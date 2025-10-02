Ufficiale: De Rossi e la Roma hanno rescisso il contratto. “Il rapporto coi Friedkin rimane solido”

La rescissione del contratto tra la Roma e Daniele De Rossi è ufficiale: a confermarla, scrive il giornalista Lorenzo Canicchio su X, è una nota stampa rilasciata poco fa dal club giallorosso che conferma quanto riportato ieri da diversi organi di informazione.

“Dan Friedkin, Ryan Friedkin e Daniele De Rossi hanno deciso congiuntamente, circa una settimana fa, di chiudere il contratto che legava la leggenda giallorossa alla Roma, anche se la notizia è emersa solo ora come trattativa in corso”.

“La Proprietà continua a mettere in campo esperienza finanziaria per costruire il futuro della Roma. Il rapporto tra De Rossi e i Friedkin rimane solido e rispettoso. Dan e Ryan confidano pienamente nel brillante futuro di Daniele. E, soprattutto, la Roma è e sarà sempre la sua casa”.

