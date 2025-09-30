“ON AIR!” – FERRAZZA: “Gasperini cinico e concreto, del suo calcio non gli importa niente”, TORRI: “Svilar un campione, per meno di 60 milioni non tratto”, RIGHETTI: “Pisilli confuso, deve gestire la pressione”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Fiorentina più importante del Lille per mantenere la testa della classifica? Ma ragazzi, non possiamo mica pensare davvero che la Roma possa vincere lo scudetto…poi certo, se a Natale dovessimo ancora essere primi, allora…Il Lille non viene da un momento straordinario, ha tante assenze, viene da una sconfitta in casa contro il Lione del tanto vituperato Fonseca, che lì sta facendo molto bene…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io giovedì mi aspetto Hermoso in campo, probabilmente al posto di Ndicka, anche se Mancini l’ho visto in grande difficoltà contro il Verona. Mi aspetto sia Rensch che Tsimikas, e in mezzo El Aynaoui con Konè fuori. Mi aspetto El Shaarawy e Soulè, l’argentino deve giocare perchè Baldanzi non è utilizzabile in Europa e non hai Dybala e Bailey. Pellegrini? Io lo farei giocare a Firenze e non giovedì…Qual è la mia priorità tra coppa e campionato? Io punto a arrivare tra le prime quattro, vorrei vedere la Roma tornare in Champions…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “El Shaarawy la porta non la vede più. Prima segnava sempre, ora bisogna essere onesti nel dire che segna molto poco…Ghilardi? Perchè bocciarlo, diamogli tempo, sono sicuro che tra qualche tempo sarà utilizzato anche lui…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Credo che Roma-Lille di giovedì sia importantissima, continuare nella scia vincente sarebbe fondamentale…Certo che il Torino perde con tutti, proprio con loro siamo andari a perdere…a quest’ora stavamo a punteggio pieno. Ora c’è Lazio-Torino, Baroni perderà e lo cacceranno…La storia di questa Roma è semplicissima: se i giovani che abbiamo, Wesley, Ferguson, Rensch, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui…se Gasp ce la farà a far esplodere almeno un paio di questi sarebbe già tanta roba. Baldanzi? Sinceramente non ci credo più, tecnicamente è buono, ma non è da Roma…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Vedo una Roma ancora molto ranieriana, e questo dimostra l’intelligenza di Gasperini, che sta mettendo la concretezza al primo posto. Non ha il tempo che aveva a Bergamo, per cui sta mettendo davanti cinismo e punti. Lui ha bisogno di far vincere la Roma, non è un integralista per farsi bello e sentirsi dire “quanto sei bravo“. Del suo calcio non gliene frega niente, gli interessa il risultato. Se poi arriverà pure il bel gioco, tanto di guadagnato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ndicka ha avuto dei crampi, ci può stare, io penso che giovedì possa riposare per far giocare Hermoso. Vedremo quanto Gasperini cambierà, io mi aspetto diverse rotazioni, penso che ci sarà un cambio in difesa, uno a centrocampo, i due esterni, El Shaarawy e Ferguson in attacco. Il Lille? Secondo me dopo Aston Villa e Roma, è la squadra più quotata per la vittoria finale dell’Europa League…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io di questa partita non mi fido per niente, non mi piace proprio, la vedo una grande insidia. Chiaramente non parliamo del PSG, ma è una partita velenosa, ma il Lille è più forte del Nizza…partita veramente dura. Se dovessi vincere anche questa, faresti un bel salto in avanti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Svilar è un campione, è un dato di fatto. La cifra giusta per lasciarlo partire? Io vado a parametri: Onana lo hanno pagato 55 milioni, e allora io Svilar per meno di 60 milioni non mi metterei manco seduto. Lui un fuoriclasse? Ancora per me non fa parte di quella categoria, ha giocato un anno e mezzo, tra cinque anni ne riparliamo…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Pisilli lo vedo confuso, devi saper anche gestire la pressione. C’è tanta confusione adesso, e non solo con Gasperini, anche con Ranieri le ultime prestazioni non avevano convinto. Non se se è una questione di posizione in campo, non sono sicuro che sia solo una questione tattica…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Alla Fiorentina stanno già preparando il funerale, speriamo che non si riscatti proprio domenica contro la Roma… Pisilli? E’ un bravo ragazzo, e secondo me è anche un ottimo giocatore. Ma poi ci sono dei percorsi di crescita. E poi c’è la dialettica dell’allenatore, che è molto precisa: lui ti parla di blocco che si è creato, e per entrarci è difficile. Quasi mette contro uno con l’altro i giocatori. Ma non lo fa mica perchè è stupido, lo fa per stimolare delle reazioni…A quel punto o molli, e con Gasperini se molli sei morto, oppure devi reagire…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Pellegrini se sta bene è un giocatore che è un valore aggiunto, ma non solo nella Roma, anche in altre squadre. Però deve stare bene fisicamente. Gasperini si è accorto che quelli forti devono giocare, anche se non sono al top, perchè ti danno quella qualità che altri non hanno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini? Faccio solo una battuta: era stato accostato alla Fiorentina la scorsa estate, e qualcuno a Firenze storceva pure la bocca…se ora vai a vedere come stanno messi a centrocampo, mamma mia…”

