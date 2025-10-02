Assalto al Lille: Gasp vuole tutto e non cambia la Roma

La Roma torna protagonista in Europa. Stasera, alle 18:45 allo Stadio Olimpico (diretta Sky), i giallorossi affrontano il Lille nella seconda giornata della fase campionato di Europa League con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe e consolidare il primo posto, già conquistato in Serie A.

Gasperini non fa preferenze tra le competizioni e quindi non rivoluzionerà l’undici, ma opterà per un turnover ragionato, tenendo d’occhio la trasferta di domenica a Firenze. La coperta corta in attacco complica le rotazioni: con Dybala e Bailey ancora indisponibili, Soulé ed El Shaarawy restano punti fermi dietro la punta. Al centro del tridente offensivo si gioca una maglia Ferguson, in cerca di riscatto, con Dovbyk pronto a insidiarlo.

In mezzo al campo spazio a Koné ed El Aynaoui, con Cristante che dovrebbe rifiatare, mentre sulle corsie esterne agiranno Wesley a destra e Tsimikas a sinistra. In difesa, davanti a Svilar, si va verso la conferma del terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. L’ivoriano sembrava destinato a un turno di riposo, ma per Gasp non vuole sentir parlare di stanchezza fisica.
Il Lille, dal canto suo, si affiderà all’esperienza di Olivier Giroud: il francese è l’uomo di maggiore pericolo, capace ancora di incidere nonostante l’età e leader offensivo della squadra di Genesio. “Non bisognerà farlo entrare in area”, ha detto il tecnico giallorosso ieri.

Una sfida che promette intensità e che per la Roma vale doppio: continuare a vincere e rafforzare la propria immagine europea, senza perdere di vista il campionato.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

