Sarri: “Derby perso in maniera discutibile. Sono stato inferocito tutta la settimana”

La Lazio rialza la testa dopo il ko nel Derby della Capitale e supera il Genoa 0-3 con i gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. A fine gara Maurizio Sarri ha raccontato la difficile settimana vissuta dopo la sconfitta con la Roma.

A Sky Sport il tecnico ha spiegato: “Avevamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito. Ho passato una settimana difficile, ma non potevo tirarmi indietro di fronte ai tifosi”.
In conferenza stampa Sarri ha aggiunto: “A livello psicologico sono stati i giocatori ad aiutare me. Sono usciti dal derby meglio di me. Poi abbiamo fatto una full immersion tattica”. Infine a Lazio Style Channel ha ammesso: “Quando perdi un derby è sempre dura, e avere 6 centrocampisti out su 7 è un’altra preoccupazione. Io sono stato inferocito tutta la settimana”.
