Calciomercato Roma, piace Pellegrino ma il Parma spara alto

La Roma continua a guardare con attenzione al mercato degli attaccanti in vista del futuro. Tra i nomi finiti sul taccuino giallorosso c’è anche quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma di 23 anni che sta attirando le attenzioni di numerosi club europei.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i capitolini avrebbero inserito l’argentino tra i profili monitorati per rinforzare il reparto offensivo, ma l’operazione non appare semplice già a gennaio. Il Parma, infatti, non intende privarsi del proprio gioiello nella sessione invernale dopo aver respinto in estate una proposta da 15 milioni di euro proveniente dall’estero, ritenuta troppo bassa.
Il valore di Pellegrino, classe 2002, è destinato a crescere ancora: il club ducale lo valuta almeno il doppio e non ha fretta di cederlo, puntando su di lui per raggiungere gli obiettivi stagionali. Nel frattempo, però, gli osservatori di Atletico Madrid, Villarreal, Tottenham, West Ham e Nottingham Forest sono già stati più volte al Tardini per seguirlo da vicino, confermando l’interesse internazionale intorno al suo nome.
Fonte: Tuttosport.it
bisogna prenderli quando giocano in Sudamerica giocatori come lui
lo dico da settimane, questo deve fare Massara ma solo policci giu
Non spendere 25 mil per un giocatore che ne valeva 13/15 al massimo. E comunque vai a cercali in sudamerica giovani per l’attacco no che ci dite non c era nessuno valido per investirci anche pochi soldi
Forza Roma
Il problema è quello che dicevo prima altrove, quando un giocatore viena accostato alla Roma, il procuratore si sente in diritto di alzare la posta sulla base delle disponibilità economiche del club con cui si va atrattare. Ricordo che per giocatori normali, anche se presi in sud america, spravano 20M, mi pare per Beltran ad esempio.
Ieri mi ha impressionato Tzolis del Brugge , incredibile cecchino , tiratore scelto da fuori area , in piu’ molto tecnico.
infatti l’ho detto, era il giocatore che avrebbe cambiato sin da subito l’ attacco della Roma, ma adesso non possiamo più permettercelo
2 goal=30 mln
Ovvio 2 gol in serie a e 15 20 milioni…
Ma bastaaaaaa
beh, se lo dice tuttospork . . . ai gobbi chi interessa?
