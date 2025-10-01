Roma, De Rossi rescinde il contratto con il club giallorosso: accordo raggiunto

L’ex capitano e allenatore della Roma, Daniele De Rossi, è prossimo alla rescissione del suo contratto con il club giallorosso.
Come scrive il giornalista Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, l’ex tecnico giallorosso è in procinto di rescindere il contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027, rinunciando a circa 4 milioni di euro.
In questi minuti Gianluca Di Marzio si è spinto oltre, e su X ha annunciato la risoluzione del contratto tra De Rossi e la Roma, con un accordo che è stato raggiunto tra le parti.
Accordo raggiunto tra De Rossi e la @OfficialASRoma per la risoluzione del contratto
Nei giorni scorsi Daniele De Rossi era stato accostato alle panchine di Monza e soprattutto Torino.
bene, tanti auguri
Niente buonuscita con lui? Ho i miei dubbi…
simpatichino….
Bravi, tutti quelli che lo hanno massacrato per 1 anno, uno che ha dato tutto per questa maglia e che in confronto a i giocatori di ora era UN GLADIATORE, per me o non vi ricordate, non vi rendete conto della differenza. DAI
Destinazione Torino. In bocca al lupo Mister
molto utile per il monte ingaggi
È un accordo che giova a entrambe le parti, alla Roma perché risparmia un buon gruzzolo di milioncini e a De Rossi che può rimettersi in gioco senza il rischio di cadere nel dimenticatoio.
Tanti auguri per un buon proseguimento Daniele.
Dopo quelli che a derby concluso si sono dovuti vergognare un pò per gli attacchi a Pellegrini, ecco ora quelli che si devono vergognare per quanto di brutto hanno detto contro Daniele De Rossi.
È una di quelle situazioni in cui per molti tornerebbe utile avere una boccia di HCl al 10%, in bagno, per gli sciacqui.
era ora….
Se andrà al Torino, diventerà la mia seconda squadra. Forza capitano.
