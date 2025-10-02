Ufficiale: De Rossi e la Roma hanno rescisso il contratto. “Il rapporto coi Friedkin rimane solido”

La rescissione del contratto tra la Roma e Daniele De Rossi è ufficiale: a confermarla, scrive il giornalista Lorenzo Canicchio su X, è una nota stampa rilasciata poco fa dal club giallorosso che conferma quanto riportato ieri da diversi organi di informazione.
“Dan Friedkin, Ryan Friedkin e Daniele De Rossi hanno deciso congiuntamente, circa una settimana fa, di chiudere il contratto che legava la leggenda giallorossa alla Roma, anche se la notizia è emersa solo ora come trattativa in corso”.
La Proprietà continua a mettere in campo esperienza finanziaria per costruire il futuro #AsRoma. Il rapporto tra De Rossi e i Friedkin rimane solido e rispettoso. Dan e Ryan confidano pienamente nel brillante futuro di Daniele. E, soprattutto, la Roma è e sarà sempre la sua casa
“La Proprietà continua a mettere in campo esperienza finanziaria per costruire il futuro della Roma. Il rapporto tra De Rossi e i Friedkin rimane solido e rispettoso. Dan e Ryan confidano pienamente nel brillante futuro di Daniele. E, soprattutto, la Roma è e sarà sempre la sua casa”.
Se non sta per andare in un’altra squadra,
è un bel gesto che non mi aspettavo.
Se sta per andare in un’altra squadra, non ha comunque rubato nulla e mi fa piacere
che possa misurarsi in un’altra sfida e fare esperienza.
Poi un giorno magari ci rincontreremo.
Ad maiora e in bocca al lupo!
una scelta saggia.
In bocca al lupo, lontano da Roma sicuramente (perché rescindere altrimenti, se non perché è vicino ad un’altra squadra?)
Può fare bene sicuramente, il potenziale ha dimostrato di averlo, deve solo ripartire da quel bel 433 pulito che aveva fatto all’inizio, guadagnandosi la conferma per poi rovinare tutto per stravolgerlo. Con lui e con quel modulo Pellegrini e Cristante giocavano insieme e benissimo, non lo dimentico… Uno da una parte e uno dall’altra, nessun altro ci è riuscito.
Secondo me se rescinde è perché andrà ad allenare da qualche parte…molto bene per lui e soprattutto per la Roma..
Va al Torino. Il resto Sono favole, non e’ il tipo con tutto il suo rispetto per il campione.
