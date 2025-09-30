FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 30 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Roma-Lille, arbitra Lambrechts. Al VAR Van Driessche

La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali in vista di Roma-Lille, in programma giovedì 2 ottobre all’Olimpico alle 18:45. Sarà il belga Erik Lambrechts il direttore di gara, coadiuvato da Jo de Weirdt e Kevin Monteny nel ruolo di assistenti. Al VAR è stato designato Bram Van Driessche, all’AVAR il protghese Tiago Martins.

Ore 9:30 – Cristante sul taccuino di Gattuso

Gabbia sempre più convincente nella difesa di Allegri, Cristante in crescita come la sua Roma e Chiesa sta tornando. Sono tre le possibili novità di Gattuso in vista dei match contro Estonia ed Israele. La lista non sarà molto diversa da quella di settembre: mancheranno Buongiorno, Scalvini e Scamacca. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Ndicka, solo crampi: sarà titolare col Lille

Evan Ndicka resta un punto fermo della Roma. L’ivoriano, uscito domenica per crampi dopo 70 minuti, ha preso parte a 57 delle ultime 58 gare ufficiali in giallorosso. Gasperini non è preoccupato e giovedì lo riproporrà in Europa League, al centro della difesa con Mancini ed Hermoso. (La Repubblica)

