Assalto al Lille: Gasp vuole tutto e non cambia la Roma

La Roma torna protagonista in Europa. Stasera, alle 18:45 allo Stadio Olimpico (diretta Sky), i giallorossi affrontano il Lille nella seconda giornata della fase campionato di Europa League con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe e consolidare il primo posto, già conquistato in Serie A.
Gasperini non fa preferenze tra le competizioni e quindi non rivoluzionerà l’undici, ma opterà per un turnover ragionato, tenendo d’occhio la trasferta di domenica a Firenze. La coperta corta in attacco complica le rotazioni: con Dybala e Bailey ancora indisponibili, Soulé ed El Shaarawy restano punti fermi dietro la punta. Al centro del tridente offensivo si gioca una maglia Ferguson, in cerca di riscatto, con Dovbyk pronto a insidiarlo.
In mezzo al campo spazio a Koné ed El Aynaoui, con Cristante che dovrebbe rifiatare, mentre sulle corsie esterne agiranno Wesley a destra e Tsimikas a sinistra. In difesa, davanti a Svilar, si va verso la conferma del terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. L’ivoriano sembrava destinato a un turno di riposo, ma per Gasp non vuole sentir parlare di stanchezza fisica.
Il Lille, dal canto suo, si affiderà all’esperienza di Olivier Giroud: il francese è l’uomo di maggiore pericolo, capace ancora di incidere nonostante l’età e leader offensivo della squadra di Genesio. “Non bisognerà farlo entrare in area”, ha detto il tecnico giallorosso ieri.
Una sfida che promette intensità e che per la Roma vale doppio: continuare a vincere e rafforzare la propria immagine europea, senza perdere di vista il campionato.
Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport /Il Tempo
Concordo pienamente… mentalità vincente sempre
Si ma continuo a dire che non puoi giocare sempre con gli stessi ogni 3 giorni e pretendere la stessa aggressività. Prima o poi paghi o con infortuni o con sconfitta.
Mentalità vincente significa che chiunque scende in campo la differenza non si nota. Bisogna ruotare i giocatori. Altrimenti non puoi essere competitivo su tutti i fronti.
Tocca fare l’ultimo sforzo prima della sosta. Però Tocca anche far rifiatare qualche giocatore tipo Soule Ndicka Kone in modo da averli riposati per Firenze. Purtroppo la rosa è corta, ma sarebbero da provare Ghilardi Zioltowski iHermoso Pisilli il Greco Reinsh, naturalmente non tutti insieme. Altrimenti arriviamo a Firenze con il fiatone come si è visto con il Verona.
Rod hai ragione ma la colpa è di DS e società che conoscendo il gioco (e il blocco titolari) di Gasp hanno preso poco in attacco e negli altri reparti..vogliono la botte piena e la moglie imbriaca, se trallallero
La trovo un’ottima formazione e con tutto la stima per Cristante, trovo questa soluzione più dinamica. Ci sta anche la doppia punta con l’inserimento di Dobvik nel secondo tempo. Sono fiducioso. E per usare un termine napoletano che ormai gira, c’è tanta CAZZIMMA
siamo corti con la panchina purtroppo in attacco e difesa
💛Per la terza vittoria consecutiva daje Roma daje ❤️
Farei riposare qualche titolare visto un po’ scarico domenica con il verona
ndika kone Angelino soule
A Firenze ci Sara da lottare e correre…. gara di grande intensità
panchina cortissima oggi e Gasp, come detto da lui stesso, usa spesso e volentierei un blocco tra i 7/9 titolari
forza Roma
Veramente si cerca la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa.
“continuare a vincere”, punto. Tutto qui. Servono assolutamente 6 punti tra Lille e Fiorentina (sono più che fattibili) per poter fare altri 15 giorni di allenamenti in totale tranquillità e poter affrontare l’Inter con più spensieratezza.
La voglia di vincere sempre ,spesso si scontra con la realtà di una rosa non attrezzata per farlo.
Ne sa qualcosa lo stesso Gasperini,che a febbraio di quest’anno si giocò scudetto,Champions e Coppa Italia rimanendo in mano con un pugno di mosche.
La Roma è corta perché Massara ha lavorato male . Adesso dobbiamo resistere fino a gennaio e della crescita degli attaccanti.
Daje Roma.
