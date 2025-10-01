Roma, De Rossi rescinde il contratto con il club giallorosso: accordo raggiunto

L’ex capitano e allenatore della Roma, Daniele De Rossi, è prossimo alla rescissione del suo contratto con il club giallorosso.

Come scrive il giornalista Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, l’ex tecnico giallorosso è in procinto di rescindere il contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027, rinunciando a circa 4 milioni di euro.

In questi minuti Gianluca Di Marzio si è spinto oltre, e su X ha annunciato la risoluzione del contratto tra De Rossi e la Roma, con un accordo che è stato raggiunto tra le parti.

Accordo raggiunto tra De Rossi e la @OfficialASRoma per la risoluzione del contratto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 1, 2025

Nei giorni scorsi Daniele De Rossi era stato accostato alle panchine di Monza e soprattutto Torino.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, piace Pellegrino ma il Parma spara alto