FIORENTINA-ROMA: arbitra Colombo, Chiffi al VAR

Domenica alle ore 15 la Roma farà visita alla Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. A dirigere l’incontro sarà Andrea Colombo della sezione di Como, affiancato dagli assistenti Perrotti e Moro.

Il ruolo di IV Uomo è stato affidato a Massimi, mentre al VAR ci sarà Chiffi con Gariglio come AVAR. Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di campionato.
H. VERONA – SASSUOLO     Venerdì 03/10 h. 20.45

FOURNEAU

IMPERIALE – REGATTIERI

IV:      MARCHETTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MARESCA

 

LAZIO – TORINO      Sabato 04/10 h. 15.00

PICCININI

CAPALDO – LAUDATO

IV:      MARINELLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      CHIFFI

 

PARMA – LECCE    Sabato 04/10 h. 15.00

DOVERI

BERTI – BIANCHINI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MARESCA

AVAR:       DI PAOLO

 

INTER – CREMONESE     Sabato 04/10 h. 18.00

FELICIANI

LO CICERO – POLITI

IV:     RAPUANO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     DI BELLO

 

ATALANTA – COMO

ZUFFERLI

PRETI – LUCIANI

IV:       ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:    MAGGIONI

 

UDINESE – CAGLIARI     h. 12.30

ARENA

BACCINI – CECCON

IV:     MUCERA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      PRONTERA

 

BOLOGNA – PISA     h. 15.00

ABISSO

VECCHI – DI GIOIA

IV:     COLLU

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     VOLPI

 

FIORENTINA – ROMA     h. 15.00

COLOMBO

PERROTTI – MORO

IV:     MASSIMI

VAR:     CHIFFI

AVAR:      GARIGLIO

 

NAPOLI – GENOA     h. 18.00

LA PENNA

PASSERI – TRINCHIERI

IV:       GALIPO’

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      SOZZA

 

JUVENTUS – MILAN    h. 20.45

GUIDA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV:     AYROLDI

VAR:    DI BELLO

AVAR:      GHERSINI

