“ON AIR!” – PIACENTINI: “Rinnovo a Dybala? Fuori dal mondo”, CORSI: “Così lo si fa odiare ai tifosi”, MATTIOLI: “Non è in grado di reggere gli allenamenti di Gasp”

David Rossi (Rete Sport): “A me del contratto di Dybala non me ne può fregare di meno, domani gioca la Roma e io sono concentrato sul Lille. A me gli unici giocatori che mi hanno fatto vibrare sono stati Dzeko e prima di lui Totti… Cerchiamo di chiudere presto il discorso qualificazione in Europa così nelle ultime partite possiamo fare più turnover, questo lo dico a tutela del campionato. Tra l’altro arrivando tra le prime otto ti risparmi due partite a febbraio e se ne riparla a marzo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La notizia del rinnovo di Dybala mi sembra fuori tema e improbabile. Se la Roma oggi si mettesse seduta con Dybala per trattare il rinnovo sarei stupito per come la Roma e Gasperini si sono espressi con un altro giocatore a scadenza, che è Pellegrini, un giocatore che ha tre anni di meno e guadagna un terzo di Dybala. Io non capisco come si possa immaginare un rinnovo di 4 anni a un calciatore di 32 anni, mi sembra fuori dal mondo. Chiarisco che io non rinnoverei né a uno né all’altro, per cui non sto tirando la volata a Pellegrini. Anche Pellegrini non è andato via perchè non si è creata la situazione giusta, se lo avessero cercato l’Inter o il Milan, se ne sarebbe andato. Rinnovo con stipendio tagliato? Ok, allora sì, ma secondo voi Pellegrini e Dybala si abbasseranno lo stipendio in modo tale da rientrare nei parametri della Roma? Io credo di no…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Dybala? Allo stato attuale non c’è nessun ragionamento sul suo rinnovo né su quello di Pellegrini. Si aspetterà almeno un altro mese o due per capire che piega può prendere anche la stagione della Roma. Se entrassi in Champions potresti permetterti uno dei due rinnovi, altrimenti nessuno dei due. Per me è assolutamente un discorso economico. Chi vorrebbe trattenere Gasperini se potesse tenerne uno solo? Io penso Pellegrini, che ha tre anni in meno e ha una situazione fisica migliore. Il dottore che lo ha operato, il luminare norvegese, è convinto che l’operazione fatta abbia risolto i suoi problemi di postura e appoggi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Vorrei dire agli anti-mourinhani che sono come Di Canio…siete apparentati bene con lui. Complimenti all’unico che ci ha fatto vincere una cosa negli ultimi 40 anni, e ancora gli rompete i co**ioni... Su Dybala, noi gli vogliamo bene però scrivere ora “una Joya per la vita” con 4 anni di contratto…beh così lo fai odiare dai tifosi come è successo con Pellegrini…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gli argomenti ora sono altri, non trovo interessante la notizia del rinnovo di Dybala. Ci sono tanti temi da affrontare, a cominciare dal fatto che la Roma è una squadra mal costruita allenata da un genio della panchina, c’è la partita di coppa, c’è il campionato, c’è Rensch che ha sorpassato Wesley pagato 30 milioni…spostare l’attenzione su Dybala mi sembra assurdo, c’è tanto altro a cui pensare in questo momento, ma probabilmente è una cosa che esce dall’entourage dell’argentino…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il rinnovo di Dybala? Penso che per più di due anni non si possa fare. La Roma non può strapagare un giocatore senza avere poi un ritorno sul campo. A me sembra difficile per questo: bisognerebbe fare un rinnovo a cifre talmente ridotte…è vero, Dybala sta per avere anche un figlio a Roma e potrebbe anche avere il progetto di chiudere qua la sua carriera, ma per farlo serve un grosso sforzo da parte di tutti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Siamo al primo ottobre, ma sembra il caso di parlare di rinnovi? E parlo di tutti, non solo di Dybala. Che senso ha parlare del suo rinnovo, non puoi nemmeno valutarlo…Se la Roma stesse pensando di fare un rinnovo del genere a Dybala sarebbe una cosa totalmente illogica, perchè non è un 22enne che rischi di perdere a parametro zero, parliamo di un giocatore in difficoltà e hai tutto il tempo per decidere…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ho sorriso quando ho letto del rinnovo di Dybala per quattro anni, e lo dice chi ha un’ammirazione sconfinata per il giocatore. Pensare oggi con l’ottimismo più sfrenato che la Roma stia pensando di offrire un rinnovo di 4 anni, cioè fino a 36 anni, mi sembra un esercizio di fiducia incontrollata a cui fatico a credere. Questa sarà l’intenzione dell’entourage…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io domani metterei in campo Ferguson, in un’alternanza che non è turnover e che serve a non affaticare i giocatori…Dovbyk ti ha dato una risposta, ora si mette seduto e poi gioca a Firenze. Non dimentichiamoci che domenica c’è un’altra partita fondamentale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I rinnovi di Pellegrini e Dybala? Non è il momento. La Roma è talmente consolidata che si cercano notizie extra. Gasperini sta cercando di recuperare tutti, anche Dybala, quando sarà a posto. La squadra non offre calcio champagne ma è molto redditizia, e ha bisogno di avere tutti disponibili. Se ti cominciano a saltare due-tre calciatori a settimana poi diventa un problema. Soulè? Mi sembra sulla falsa riga dell’anno scorso, abbassa la testa e porta palla. Lui ha qualità indiscutibili, ma deve dare continuità e essere leader, e non mi sembra abbia ancora questa statura…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ma ancora il rinnovo a Dybala? Il giocatore che gioca 15 partite ed è decisivo in 6? Che prende 8 milioni, e anche 4 sarebbero troppi? Per me no…poi i soldi sono dei Friedkin e decidessero loro. Come qualità tecnica non ce n’è per nessuno, ma se vedi quanto prende e quanto ha dato, la Roma c’ha rimesso. Se la Roma vuole rinnovarlo, l’anno prossimo staremo ancora parlando se gioca e quando torna…sempre così…e poi se vado a vedere il suo score, non mi sembra di quelli alla Gigi Riva…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dybala non è in grado di sostenere le sollecitazioni muscolari di un allenatore come Gasperini…Tre anni fa i giocatori della Roma chiesero e ottennero di allenarsi al mattino un’ora e mezza per avere il pomeriggio libero. Ora i giocatori non sono abituati a certi ritmi, considerando quanto si allenavano prima…”

