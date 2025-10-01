Calciomercato Roma, piace Pellegrino ma il Parma spara alto

La Roma continua a guardare con attenzione al mercato degli attaccanti in vista del futuro. Tra i nomi finiti sul taccuino giallorosso c’è anche quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma di 23 anni che sta attirando le attenzioni di numerosi club europei.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i capitolini avrebbero inserito l’argentino tra i profili monitorati per rinforzare il reparto offensivo, ma l’operazione non appare semplice già a gennaio. Il Parma, infatti, non intende privarsi del proprio gioiello nella sessione invernale dopo aver respinto in estate una proposta da 15 milioni di euro proveniente dall’estero, ritenuta troppo bassa.

LEGGI ANCHE – Roma-Lille, riflettori su Haraldsson: il trequartista islandese è nel mirino

Il valore di Pellegrino, classe 2002, è destinato a crescere ancora: il club ducale lo valuta almeno il doppio e non ha fretta di cederlo, puntando su di lui per raggiungere gli obiettivi stagionali. Nel frattempo, però, gli osservatori di Atletico Madrid, Villarreal, Tottenham, West Ham e Nottingham Forest sono già stati più volte al Tardini per seguirlo da vicino, confermando l’interesse internazionale intorno al suo nome.

Fonte: Tuttosport.it

LEGGI ANCHE – Dybala, maxi rinnovo per la Roma a vita

