Giovedì 2 ottobre alle 18:45 l’Olimpico accoglierà la seconda giornata della League Phase di Europa League, con la Roma pronta a sfidare per la prima volta il Lille in campo europeo. Una gara che, oltre al peso sportivo, offrirà anche un interessante incrocio di mercato.
Tra le fila francesi, infatti, spicca Arnar Haraldsson, trequartista classe 2003 che Bruno Genesio sta valorizzando con continuità: sei presenze da titolare nelle prime sette partite stagionali e persino la fascia da capitano nella sfida contro il Brann. Un talento in crescita, che la Gazzetta dello Sport ha accostato direttamente alla Roma.
Il suo profilo risponde perfettamente a una delle principali mancanze lasciate dal mercato estivo: un trequartista destro capace di muoversi sulla corsia sinistra. Massara lo segue da tempo e la partita di giovedì rappresenterà la vetrina ideale per un esame dal vivo.
Molto dipenderà anche dal futuro di Lorenzo Pellegrini: se il capitano dovesse salutare, Gasperini avrebbe bisogno di rinforzi immediati in quella zona di campo. Ecco perché la sfida con il Lille potrebbe non essere soltanto una tappa europea, ma anche un primo contatto con un possibile futuro giallorosso.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Nonostante sia un bel prospetto, dato via Pellegrini io pretendo “ciccia” sostanziosa dalla Roma. Serve uno non dico un campione (ovviamente) ma uno già pronto e che dia garanzie di tanti gol e assist
Qui si vive nel mondo dei sogni…. La triste verita’ e’ che questa “ciccia”, sebbene sia legittimissimo sperare che venga, semplicemente non esiste.
Il livello dei giocatori, umano e tecnico, sta, per svariati motivi, irrimediabilmente abbassandosi. O si e’ gia’ irrimediabilmente abbassato.
La fotografia della realta’ dice questo. I “campioni” che formano attualmente le rose delle piu’ grandi squadre al mondo, i quali sono il meglio che l’attuale panorama offre, non sono nemmeno lontamente paragonabili per qualita’ a quelli di qualche tempo fa, diciamo alla generazione dei Modric, per esempio, che gia’ rappresenta un peggioramento rispetto a quella precedente, ma che ancora qualitativamente non faceva piangere come le generazioni attuali.
Ora la situazione e’ drammatica, ed io, questa “ciccia” da prendere, non la vedo.
Detto questo, questa stessa situazione molto negativa, puo’, secondo me, rendere possibile a societa’ con meno potere di spesa, di competere con quelle che possono spendere, e spesso lo fanno a vanvera, se si dotano di una struttura solida basati su persone serie e competenti che individuino con una rete di scouting top quello che c’e’ da individuare tra i giocatori disponibili.
A causa di un forte interesse del bilan, o dell’inde, forse rubbentus il giocatore è sfumato…
La Roma sarà costretta a “virare” su Barcola che ha già dichiarato che sarebbe un onore vestire la maglia giallorossa..
Cazzettariiiiii….!!!!
La cavolata del giorno….
Arnar Haraldsson: Sono pazzo di questo giocatore lo chiamo l’infaticabile e un uomo che corre per tutta la partita e anche efficace sotto porta lo visto tanto nel campionato francese e sempre stata fra i migliori nei tutti le partite che ha giocato. lo ho desiderato tanto negli mie commenti durante il calciomercato estivo, spero che viene in quello invernale.
