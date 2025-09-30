Roma-Lille: le ultime sulle formazioni, dove vederla e il probabile risultato

La Roma torna protagonista in Europa. Giovedì 2 ottobre alle 18:45 allo Stadio Olimpico i giallorossi affrontano il Lille nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26.

Quella contro i francesi rappresenta una tappa fondamentale nel percorso europeo della Roma. Con il nuovo format, infatti, le squadre giocano otto partite contro avversarie diverse in un unico girone a 36. Alla fine, la classifica complessiva determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: le prime otto accederanno agli ottavi senza passare per il playoff.

Infortunati e assenti

Per la Roma resta in dubbio Dybala, che ha ripreso ad allenarsi ma difficilmente sarà della partita. Nessuna squalifica significativa per i giallorossi, out Baldanzi, non in lista Uefa, rientra Ziolkowski dopo la squalifica del turno precedente. Nel Lille, oltre ad alcune situazioni fisiche da monitorare, Giroud è l’unica certezza nel reparto offensivo.

LEGGI ANCHE – Dybala brucia le tappe: punta al rientro contro la Fiorentina

Dove vedere Roma-Lille in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio alle 18:45, con diretta streaming disponibile su Sky Go e Now.

Quote e pronostico

Le lavagne dei bookmaker vedono favorita la Roma: il successo giallorosso è offerto a 1.70, il pareggio a 3.75, mentre la vittoria del Lille vale circa 4.50 volte la posta. Il risultato più probabile resta la vittoria casalinga, con un 2-0 o 2-1 che fotografa bene l’equilibrio della sfida.

Probabili formazioni

Secondo le ultime indicazioni, Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Ferguson riferimento offensivo, supportato da Soulé ed El Shaarawy. A centrocampo torna El Aynaoui, sulle fasce riescco Rensch e Tsimikas.

Il Lille risponderà con un 4-2-3-1 in cui l’esperienza di Olivier Giroud rappresenta il punto di riferimento in avanti. Da valutare le condizioni di alcuni elementi della rosa, ma il bomber francese sarà regolarmente al centro dell’attacco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud.

Giallorossi.net – T. De Cortis

LEGGI ANCHE – Flash giallorosso: le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto