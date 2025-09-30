Dybala accelera: oggi test decisivo, può farcela per la Fiorentina

Paulo Dybala intravede il ritorno in campo. La lesione di basso grado alla coscia sinistra rimediata contro il Torino è ormai alle spalle e gli ultimi controlli hanno confermato il via libera al lavoro individuale sul campo. Da circa una settimana la Joya ha lasciato le terapie per riprendere confidenza con l’erba di Trigoria, svolgendo sessioni personalizzate con carichi crescenti sotto gli occhi dello staff di Gasperini.

Anche ieri l’argentino ha seguito un programma doppio, iniziando la giornata con una seduta individuale mentre i compagni svolgevano l’allenamento di scarico post Roma-Verona. Inizialmente, insieme allo staff tecnico, si era concordato un rientro dopo la sosta per le nazionali. Le risposte positive del fisico, però, hanno acceso la speranza di un ritorno anticipato.

A Trigoria resta la massima cautela: nessuno vuole rischiare ricadute, né per Dybala né per Bailey, altro infortunato illustre. Ma l’attaccante argentino è più avanti nel recupero e la sua voglia di tornare è evidente. Nelle ultime due gare all’Olimpico contro Lazio e Verona, infatti, ha voluto vivere lo spogliatoio e la trasferta con i compagni, pur restando fuori dalla lista dei convocati.

L’auspicio è che il prossimo passo sia la panchina. Per arrivarci serviranno almeno due allenamenti pieni in gruppo. In questo senso, la giornata di oggi può rivelarsi cruciale: Gasperini guiderà la seduta del pomeriggio e, se i parametri fisici e le sensazioni del giocatore lo permetteranno, Dybala potrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra. Firenze, più che il Lille, resta l’obiettivo per il ritorno ufficiale.

Fonte: Il Romanista

