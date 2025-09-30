Contro il Lille spazio ad El Aynaoui e Ferguson

Un turn over forzato per non perdere il passo nemmeno in Europa. Gian Piero Gasperini contro il Lille è pronto a modificare le idee di partenza dopo le fatiche emerse contro il Verona, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (F. Balzani).

Giovedì all’Olimpico, quindi, spazio ad almeno un cambio per reparto. In difesa Hermoso farà rifiatare uno tra Ndicka e Mancini. Cambiamenti anche sulle fasce dove Tsimikas e Rensch sono in vantaggio.

A centro campo si scalda El Aynaoui, che conosce bene il Lille. Pausa per Pellegrini per far spazio ad El Shaarawy, a destra scelta obbligata, toccherà ancora a Soulé, Ferguson è favorito su Dovbyk.

Fonte: Gazzetta dello Sport