi è rimasto un senso di sconforto indescrivibile.
Meglio non commentare oltre sto scempio.
Partita nata male e soprattutto i rigori incomentabili……
L unica speranza è che l Atalanta di Gasperini non aveva mai delle grandi partenze all inizio campionato ma poi uscivano alla grande per poi suicidarsi nelle ultime giornate con le squadrette in casa
Spero che la Roma faccia uguale tranne che il finale di stagione…..
Si tende a dare troppa importanza agli allenatori che ,importanti lo sono ma , se non gli si mettono a disposizione i giocatori giusti , non possono fare miracoli. Gasperini , negli anni a Bergamo ha trasformato l ‘ argento in oro , ma li c’era Sartori che gli metteva a disposizione giocatori con un potenziale da sviluppare e lui è stato bravissimo a farlo. Ben 400 milioni di plusvalenze , con i risultati che sappiamo . Ora sorge il dubbio , per ora solo dubbio , che questo sia stato l ‘ ennesimo mercato si è speso tanto e male.
caro Gasp io invece vedendo i nostri attaccanti sono abbattuto
come detto prima di comprarlo El Anyaoui vale al massimo 8-9 ml..giocatore modestissimo deluso
se Ghisolfi avesse fatto questa mercato, sarebbe ancora crocifisso sulla via Appia. ma siccome l’ ha fatto massara è tt ok. dopo tutte le giustificazioni date, qualcuno dovrebbe incominciare a pensare che Dovbyk è stato un grande flopp. ai posteri l’ardua sentenza
Io fratelli giallorossi dopo stasera ho deciso di “prendermi una pausa”, come fece il buon Nico dopo la finale di Europa League col Siviglia.
Non scrivo quasi mai, ma nei pochi momenti liberi leggendo i commenti, d’accordo o in disaccordo, belli o brutti, mi sento come di stare a bere un goccio di vino con degli amici, parlando di un qualcosa che amiamo così tanto da farci stare così bene o (purtroppo spesso) male(nel mio caso), da non riuscire a gestire le emozioni.
Ecco stasera non solo nn riesco a gestirle ma non ne ho di emozioni.
O meglio, si è il Lille, buona squadra, si.. siamo agli inizi di un nuovo corso, e ok…tutte le attenuanti del caso, ma così è troppo.. scusate..mo m’è presa così, però in questo modo no…non ce la faccio..nel modo in cui solo noi riusciamo a perdere, nelle parole che devo sentire, nelle reazioni… no, dopo anni, troppi…no…scusate ancora.
Vi saluto ragazzi.
SFMR
È il primo anno di Gasp e col FFP ….e siamo in testa al campionato….basta?
a nico non fare il buonista…prestazione I’mbarazzante …come contro il verona…li ci e’ andata bene…oggi no.
