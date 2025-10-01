Dybala, maxi rinnovo per la Roma a vita

Il ritorno in campo si avvicina. Il rinnovo con la Roma pure. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro di Paulo Dybala sta per tingersi nuovamente di giallorosso.
L’indiscrezione ha del clamoroso: secondo il quotidiano sportivo romano, la Joya vorrebbe legarsi a vita con la Roma, e sta cercando di trovare un accordo con il club giallorosso. Il suo contratto, che scadrà il prossimo giugno, potrebbe rinnovarsi per altri quattro anni.
Il club di Trigoria, scrive il Corriere dello Sport, non ha chiuso la porta, consapevole dell’importanza di Dybala, ma per arrivare alla fumata bianca il calciatore dovrà tagliare sensibilmente il suo ingaggio e andare incontro alle esigenze della società capitolina. L’agente di Dybala è atteso a Roma nei prossimi giorni per lavorare all’accordo.
Fonte: Corriere dello Sport
Non ci credo, alla scadenza del contratto tornerà in Argentina. Fisicamente non dà garanzie di continuità e sarebbe solo deleterio per la squadra.
Se Dybala vuole veramente rimanere a Roma sa benissimo che il suo ingaggio va tagliato di molto, quindi se è disposto a fare questo netto taglio ci può stare e sa che non giocherà da titolare ma sicuro sarà impiegato come risorsa dalla panchina , questo sicuramente lo logorerà di meno garantendo a lui e la squadra di averlo a disposizione per più partite all’anno, d’altronde abbiamo pagato Pellegrini per tutti questi anni uno sproposito per averlo a pieno regime una sola stagione, ed indiscutibile che Paulo nonostante i suoi acciacchi abbia prodotto più risultati di Lorenzo, ci sono le statistiche che potete trovare su internet da quando è qui… e fare un confronto.
Quindi per me alle giuste cifre per la Roma può rimanere anche perché comunque il suo apporto lo da anche fuori dal campo come uomo di spogliatoio e supporto alla squadra …. e stato sempre in panchina anche dopo l’infortunio al tendine, stessa cosa di Lorenzo che prima della preparazione si è andato a fare il naso … come se da quando si è fatto male, anche lui al tendine, non avesse avuto un range di tempo per farlo e farsi trovare pronto per la preparazione con Gasp.
dipende dallo stipendio
siccome Dyba in campo fa la differenza ed é pure uno motivato
se l’accordo fosse ad uno stipendio notevolmente ridotto magari alla metà visto che già oggi gioca la metà delle partite allora potrebbe essere un valore aggiunto
4 anni di contratto seppur con ingaggio sensibilmente tagliato? Siamo matti o è una bufala giornalistica? Abbiamo congedato Totti che a 40 anni stava meglio fisicamente…
La prendo come una barzelletta.
Sono combattuto su valutare questo tipo di notizia, sempre che sia vera.
Che sia un campione non c’è dubbio ma che sia fragilissimo è altrettanto vero e ciò non è poco importante.
Forse in considerazione dell’ingaggio molto alto che percepisce ora, una riduzione di oltre il 50% potrebbe essere un buon viatico perché resti e magari avrebbe una sua logica.
Ma se poi per anni giocasse solo 10 partite l’anno ?
nei tre anni che è stato alla roma dybala ha giocato rispettivamente 39, 38 e 36 partite. qualcuno mi corregga se sbaglio
quattro anni ?! follia. io lo lascerei andare senza rinnovare.
se proprio dovesse restare , visto che giochera sempre di meno, si potrebbe fargli un biennale a 2.5 milioni all’anno e sarebbe pure troppo
Adoro Paulo, grandissimo calciatore ed all’apparenza gran bravo ragazzo ma spero sia una fake.
Solo 4 anni? Dobbiamo blindarlo fino a 67,5 anni, fino alla pensione!
Adoro Dybala, ma è come avere una Ferrari nel garage (o meglio dal meccanico) e andare in giro col pullman
ha un senso. tutto questo
?
Se gli infortuni sono direttamente proporzionali all’età, l’ultimo anno di contratto si allenerà direttamente alla clinica di Mariani. Non ci credo nemmeno se lo vedo che i Friedkin fanno un contratto di 4 anni a uno che oggi ha 31 anni e con quella cronistoria di infortuni. Ma non scherziamo.
Grazie per tutto ma anche no.
un dybala anche a mezzo servizio esempre averlo che no, se è con le cifre giuste il rinnovo sarebbe ottimo
Se fosse vera sarebbe una decisione totalmente sbagliata.
Rinnovo solo per guadagnarci qualcosa con la sua vendita a qualche squadra araba.
Gioco anche io pure se non è il mio mestiere (le cifre indicate sono nette).
Presenza inferiore ai 60 minuti: 50k.
Presenza dai 60 minuti in su: 100k.
Bonus per gol o assist: 50k.
Esempio: se gioca almeno 1 ora tutte le partite di campionato e partecipa direttamente o indirettamente a 10 gol fanno 4,3 milioni in una stagione, a cui aggiungere analogo ragionamento per le coppe.
Si può ragionare sulle singole cifre ma il criterio secondo me non sarebbe pessimo 😀
finito con Pellegrini la panna giornalistica del veleno indirizzato ricomincia a montare per destabilizzare…sempre perché si dà fastidio in vetta…quando la finiranno con queste porcherie che poco hanno a che fare con il calcio?
Vorrei vedere articoli del genere per altri soggetti delle strisciate se li fanno.
Una volta nella AS Roma c’era un servizio di relazioni con la stampa molto piú efficace, ma tant’é ora.
Sempre Forza Roma
Sono assolutamente favorevole, serve un mental coach che abbia giocato ad alti livelli nel calcio, a 500.000 + bonus dove si firma?
