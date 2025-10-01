Mourinho a Sky Sport, frecciata a Di Canio: “Sarà contento che ho perso”

Tra José Mourinho e Paolo Di Canio non è mai corso buon sangue. A confermarlo sono anni di critiche e frecciate, con l’ex attaccante della Lazio spesso molto duro nei confronti dello Special One durante la sua avventura alla Roma.

L’ultimo capitolo di questa lunga “telenovela” è andato in scena ieri sera, dopo Chelsea-Benfica (1-0 per gli inglesi, decisivo un autogol di Rios), quando il portoghese ha deciso di lanciare una stoccata in diretta. “Saluto tutti quelli che sono in studio. C’è anche Di Canio? Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”, ha detto Mourinho con un sorriso ironico, rivolgendosi all’opinionista di Sky. In studio Di Canio ha ricambiato con un sorriso, ma il riferimento non è passato inosservato.

Il rapporto tra Mourinho e Di Canio è da tempo incrinato: l’ex attaccante della Lazio non ha mai nascosto le sue critiche verso il tecnico portoghese, spesso pungenti e sopra le righe. Dal canto suo, Mou ha replicato più volte con ironia o con frecciate sottili, senza mai chiudere del tutto la porta allo scontro dialettico. Una rivalità mediatica che si rinnova ciclicamente, soprattutto quando i destini calcistici dei due tornano a incrociarsi.

