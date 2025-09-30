Contro il Lille spazio ad El Aynaoui e Ferguson

Un turn over forzato per non perdere il passo nemmeno in Europa. Gian Piero Gasperini contro il Lille è pronto a modificare le idee di partenza dopo le fatiche emerse contro il Verona, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (F. Balzani).
Giovedì all’Olimpico, quindi, spazio ad almeno un cambio per reparto. In difesa Hermoso farà rifiatare uno tra Ndicka e Mancini. Cambiamenti anche sulle fasce dove Tsimikas e Rensch sono in vantaggio.
A centro campo si scalda El Aynaoui, che conosce bene il Lille. Pausa per Pellegrini per far spazio ad El Shaarawy, a destra scelta obbligata, toccherà ancora a Soulé, Ferguson è favorito su Dovbyk.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Con una vittoria sul Lille la EL si metterà molto bene in attesa di Firenze Si ad un turn over mirato: ci sono dei giocatori che meritano di partire titolari.
Soulè mi è parso molto affaticato, per me va tenuto a riposo altrimenti finisce che si infortuna e non ce lo possiamo proprio permettere.
Domenica, al termine della partita, ho ascoltato un Mister stupito e un po’ preoccupato della tenuta atletica di alcuni giocatori. Forse non se lo aspettava. Credo ne terrà conto per la gara di giovedì.
È l’occasione per vedere se abbiamo fatto un passo avanti come mentalità.
In passato quando dovevamo cambiare 4-5 giocatori per il turn over offrivano prestazioni imbarazzanti
Eh già, la differenza fra una stagione importante e una anonima sta tutta nella panchina.
Speriamo.
In ogni caso seguito a reputare El Aynaoui titolare e riserva Cristante. Sono consapevole che Cristante sia adorato da tutti gli allenatori che si sono succeduti ma se vogliamo essere al passo con i grandi anche in Europa devi fare un passo in avanti a centro campo. Cristante sarebbe una grande riserva che pochi hanno.
tour over obbligati tour over è da sempre forza Roma
Perché scelta obbligata Soule’ a dx? Chi lo dice il giornalaio? Non si reggeva più in piedi domenica, invece deve giocare Baldanzi ed entrare nelle rotazioni, come tutti, se l’avesse preso il Verona che domenica ci ha preso a pallonate adesso sarebbe titolare indiscusso con gli scaligeri e non può entrare neanche nelle rotazioni? E perché anche Mancini non può riposare che anche lui era con la lingua di fuori e gli scappavano da tutte le parti, Ziolkowsky e Ghilardi non possono essere considerati due primavera, pagati 6,5 e 2,5 +8, Pisilli in cui la società ha creduto fortemente puo’ anche lui benissimo giocare, al netto della sciocchezza di Nizza, anno scorso ha esordito in Nazionale, Wesley voluto fortissimamente dall’allenatore già non è più buono, ma allora che lo abbiamo preso a fare Gasperini, per rivitalizzare Celik, Pellegrini, Elsharawy, Hermoso e Dybala, tutti a scadenza 2026 rimasti per mancanza di offerte e che la società non vede l’ora di accompagnare alla porta? Va bene recuperare alcuni perché non si è riusciti a completare la rosa, ma ignorando tutti i prospetti di talento e gli investimenti interessantissimi fatti da Massara? Spiegatemi perché così non capisco, allora rimettete Ranieri come allenatore e cambiamo sempre per non cambiare mai.
Baldanzi non è in lista UEFA
Su molte cose la vedo così anche io, ma rispettoa Ranieri e al Gasp, ecco, mi rimetto a loro. Hanno il polso della situazione, quanto a noi possiamo auspicarci qualcosa di meglio, mosse coraggiose. Reputo ElA un potenziale titolare ma davvero ne so poco, Su Baldanzi, beh lo conosciamo meglio e purtroppo i numeri parlano chiaro, molta voglia, zero incisività. Belghali, il 7 del Verona, ecco uno interessante. Ma vabbé è presto per Gennaio.
Per tutti gli altri ho il beneficio almeno del dubbio.
Invece su Pisilli ho una mia personalissima idea: è forte, corsa, senso del campo, tecnica quanto basta, inesrimenti. Ma credo adesso che sia in confusione. Gettato nella mischia dello scorso anno ne è uscito malconcio, spero in Gasp, che sappia trasmettere al ragazzo la fiducia nei propri mezzi. Le parole dopo Nizza erano il bastone, ora aspettimao la carota.
la facilità di corsa di ElA andrebbe sfruttata, copre molto campo, potrebbe essere un buon mediano gasperiniano. Purtroppo dobbiamo ancora scoprirlo, ma Gasp lo vede tutti i giorni e se continua a preferirgli Bryan qualche motivo (a me incomprensibile) ci sarà.
Per far rifiatare Soulé ci sarebbe Baldanzi, ma forse a quel punto sarebbero troppi cambi e un indebolimento eccessivo per una partita da vincere.
Tra i giocatori che col Verona sono apparsi più bisognosi di tirare il fiato ci sono Ndika, Kone e Soulè.
Il primo è uscito sfinito contro il Verona, il secondo per la prima volta è arrivato nel finale di partita con la lingua di fuori e senza la gamba per i suoi recuperi all’indietro, il terzo ha segnato zoppicando in preda ai crampi ed è uscito dal campo claudicante.
Ndika è quello veloce del terzetto difensivo che recupera dove gli altri non arrivano.
Lo sostituirei pertanto don uno tra Ghilardi e Ziolkowski, decisamente più veloci di Hermoso.
Considerato che l’avversario al centro della difesa sarà Giraud, Mancini lo schiererei per via dell’esperienza e la forza nel gioco aereo.
Al massimo Heromoso lo,schiererei come nelle prime partite a destra al posto di Celik.
Piuttosto Mancini lo farei rifiatare contro la Viola, visto che potrebbe andare in difficoltà contro la velocità di Kean.
Sulle fasce riproporrei gli esterni di coppa.
El Aynaoui lo schiererei al posto di Kone, considerato anche che Cristante ha già riposato contro il Nizza.
Il problema resta Soulè che in assenza di Dybala e Bailey non ha sostituti su quella fascia, tenuto anche conto del fatto che Baldanzi non è il lista UEFA.
Matias, purtroppo, temo sarà chiamato ad uno sforzo supplementare.
Invece di Ferguson darei continuità a Dovbyk davanti.
Questa la formazione.
Svilar
Hermoso Mancini Ziolkowski
Rensch Cristante El Aynaoui Tsimikas
Soulè El Shaarawy
Dovbyk
Prendere il ritmo gara ok, ma restano due partite prima della sosta. 5 gare in 15 giorni sono tante.
Per wuesto mi aspetto che Soulè riposi, ma con chi cambiarlo? Dybala è fermo e Baldanzi non in lista.
Anche Ndicka meriterebbe riposo dopo i crampi.
Anche Kone. mi aspetto che loro 3 partano in panchina. Poi vedremo se Gasp invece è un martellatore.
3 punti e passiamo il turno.
mi fido di GASPERINI …..SEMPRE E SOLO FORZA ROMA ❤️💛
Penso che Gasperini sfrutterà i cinque cambi anche in funzione di Firenze.
