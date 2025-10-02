Rosella Sensi: “Papà parlava di Roma fino all’ultimo giorno. Le minacce di morte il momento peggiore. Pallotta? Non voglio infierire, ma…”

Rosella Sensi, ex presidente della Roma e figlia dell’indimenticato Franco, è stata ospite dei microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole al quotidiano sportivo.
Lei sembra preferire fare più che apparire.
«È vero, ma non è sempre un pregio, soprattutto in un mondo che vive di apparenza. Se mi devo rimproverare qualcosa degli anni da presidente è non aver saputo comunicare le cose nel modo giusto».
Si riferisce alla fine della gestione Sensi?
«Era un momento difficile, lasciare era doveroso, ma mi dispiace che l’epilogo sia stato fatto in quel modo, probabilmente avrei dovuto spiegare meglio la situazione: sono state scritte tante cose sbagliate, che io non volevo quello, che non volevo quell’altro… Quello che posso dire è che a volte, quando si vivono dall’interno certe situazioni, le decisioni che prendi o che ti fanno prendere sono dettate da tanti fattori, spiegarle avrebbe forse creato meno astio. Per fortuna con i tifosi, dopo un primo periodo molto difficile perché come famiglia, e io in particolare, sembravamo essere il male della Roma, ho di nuovo un rapporto eccezionale, molto nel ricordo di papà, ma posso dire che anche verso di me c’è un affetto che mi commuove».
Allora parliamo di grandi emozioni.
«La più grande, scontato dirlo, l’ho provata al fischio finale della partita che il 17 giugno 2001 ci ha consegnato lo scudetto: all’invasione di campo ho visto la faccia di papà e ho corso per stargli vicino, da una parte ero fuori di me dalla gioia, dall’altra terrorizzata dal caos… Ma vi racconto un altro momento emozionante, brutto per la Roma, ma bellissimo per me a livello umano: era la stagione dei 5 allenatori, 2004-05, dopo la vittoria a Bergamo che valeva la salvezza c’è stato un abbraccio con Bruno Conti, che ci aveva aiutato tanto prendendo la squadra in corsa, e gli altri dirigenti che ha creato dei legami che durano ancora».
Ricorda momenti di rabbia?
«Soprattutto vedendo il dolore di papà per le contestazioni, perché per lui fino all’ultimo giorno, nonostante fosse in terapia intensiva, la Roma era la prima preoccupazione. Quanto a me, 25 giorni dopo aver avuto mia figlia ho cominciato a ricevere minacce di morte importanti: avevo paura, per mio marito e soprattutto per mia figlia».
Anche Pallotta l’ha fatta un po’ arrabbiare…
«Non infierirò perché non mi piace farlo su chi non c’è più. Purtroppo ha fatto parte della storia della Roma per un certo periodo, la rabbia non è tanto per la famiglia Sensi, perché la storia non la cancella nessuno, quanto per quello che è stato fatto all’interno della società. Che cosa? Scelte secondo me improprie, dettate probabilmente anche dalla lontananza di un presidente che magari aveva lasciato dei manager che non erano del tutto capaci di fare quello che dovevano. E poi c’è la storia della Cappella di Trigoria trasformata in un magazzino: mia madre ha pianto, non lo faceva mai».
Fonte: Gazzetta dello Sport
“Purtroppo ha fatto parte della storia della Roma per un certo periodo”
Chissà quando la rivedremo una semifinale di Champions, vari campionati dove ce la giochiamo per lo scudetto o la Roma che va a vincere a Madrid. È troppo influenzata dalla sua storia personale per avere una visione obiettiva.
e con i libri contabili verso il tribunale per il fallimento.
Ancora le vedove di Pallotta?
Pure tu sei influenzato dalla tua storia personale per essere obbiettivo.
pallotta: 9 anni, zero titoli, mezzo miliardo di buffi, insulti e guerra ai Romanisti, una Società zeppa di figuranti e incompetenti d’ogni sorta che non si capisce nemmeno che lavoro facessero a parte incassare a fine mese (zanzi, baldizzoni, zecca etc etc), ha lasciato una squadra tecnicamente disastrata dopo averne fatto un plusvalenzificio.
Sensi: una squadra zeppa di Campioni, Scudetto e molte stagioni in cui siamo stati competitivi in Campionato, Coppe Italia, Supercoppe Italiane, più partecipazioni alla CL rispetto alla triste era pallottiana. E massimo rispetto per i Romanisti.
Questi sono numeri, è matematica.
I Sensi sono stati dei Giganti nella Storia dell’AS Roma, come il Grande Dino Viola.
pallotta e adesso i friedkin c’hanno relegato in una dimensione provinciale.
chissà quando lo rivinciamo uno Scudetto invece!?
mi sciacquerei la bocca prima di parlare di qualcuno che si è svenato per farti gioire…sempre che tifi Roma, ma da come scrivi dubito
Grazie Sensi e Forza Roma
I libri contabili sono un invenzione così come l’obbligo del FPF.
Fa comodo ai Friedkin ed ai Friedkin Boys.
Anche Pallotta ereditò una Roma in sfacelo. È normale per chi subentra, in ogni squadra. Napoli, Milan, Juventus tutte hanno avuto grossi problemi finanziari. Il problema è non averli risolti dopo 5 anni e mezzo di gestione Friedkin. Ancora bloccati nel fare mercato.
Non credo serva una cappella dentro un centro sportivo, poi su Pallotta se ne sono dette tante ma la Roma che arrivò in semifinale di Champions è stata la squadra più forte e sfortunata degli ultimi decenni, non vincemmo nulla ma meritavamo di vincere tutto.
Cara Rosella, purtroppo anche tu fai parte della storia, per i tuoi problemi, alla Roma per ben due volte e stato tolto il sogno di fare il salto di qualita, cioe Nafta e Soros. Potevi risolvere parte dei tuoi problemi finanziari. Almeno Pallotta con tutti i suoi difetti, quando ha dovuto vendere ha venduto ad uno piu ricco di lui. Non ha tirato fuori qualche fantomatica offerta araba.
Per tuo padre, il grande Franco, invece tanto affetto e eterna stima, Romanista Vero.
NO! non si può neanche lontanamente criticare una Sensi! Sensi per la AS ROMA ha dato tutto e nel tutto ci metto passione, determinazione, salute e un impero finanziario ridotto al lumicino per far sempre più forte la ROMA. Una ROMA che con lui poteva e doveva vincere due campionati di fila se ……….. non ci fossero stati certi, diciamo atteggiamenti particolari di alcuni che allora comandavano il calcio in Italia. SENSI è stato uno dei più grandi presidenti della AS ROMA, criticarlo ancora oggi è un abominio!!
SEMPRE, ovunque e comunque, FORZA ROMAAAAAAA
