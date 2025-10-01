NDICKA: “A Roma sto bene. Con Giroud sarà una bella battaglia. Ruolo? A sinistra si corre di più…” (VIDEO)

Alla vigilia di Roma-Lille, seconda giornata della fase campionato di Europa League, Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa a Trigoria insieme a Evan Ndicka. Domani alle 18:45, allo stadio Olimpico, i giallorossi sfideranno i francesi in un match che rappresenta già un banco di prova importante.

Accanto al tecnico, il difensore ivoriano ha portato la voce dello spogliatoio, chiamato a confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite e a mantenere alta l’attenzione in campo europeo. Queste le sue parole.

Che squadra è il Lille? Come stai?

“Il Lille è una squadra francese e io lo guardo un po’. E’ una bella squadra, sono veloci davanti. Io sto bene, sono pronto per giovedì”.

Cosa sta cambiando con Gasp per te? Vuoi restare a lungo?

“Io mi sento bene qui a Roma. La difesa è la difesa, mi piace giocare sul lato più offensivo. Sono qua per crescere, mi sento bene”.

Giochi sempre bene. C’è qualcosa che stai facendo per migliorare le tue prestazioni?

“Non gioco sempre bene, ci sono tante cose che non vedete voi giornalisti. Fuori dal campo vado in palestra, non vado tanto fuori, non ci sono tanti segreti”.

Con Juric hai giocato centrale, hai lavorato anche con Gasp in quel ruolo?

“Io mi sento bene a sinistra, in allenamento ho giocato anche centrale, ma mi sento bene dove sono adesso. (Gasp scherza: “Io devo provarti a destra…se ci gioca Hermoso, puoi giocarci anche te“). A sinistra si corre un po’ di più, a centrale un po’ di meno. Ma sennò non c’è grande differenza. (Gasperini: “Ma tu puoi correre, non è un problema correre…”).

Si può arrivare fino in fondo alla coppa?

“Per me è un po’ presto per parlare di vincere. Vediamo domani come va, è una partita tosta, se vinciamo abbiamo più chance di qualificarci. Ma è troppo presto, si vedrà partita dopo partita”.

Come vedi Giroud? C’è un piano per arginarlo?

“Non c’è un piano speciale, ma sappiamo che è pericoloso in area, sarà una bella battaglia”

Il fatto che abbiate subito solo due gol in Europa: quali sono le chiavi di questo successo?

“Penso che abbiamo fatto tutti insieme un buon inizio. Come ho detto in un’intervista dopo la partita contro il Nizza, tutto parte dall’attacco: abbiamo attaccanti che difendono bene, questo ci aiuta a centrocampo e ci aiuta anche in difesa. Inoltre abbiamo un portiere molto bravo. Credo che abbiamo iniziato bene, ma non dobbiamo adagiarci. Non possiamo dire che sia solo un buon inizio: è sempre piacevole, ma conta continuare su questa strada per tutta la stagione. Se riusciremo a mantenere questo livello per tutto l’anno, sarà fantastico”.







