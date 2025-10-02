FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 2 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Clima teso per Roma-Lille

Questa sera all’Olimpico (attesi 61mila spettatori) la Roma sfiderà il Lille in un clima ad alta tensione. Tredici ultras giallorossi restano detenuti in Francia dopo i tafferugli di Nizza e non si escludono proteste, cori e striscioni in loro sostegno. Allerta massima per possibili scontri: a Roma sono già arrivati oltre 700 tifosi francesi, tra cui anche gruppi nizzardi, con controlli serrati delle forze dell’ordine in centro e nei pressi dello stadio. (Corriere della Sera)

LEGGI ANCHE – Rudi Garcia: “Amo Roma. Sulemana è il nuovo Gervinho”



Ore 8:30 – Roma-Lille, le formazioni dei quotidiani

Nessuna rivoluzione per Gasperini in vista di Roma-Lille. Tra i pali confermato Svilar, difesa a tre con Mancini e Ndicka sicuri, mentre Hermoso insidia Celik per un posto. Sugli esterni Wesley e Tsimikas, in mezzo Konè ed El Aynaoui. Sulla trequarti non riposa Soulè, affiancato da El Shaarawy o Pellegrini. In attacco resta aperto il duello Dovbyk-Ferguson. (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Tempo, Il Messaggero, Tuttosport)

IN AGGIORNAMENTO…

LEGGI ANCHE – Roma-Lille, riflettori su Haraldsson: il trequartista islandese è nel mirino

