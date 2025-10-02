Roma-Lille, le ultime: Pellegrini partirà di nuovo titolare

13
145

Lorenzo Pellegrini di nuovo in campo dal primo minuto. L’indiscrezione dell’ultima ora sulla formazione della Roma che scenderà in campo contro il Lille per la seconda giornata dell’Europa League arriva in questi minuti da Sky Sport.
LEGGI ANCHE – Ufficiale: De Rossi rescinde con la Roma. “Il rapporto coi Friedkin rimane solido”

Gasperini conferma dall’inizio il trequartista giallorosso nonostante l’impiego contro il Verona per tutti e novanta i minuti di domenica scorsa, segnale di quanto il tecnico ritenga importante Pellegrini nel suo scacchiere tattico, anche considerando gli infortuni di Dybala e Bailey.

Restano da sciogliere gli altri ballottaggi, sia in difesa (Hermoso potrebbe far rifiatare uno tra Celik e Ndicka) che in attacco, con Ferguson che parte leggermente favorito su Dovbyk, ma la corsa resta apertissima.
LEGGI ANCHE – Flash giallorosso: tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

 

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFIORENTINA-ROMA: arbitra Colombo, Chiffi al VAR
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

13 Commenti

    • Guarda che non avere la fascia potrà fargli solo bene… è sceso dal piedistallo non si sentirà più Totti e magari giocherà meglio sapendo che deve sudare per avere un posto in squadra… ma purtroppo finché ci saranno voi Cesaroni la vedo dura per lui…

    • zenone

      te lo spiego meglio, magari alla seconda la capisci 😅

      finchè Lorenzo è sotto contratto non vedo perchè, se sta bene, non debba giocare… è un giocatore come gli altri !

      riguardo la fascia, stesso discorso, perchè toglierla?

      per me non ha MAI avuto le caratteristiche per fare il Capitano della Roma, ma vederlo in campo delegittimato non mi piace.

      poi a giugno, un caloroso abbraccio e buona fortuna, quello si, quello è importante che avvenga.

      ❤️🧡💛

  4. Sono le 14 ma se scendono in campo tra pochi minuti mi sa che non riesco a vederla
    mannaggia a che ha deciso di anticiparla eheheheh

  7. hanno voglia in tanti a dire che gasperini preferisca i maratoneti , tutto muscoli e niente cervello ; gasperini preferisce quelli che danno del tu al pallone e che pensano , anche se al 60%

  8. se sta tornando a sudare e lottare per la maglia, allora va benissimo che giochi….e poi non ci dimentichiamo che dopo Dybala è colui che ha più tecnica nei piedi

  9. Pellegrini non mi piace come calciatore, giudizio personale, ma umanamente sono contento per lui, perchè di certo deve avere passato mesi terribili e non è certo una cattiva persona; e sono contento per la Roma perche se Gasp reputa possa dare contributo. è una ottima per tutti!

    il futuro si vedrà ma sarà sereno comunque vada, sia per lui che per la Roma

  10. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome