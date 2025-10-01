ROMA-LILLE: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Lille, matchday 2 della fase campionato di Europa League. La gara è in programma giovedì 2 ottobre alle 18:45.
Ecco la lista dei giallorossi a disposizione del tecnico per la gara.
Portieri: Svilar, Gollini, Marcaccini;
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi, Ziolkowski;
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli;
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy.
