PELLEGRINI: “Bel rapporto con Gasperini, ci parliamo chiaro. Cerco di seguirlo in tutto”

Il trequartista giallorosso Lorenzo Pellegrini è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Lille, gara valevole la seconda giornata di Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

Hai ritrovato il campo.

“Ho lavorato tanto per questo, questo è ciò che conta fuori ma anche per me. Sono contento di averlo ritrovato, sto lavorando per stare sempre meglio perché in tante cose si può fare ancora meglio.”

Interessante il rapporto con Gasp, ogni tanto ti stuzzica ma ti dà fiducia.

“Abbiamo un bel rapporto, ci siamo sempre detti le cose come stanno e lo apprezzo. Cerco di seguirlo al cento per cento, mi ha chiesto di migliorare sotto alcuni punti di vista e cerco di farlo perché alla fine è il campo che decide, e sono sicuro che in campo sono importanti le cose che mi chiede di migliorare”.

