GASPERINI: “Mai successo di sbagliare tre volte lo stesso rigore. Troppi errori tecnici. Gli attaccanti? Vietato abbattersi”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Lille, gara valida per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GIAN PIERO GASPERINI A SKY SPORT

Il Lille è una delle favorite alla vittoria finale. Cosa è mancato?

“Non mi era mai capitato di sbagliare tre rigori nella stessa occasione. Siamo andati subito sotto e abbiamo messo loro nelle condizioni migliori. La Roma al di là di qualche errore sul piano tecnico ha fatto una partita con grande voglia e ritmo, ha concesso qualcosa ma questa è l’Europa. Queste partite ci faranno imparare qualcosa”.

C’è un motivo per questi tre rigori?

“Non lo so, è una situazione quasi unica. E’ successo e ha compromesso il risultato, nel secondo tempo abbiamo spinto forte. Poi dopo questi errori vedi tutto negativo”.

Cosa hai imparato da questa partita?

“Sì, non era facile contro di loro. Siamo riusciti ad avere poca continuità d’attacco, lo spirito e l’intensità è stata alta, poi ci sono errori tecnici che fanno la differenza. Dobbiamo sbagliare meno le uscite. Io devo guardare anche quanto di buono ha fatto la squadra. Questa è una competizione dove non c’è il pathos dell’eliminazione diretta, e forse c’è stata meno concentrazione”.

Teme ripercussioni per i due centravanti?

“Noi siamo uomini di sport, nello sport nessuno si abbatte, si fanno errori. Questo è lo sport, questo è il calcio, chi sbaglia deve archiviare, non esiste la parola abbattersi”.

Recupera Dybala per Firenze? Massara ha detto che dovrebbe farcela…

“Non so, vediamo domani. Non si è ancora allenato con la squadra, non penso che Massara sappia qualcosa in più…”

GIAN PIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

La scelta dei rigoristi?

“Dovbyk è un rigorista, così come Soulè e Pellegrini. In passato hanno tirato dei rigori. Viene deciso prima”.

Cosa non ha funzionato?

“La gara ci ha messo in difficoltà nel prendere gol subito. Abbiamo fatto più errori tecnici del solito ma anche per merito del Lille che ci ha messo in difficoltà nella costruzione del gioco. L’episodio del rigore fa pensare diversamente a questa partita. La squadra sotto tanti aspetti ha battagliato fino alla fine, sotto il piano atletico è cresciuta alla fine, non si è mai demoralizzata anche se ha corso qualche rischio. Quell’episodio pesa molto sul risultato”.

Che Roma esce? Vi era mai capitato questo episodio del rigore?

“In questo modo mai. E’ andata così, ma dispiace. La Roma deve prendere quanto di buono fatto e migliorare quello di negativo. Ci sono stati errori, ma è stata una partita aperta”.

Ferguson spaesato, Dovbyk ha sbagliato due rigori. Come vede questi attaccanti?

“Se Dovbyk aveva segnato era rinato. Non l’ho visto male quando è entrato. Ferguson è giovane che è stato fermo tanto. Gli manca un po’ di condizione e di potenza atletica, forse ha solo bisogno di tempo”.

Wesley pagato tanto, fa molti errori tecnici. Come mai?

“E’ vero, sbaglia cose semplici. Ma è sempre propositivo, dà spinta. Sicuramente non ha ancora trovato qualità e sicurezza, ma è giovane e deve crescere”.

Pensa di tornare al falso nove con El Shaarawy in quel ruolo?

“Io in attacco utilizzo 4-5 giocatori, anche sei”.

