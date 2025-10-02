MASSARA: “Dybala può farcela per la Fiorentina. Rinnovo? Vedremo più avanti”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Lille. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

La bontà delle rose si vede dalla qualità della panchina. Questa sera vanno in panchina Koné, Mancini e Dovbyk e in campo quattro nuovi acquisti?

“Ci sono diverse soluzioni per il mister. Lui valuta di partita in partita. Ora abbiamo tanti impegni, abbiamo un organico profondo anche per le tante partite che ci attendono.”

Manca Dybala. Tempi di recupero? Torna dopo la sosta? Qualche riflessione sul suo futuro?

“Dybala sta recuperando bene. Ci auguriamo che sia disponibile per domenica. Non è l’unico in scadenza. Non abbiamo ancora affrontato il discorso rinnovi, vedremo più avanti, ora pensiamo al campo.”

Altra squadra francese. Che insidie nasconde il Lille? Quanto può migliorare ancora la Roma?

“Il Lille è una squadra forte che ha tanti giocatori di esperienza e tanti giovani. Dovremo fare attenzione, loro sono abituati a questa competizione. Siamo contenti per questo percorso. Stiamo avendo una grande solidità difensiva, speriamo di essere più prolifici nelle prossime partite. I rientri di Dybala e Bailey sicuramente aiuteranno.”

Fonte: Sky Sport

