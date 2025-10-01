FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 1 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 12:00 – Ndicka in conferenza stampa insieme a Gasp
Sarà Evan Ndicka il calciatore che sarà presente nella conferenza stampa di oggi a Trigoria alla vigilia di Roma-Lille, al fianco di mister Gasperini. L’inizio dell’evento è previsto per le ore 13:45.
Ore 9:30 – Bailey, di nuovo titolare solo a fine ottobre
L’esterno giamaicano, fermo da oltre un mese, non rientrerà neanche contro Lille e Fiorentina. Arrivato in prestito dall’Aston Villa, Bailey era stato preso per dare velocità a un attacco troppo statico, ma la riabilitazione procede lentamente. Gasperini spera di riaverlo in panchina contro l’Inter, ma per vederlo di nuovo titolare bisognerà aspettare fine ottobre e inizio novembre, forse per Sassuolo o Parma. (Corriere dello Sport)
Ore 8:40 – Roma-Lille, francesi in emergenza difesa
Prima sfida ufficiale tra Roma e Lille in Europa League, ma i francesi arrivano all’Olimpico in piena emergenza. Out Meunier, Alexsandro, Perraud, Touré e il portiere Ozer (sostituito da Bodart), con Santos in dubbio. Genesio studia un 4-2-3-1 obbligato, affidandosi a Giroud unica punta e al terzetto Fernandez–Haraldsson–Correia alle sue spalle. (Il Romanista)
dai bailey che per il 2028 ce la fai
bailey che bella sola….e ce chi se lamenta de dybala
Slitta a fine ottobre il rientro (?) di Bailey.
Come volevasi dimostrare,sarà in campo per le feste natalizie.
Una lesione miotendinea ha queste tempestiche.
Rientra a Birmingham senza manco passà dar via…
va be,dai. sarà il primo acquisto del
mercato di riparazione.
che tristezza 😪😪😪
sfr. ❤️🧡💛
Pastore Sanchez Bailey …tutto fatto apposta da ds e procuratori e proprietà??? Perchè ? Mi pongo domande sbagliate? Ok ma mi si spieghi perchè ogni sessione di mercato portiamo a Trigoria calciatori ridotti ai minimi termini, please.
Sono impazziente si vedere l’impatto di BAILY sulla ROMA.
Se guardiamo in quasi tutte le squadre di serie A,
ci sono giocatori che si sono infortunati subito e che rientreranno tra 1-2-3-6-9 mesi.
Ma l’unico caso di cui si parla tutti i giorni è Bailey.
Il suo infortunio, per quanto fastidioso, aveva tempi di recupero stimati nelle 6 settimane,
ovvero inizio Ottobre.
Con Tempi di recupero si intende quando si torna ad allenarsi.
Il rientro in campo è un’altra cosa, per quello bisognerà vedere anche lo stato di forma
e quanto convincerà Gasp.
Per cui dire: ” Bailey, di nuovo titolare solo a fine ottobre”
non ha nessun senso.
Magari Gasp lo metterà titolare solo in Coppa Italia a Dicembre!
Quello che importa è quando torna convocabile,
se sarà con l’Inter i tempi saranno quelli normali.
Altrimenti si potrà dire che il problema era diverso, e magari chiedere spiegazioni.
che sola!!
rientra a gennaio 2026 all aston villa però. stanchez
due la vendetta.
