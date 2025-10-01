Dybala, maxi rinnovo per la Roma a vita

Il ritorno in campo si avvicina. Il rinnovo con la Roma pure. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro di Paulo Dybala sta per tingersi nuovamente di giallorosso.

L’indiscrezione ha del clamoroso: secondo il quotidiano sportivo romano, la Joya vorrebbe legarsi a vita con la Roma, e sta cercando di trovare un accordo con il club giallorosso. Il suo contratto, che scadrà il prossimo giugno, potrebbe rinnovarsi per altri quattro anni.

LEGGI ANCHE – Mourinho a Sky Sport, frecciata a Di Canio: “Sarà contento che ho perso”

Il club di Trigoria, scrive il Corriere dello Sport, non ha chiuso la porta, consapevole dell’importanza di Dybala, ma per arrivare alla fumata bianca il calciatore dovrà tagliare sensibilmente il suo ingaggio e andare incontro alle esigenze della società capitolina. L’agente di Dybala è atteso a Roma nei prossimi giorni per lavorare all’accordo.

IN AGGIORNAMENTO…

Fonte: Corriere dello Sport

LEGGI ANCHE – KONÈ: “Obiettivi Champions e vincere l’Europa League. L’Inter? A Gasp ho detto…”

