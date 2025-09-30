Roma-Lille, il programma della vigilia: conferenza ore 13:45, poi la rifinitura a Trigoria

Giovedì alle 18:45 lo Stadio Olimpico ospiterà Roma-Lille, seconda giornata della fase campionato di Europa League.

Alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini e un calciatore giallorosso incontreranno la stampa alle 13:45 nella sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, per presentare la sfida e rispondere alle domande dei cronisti.

L’allenamento di rifinitura è previsto per le 15:00, con i primi 15 minuti aperti ai giornalisti, prima del lavoro tattico e tecnico che preparerà la squadra al confronto europeo.

