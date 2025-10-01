Giovedì 2 ottobre alle 18:45 l’Olimpico accoglierà la seconda giornata della League Phase di Europa League, con la Roma pronta a sfidare per la prima volta il Lille in campo europeo. Una gara che, oltre al peso sportivo, offrirà anche un interessante incrocio di mercato.

Tra le fila francesi, infatti, spicca Arnar Haraldsson, trequartista classe 2003 che Bruno Genesio sta valorizzando con continuità: sei presenze da titolare nelle prime sette partite stagionali e persino la fascia da capitano nella sfida contro il Brann. Un talento in crescita, che la Gazzetta dello Sport ha accostato direttamente alla Roma.

LEGGI ANCHE – KONÈ: “Voglio la Champions e vincere l’Europa League. L’Inter? A Gasp ho detto che…”

Il suo profilo risponde perfettamente a una delle principali mancanze lasciate dal mercato estivo: un trequartista destro capace di muoversi sulla corsia sinistra. Massara lo segue da tempo e la partita di giovedì rappresenterà la vetrina ideale per un esame dal vivo.

Molto dipenderà anche dal futuro di Lorenzo Pellegrini: se il capitano dovesse salutare, Gasperini avrebbe bisogno di rinforzi immediati in quella zona di campo. Ecco perché la sfida con il Lille potrebbe non essere soltanto una tappa europea, ma anche un primo contatto con un possibile futuro giallorosso.

Fonte: Gazzetta dello Sport

LEGGI ANCHE – Dybala, maxi rinnovo per la Roma a vita

