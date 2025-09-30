Dovbyk, parla la moglie Yuliia: “Credo in Artem. La testa fa la differenza. La guerra in Ucraina pesa”

Dietro al sorriso di Artem Dovbyk, attaccante della Roma, c’è anche il lavoro silenzioso e instancabile di sua moglie Yuliia. Manager e pr del centravanti giallorosso da tre anni, cofondatrice di un team di comunicazione in Ucraina, Yuliia ha raccontato in un’intervista a La Repubblica la vita quotidiana al fianco del marito, divisa tra famiglia, calcio e le difficoltà legate alla guerra.

“Lo è la mia agenda, piena. Ma i weekend sono dedicati alla mia famiglia e a mia figlia. Anche la giornata di Artem è scandita con precisione: ci incontriamo quando lo permettono le rispettive routine”, spiega.

Domenica il centravanti giallorosso ha segnato il primo gol della sua stagione, un traguardo atteso anche dalla moglie: “Ha vissuto gli ultimi mesi con dignità e fiducia nelle proprie capacità. Io credo sempre in lui. La sua disciplina porterà sicuramente risultati. Per me la cosa che conta davvero è la testa”. Poi uno sguardo lontano dal campo: “Artem è gentile, onesto e amorevole. Soprattutto onesto”.

LEGGI ANCHE – Gasperini, il bello deve ancora venire



Un capitolo doloroso riguarda la guerra in Ucraina, che continua a segnare la vita della famiglia: “È difficile, non c’è un’altra parola. Ogni mattina inizia con le notizie e con i messaggi ai nostri familiari. I nostri cari erano sotto un terribile bombardamento a Kiev. Ogni volta ringraziamo Dio che siano vivi e al sicuro. Questa pressione costante non può non influenzare noi e la nostra vita”.

Molti dei loro affetti più stretti sono ancora in Ucraina: “Parenti, amici e i nostri stessi genitori sono lì. Io sono tornata da poco da Kiev. Quella è la loro casa. Gli ucraini sono persone incredibilmente forti, che vivono giorni e notti terribili, ma continuano a lavorare, ad avere figli e a trovare gioia in ogni giorno. Ma la guerra non risparmia nessuno: entra in ogni casa e in ogni cuore”.

Fonte: La Repubblica

LEGGI ANCHE – Da Svilar a Mancini, quanti leader: Roma da record in Europa

