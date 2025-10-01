Il Torino valuta l’esonero di Baroni: De Rossi tra i possibili sostituti

L’avventura di Marco Baroni sulla panchina del Torino sta vivendo i primi momenti di grande tensione. Dopo cinque giornate di campionato, i granata hanno raccolto soltanto 4 punti, frutto di una vittoria (contro la Roma all’Olimpico), un pareggio e tre sconfitte, e si trovano al quindicesimo posto in classifica.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la società sta valutando attentamente il futuro del tecnico e ha già avviato contatti esplorativi per individuare un possibile sostituto. Tra i nomi al vaglio spicca quello di Daniele De Rossi, pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza dolceamara con i giallorossi.

Come sottolineato da Alfredo Pedullà, l’ex allenatore della Roma sarebbe molto motivato a riprendere la carriera da tecnico e rappresenterebbe un’opzione concreta per il Torino in caso di addio a Baroni. La decisione finale del club granata potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con il campionato in corso che non lascia spazio a margini di errore.

