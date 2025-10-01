Roma, De Rossi rescinde il contratto con il club giallorosso: accordo raggiunto

L’ex capitano e allenatore della Roma, Daniele De Rossi, è prossimo alla rescissione del suo contratto con il club giallorosso.

Come scrive il giornalista Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, l’ex tecnico giallorosso è in procinto di rescindere il contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027, rinunciando a circa 4 milioni di euro.

In questi minuti Gianluca Di Marzio si è spinto oltre, e su X ha annunciato la risoluzione del contratto tra De Rossi e la Roma, con un accordo che è stato raggiunto tra le parti.

Nei giorni scorsi Daniele De Rossi era stato accostato alle panchine di Monza e soprattutto Torino.
  3. Bravi, tutti quelli che lo hanno massacrato per 1 anno, uno che ha dato tutto per questa maglia e che in confronto a i giocatori di ora era UN GLADIATORE, per me o non vi ricordate, non vi rendete conto della differenza. DAI

  6. È un accordo che giova a entrambe le parti, alla Roma perché risparmia un buon gruzzolo di milioncini e a De Rossi che può rimettersi in gioco senza il rischio di cadere nel dimenticatoio.

  8. Dopo quelli che a derby concluso si sono dovuti vergognare un pò per gli attacchi a Pellegrini, ecco ora quelli che si devono vergognare per quanto di brutto hanno detto contro Daniele De Rossi.

