Roma-Lille, le ultime: Pellegrini partirà di nuovo titolare

Lorenzo Pellegrini di nuovo in campo dal primo minuto. L’indiscrezione dell’ultima ora sulla formazione della Roma che scenderà in campo contro il Lille per la seconda giornata dell’Europa League arriva in questi minuti da Sky Sport.
Gasperini conferma dall’inizio il trequartista giallorosso nonostante l’impiego contro il Verona per tutti e novanta i minuti di domenica scorsa, segnale di quanto il tecnico ritenga importante Pellegrini nel suo scacchiere tattico, anche considerando gli infortuni di Dybala e Bailey.
Restano da sciogliere gli altri ballottaggi, sia in difesa (Hermoso potrebbe far rifiatare uno tra Celik e Ndicka) che in attacco, con Ferguson che parte leggermente favorito su Dovbyk, ma la corsa resta apertissima.
se è così FORZA LORENZO FORZA ROMA
giusto, se sta bene perchè no?
e per me finchè è a Roma la fascia è sua.
Guarda che non avere la fascia potrà fargli solo bene… è sceso dal piedistallo non si sentirà più Totti e magari giocherà meglio sapendo che deve sudare per avere un posto in squadra… ma purtroppo finché ci saranno voi Cesaroni la vedo dura per lui…
Da sbolognabile a inamovibile.
Com’è triste la vita dei forestieri denigratori .
zenone
te lo spiego meglio, magari alla seconda la capisci 😅
finchè Lorenzo è sotto contratto non vedo perchè, se sta bene, non debba giocare… è un giocatore come gli altri !
riguardo la fascia, stesso discorso, perchè toglierla?
per me non ha MAI avuto le caratteristiche per fare il Capitano della Roma, ma vederlo in campo delegittimato non mi piace.
poi a giugno, un caloroso abbraccio e buona fortuna, quello si, quello è importante che avvenga.
Per me e’ inamovibile delle lista di quelli che se ne devono andare
Porello….
Sono le 14 ma se scendono in campo tra pochi minuti mi sa che non riesco a vederla
mannaggia a che ha deciso di anticiparla eheheheh
E allora dai il massimo Pelle.
Ti voglio vedere esultare per un goal.
io oggi giocherei cosi: svilar celik mancini hermoso rench al kone tsi pellegrini soule dovbjk
hanno voglia in tanti a dire che gasperini preferisca i maratoneti , tutto muscoli e niente cervello ; gasperini preferisce quelli che danno del tu al pallone e che pensano , anche se al 60%
se sta tornando a sudare e lottare per la maglia, allora va benissimo che giochi….e poi non ci dimentichiamo che dopo Dybala è colui che ha più tecnica nei piedi
Pellegrini non mi piace come calciatore, giudizio personale, ma umanamente sono contento per lui, perchè di certo deve avere passato mesi terribili e non è certo una cattiva persona; e sono contento per la Roma perche se Gasp reputa possa dare contributo. è una ottima per tutti!
il futuro si vedrà ma sarà sereno comunque vada, sia per lui che per la Roma
