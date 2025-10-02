FIORENTINA-ROMA: arbitra Colombo, Chiffi al VAR

Domenica alle ore 15 la Roma farà visita alla Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. A dirigere l’incontro sarà Andrea Colombo della sezione di Como, affiancato dagli assistenti Perrotti e Moro.
Il ruolo di IV Uomo è stato affidato a Massimi, mentre al VAR ci sarà Chiffi con Gariglio come AVAR. Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di campionato.
H. VERONA – SASSUOLO Venerdì 03/10 h. 20.45
FOURNEAU
IMPERIALE – REGATTIERI
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
LAZIO – TORINO Sabato 04/10 h. 15.00
PICCININI
CAPALDO – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
PARMA – LECCE Sabato 04/10 h. 15.00
DOVERI
BERTI – BIANCHINI
IV: CALZAVARA
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00
FELICIANI
LO CICERO – POLITI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – COMO
ZUFFERLI
PRETI – LUCIANI
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
UDINESE – CAGLIARI h. 12.30
ARENA
BACCINI – CECCON
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – PISA h. 15.00
ABISSO
VECCHI – DI GIOIA
IV: COLLU
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
FIORENTINA – ROMA h. 15.00
COLOMBO
PERROTTI – MORO
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: GARIGLIO
NAPOLI – GENOA h. 18.00
LA PENNA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: GALIPO’
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
JUVENTUS – MILAN h. 20.45
GUIDA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: GHERSINI
𝑨𝑰𝑼𝑻𝑨𝑻𝑬𝑪𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬!!!!
Che brutta designazione rega’, brutta, ma brutta, che aiutateme a di’ 𝑩𝑹𝑹𝑹𝑹𝑼𝑻𝑻𝑨!
Viste le altre (Guida Abisso Zufferli Feliciano), la meno peggio.
quest’anno il campionato è iniziato senza errori però bisogna vedere ora che siamo in testa che combinano
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.