Gasperini, il bello deve ancora venire

Il primato in classifica, si dice, è una conquista ma può essere transitoria: Milan e Napoli, o la Juve e l’Inter, si sostiene sempre, sulla carta sarebbero più forti della Roma. Ma Gian Piero Gasperini è il primo a sapere che, dalla sua squadra, si può ottenere tanto di più, per accompagnarsi a lungo con le migliori della classe, scrive oggi Il Messaggero (A. Angeloni).

Si può fare qualcosa di simile all’Atalanta, ma comunque bello ed efficace (e i risultati finora ce lo stanno dimostrando). Di sicuro da qui in avanti vedremo una Roma migliore, che giochi un calcio più gradevole di quello visto con il Verona, ma forse la copia dell’Atalanta no. Il tecnico sta cambiando faccia, per fortuna sua i risultati arrivano, e questo aiuta, ma il percorso è ancora lungo e la vera Roma è ancora tutta da scoprire.

Gasperini, che non è un amante del turnover massiccio, qui ha capito che forse è il caso di riproporlo spesso, per non trovarsi i calciatori con i crampi alla terza partita di fila. Ha capito anche che, non avendo a disposizione – almeno per ora – dei bomber-cecchini in area, è preferibile puntare su una maggiore solidità difensiva. La Roma, è vero che non incassa gol, ma concede (ancora) troppe occasioni. La solidità dovrà diventare strutturale e non figlia del caso.

Gasperini ha capito inoltre che per vincere le partite basta un gol (solo una volta la Roma ne ha segnati due in campionato, l’altro ieri), non cinque a partita, specie se si ha quella solidità difensiva. Sta recuperando la qualità di Pellegrini, che fisicamente non è Pasalic, ma gli mancano le reti degli attaccanti: Dovbyk si è sbloccato solo contro il Verona e Soulé ne ha segnati appena due. Uscire dalla comfort zone significa rivedere certe meccanismi di gioco, prendersi meno rischi. Gasp sta lavorando su una Roma diversa e forse nella comfort zone non ci rientrerà. Ne troverà un’altra, magari ancora più comoda.

