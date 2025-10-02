“ON AIR!” – PIACENTINI: “De Rossi? Se lunedì non è in panchina è matto”, ROSSI: “Gasp sorpreso in positivo dai giocatori che ha trovato”, PRUZZO: “Per ora è lui il migliore, ha capito i limiti di questa squadra”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini ieri ha parlato di quattro titolari per la difesa, quando normalmente l’allenatore dice che sono tutti coinvolti, quindi ieri lo ha scavato un solco rispetto a Ghilardi e Ziolkowski. Mi sembra certe volte che Gasp sia sorpreso in positivo di quello che ha trovato, forse si è ritrovato con qualche giocatore che non pensava fosse così buono, penso a Celik e soprattutto a Hermoso… Angelino? Secondo me non è tra questi, il suo rendimento fino a ora è insufficiente, e se gli prendono un terzino sinistro alto più di un metro e ottanta lo fa giocare a prescindere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La rescissione di De Rossi con la Roma? Siccome nel calcio nessuno ti regala niente, e non penso che Daniele sia un benefattore che ti lascia 4 milioni sul tavolo, devo pensare che lunedì lui c’avrà una nuova panchina…sennò è matto…e non penso sia matto…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “So che De Rossi non andrà al Monza, nonostante lì ci siano Burdisso e Baldissoni che farebbero carte false per averlo. Lui non vuole allenare in Serie B, si sente da Serie A. Cairo lo aveva già contattato dopo che non si chiudeva l’accordo con la Roma quando allenava i giallorossi, e ora potrebbe davvero finire al Torino. La squadra granata non è scarsa, ma c’è una situazione di contestazione continua contro la società, non mi sembra l’ambiente ideale…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Qualche giocatore ha bisogno di tirare il fiato, io per esempio stasera farei giocare Hermoso al posto di Ndicka. Io personalmente confermerei Dovbyk, sta dando qualche segnale importante e gli darei continuità…Pellegrini? Gasperini ci sta lavorando, ha giocato tutta la partita col Verona, secondo me è sorprendente che stia così bene fisicamente dopo l’operazione e una lunga inattività…De Rossi? E’ molto giovane come allenatore, secondo me potrebbe anche permettersi di fare un buon campionato di Serie B piuttosto che infilarsi in una situazione complicata come quella del Torino…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Ndicka è inamovibile per tutti gli allenatori, è un ragazzo molto bravo e un difensore costante e affidabile, è un giocatore molto serio ed è un punto fermo su cui costruire la Roma. Dovbyk nonostante i limiti che ha, perchè ne ha parecchi, secondo me quando sta fisicamente bene è uno che sa attaccare la profondità. Quello che non sa fare tanto è la sponda, paradossalmente quello lo fa meglio Ferguson nonostante l’ucraino abbia più fisicità…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ferguson ha un modo diverso di giocare e proteggere la palla rispetto a Dovbyk. Se tu all’ucraino lo servi con la palla sui piedi come facevi con Lukaku, lui non segnerà mai. Non sono proprio le sue caratteristiche. Per me ancora Dovbyk non viene servito bene in profondità…In tanti avevano ironizzato quando la Roma pensava a Hojlund, che per me è fortissimo. Dicevano che allo United non segnava mai, e invece è grande attaccante, è veloce, ha fiuto del gol, ha tutto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “De Rossi? La rescissione con la Roma mi fa pensare che sia molto avanzata la cosa con il Torino. Ma ci sono tante panchine pericolanti, tra cui quella della Fiorentina…a me quella partita non mi piace per niente. Ieri si parlava di risparmio di 4 milioni, però bisogna vedere cosa ha lasciato, ma quello che arriverà sarà tutto di guadagnato a livello di introiti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mi aspetto una Roma che attaccherà senza dare troppo spazio alle ripartenze del Lille, ma che andrà in campo per vincere la partita. Due vittorie nelle prime due giornate di Europa League ti metterebbero al riparo dalla preoccupazione di non arrivare tra le prime 24, e ti farebbe fare un bel passo avanti per arrivare tra le prime otto. Con Gasp non vedo altra filosofia di gioco se non quella di segnare un gol più degli altri, anche se in attacco sei corto in questo momento. Un errore prendere Bailey? E’ prematuro dirlo..”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “De Rossi alla Fiorentina? Non ci pensate neanche. Il Torino? C’è già un candidato forte, uno che stava a Firenze l’anno scorso, che è Palladino. Mi dicono che la posizione di Pioli sia molto solida, ora vedremo come andrà stasera la Fiorentina in Conference… La Roma deve vincere stasera, e ha dimostrato di saperlo fare senza prestazioni straordinarie. Devi fare di più, cercare di avere una qualità superiore. Per ora il migliore è stato Gasperini, che ha capito i limiti della squadra, e i risultati sono positivi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma deve continuare nella sua striscia positiva, che non è fatta di un gioco straordinario, ma di risultati sì. La Roma è più concreta che bella. In Europa League devi trovare questo tipo di alchimia: devi fare punti, e provare ad arrivare tra le prime otto…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dalla Roma stasera mi aspetto qualcosa di buono, quest’anno non è incline a deludere, magari non fa cose straordinarie ma tira sempre qualcosa di buono. Molti giocatori della Roma sono di ottimi livello, sanno quello che devono fare in campo e lo fanno. Si sta seguendo il progetto, l’allenatore ha spiegato cosa devono fare. Mi aspetto una partita positiva…”

