FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 1 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:00 – Ndicka in conferenza stampa insieme a Gasp

Sarà Evan Ndicka il calciatore che sarà presente nella conferenza stampa di oggi a Trigoria alla vigilia di Roma-Lille, al fianco di mister Gasperini. L’inizio dell’evento è previsto per le ore 13:45.

Ore 9:30 – Bailey, di nuovo titolare solo a fine ottobre

L’esterno giamaicano, fermo da oltre un mese, non rientrerà neanche contro Lille e Fiorentina. Arrivato in prestito dall’Aston Villa, Bailey era stato preso per dare velocità a un attacco troppo statico, ma la riabilitazione procede lentamente. Gasperini spera di riaverlo in panchina contro l’Inter, ma per vederlo di nuovo titolare bisognerà aspettare fine ottobre e inizio novembre, forse per Sassuolo o Parma. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – Roma-Lille, francesi in emergenza difesa

Prima sfida ufficiale tra Roma e Lille in Europa League, ma i francesi arrivano all’Olimpico in piena emergenza. Out Meunier, Alexsandro, Perraud, Touré e il portiere Ozer (sostituito da Bodart), con Santos in dubbio. Genesio studia un 4-2-3-1 obbligato, affidandosi a Giroud unica punta e al terzetto Fernandez–Haraldsson–Correia alle sue spalle. (Il Romanista)

